Nikon’dan Geri Ödeme Kampanyası

Nikon, Mart ayı itibari ile başlattığı “Geri Ödeme” kampanyası ile video üreticilerinden fotoğrafçılara, profesyonellerden yeni başlayan fotoğraf meraklılarına herkesin istediği makineyi uygun fiyatlarla satın almasına olanak sağlıyor.

Nikon, fotoğraf makineleri, objektifler ve aksesuarların yer aldığı DX Format ürün grubunu ‘Geri Ödeme’ kampanyasıyla kullanıcılarına avantajlı fiyatlarla sunuyor. Nikon Türkiye Yetkili Bayileri’nde 10 Mart – 11 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan “Geri Ödeme” kampanyasının içeriğinde Z 50 Body, Z fc body, Z fc body black ve Z 30 body aynasız fotoğraf makineleri yer alıyor. Nikon’un bu öncü modelleri fotoğrafçılığa ve vlog çekimlerine yeni başlayanlar için mükemmel bir seçenek oluyor. Ayrıca Z fc body, analog kamera hissiyatı yaşatmayı amaçlayan bir makine niteliğinde sunuluyor. Bir de bu kameralara ek olarak Z 50 Lens Kit w/ 16-50, Z 50 Lens Kit w/ 16-50 + 50-250, Z 50 Vlogger Kit, Z 50 Lens Kit w/ 18-140, Z fc Lens Kit w/28 f/2.8 SE, Z fc Lens Kit w/16-50 SL, Z fc Lens Kit w/16-50 SL + 50-250 DX, Z fc Lens Kit w/18-140 DX, Z fc Vlogger Kit w/16-50 (SL), Z fc BL Lens Kit w/28 f/2.8 SE, Z fc BL Lens Kit w/16-50, Z fc BL Lens Kit w/16-50 + 50-250 DX, Z fc BL Lens Kit w/18-140 DX, Z 30 kit w/16-50, Z 30 kit w/16-50 + 50-250, Z30 kit w/18-140, Z 30 Vlogger Kit gibi yardımcılar da kampanyaya dahil edildi.

Kampanyadan, yapılan alışveriş sonrası 30 gün içinde www.karacasulu.com adresinden geri ödeme talebi oluşturarak belirlenen geri ödeme rakamlarından yararlanabiliyor.

“Geri ödeme” fırsatı ile satışta olacak farklı özellikteki makine ve ekipmanlar Nikon güvencesi ve kalitesiyle Nikon Türkiye yetkili bayilerinde ve zincir marketlerde satışa sunuluyor.