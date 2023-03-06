İnceleme: ViewSonic ColorPro VP2776

Yazı: Ömer Serkan Bakır

ViewSonic’in fotoğrafçılar, tasarımcılar ve içerik üreticileri için tasarladığı ColoPro monitörlerinden VP2776 modelini inceliyoruz.

Bir fotoğrafçı ya da içerik üreticisi için şüphesiz en önemli konulardan biri renk ve diğer düzenlemeler için kullandığı güvenebileceği monitörler oluyor. Eğer yaptığımız işte profesyonel sonuçlar elde etmek ve içeriğimizin kalitesini öne çıkarmak istiyorsak doğru renk düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bu konu hem fotoğraflar hem de videolar için çok önemli…

Bazı fotoğrafçı arkadaşlarımın çektikleri fotoğrafları kullandıkları sıradan taşınabilir bilgisayar ekranlarında düzenlediklerini görüyorum. Zaman zaman bu konuda uyarılar da yapıyorum. Eğer çektiğiniz fotoğrafları kalibrasyonu bozuk bir ekranda düzenlerseniz sonuçta hüsrana uğrayabilirsiniz. Sanılanın aksine sadece baskı konusunda değil, sosyal medya ve özellikle video içerikler için de profesyonel bir monitörle çalışmanız gerekiyor. Bu alanda dünyanın en önemli üreticilerinden biri de Viewsonic…

Dilerseniz şimdi bu profesyonel monitörün bize neler sunduğuna hep birlikte göz atalım. Bu monitör, ColorPro VP76 serisinin ilk monitörü olma özelliği ile tasarımı ve renk doğruluğunu bir üst seviyeye taşıyor. IF Tasarım Ödülü’ne sahip VP2776, gelişmiş özellikleri ve yaratıcı araçları sayesinde profesyonellere kaliteli sonuçlar vaadediyor.

27 inç – 2K çözünürlük

Monitör, 27 inç ekran boyutuna ve 2K – 2560 x 1440 çözünürlük değerine sahip. Ayrıca, VESA DisplayHDR 400 ile uyumlu ve Pantone onaylı olan monitör, Nano IPS Renk Gamı, Apple Retina ekranlarla aynı düzeyde %95 DCI-P3 özelliği, Delta E2’nin altında renk doğruluğu, %100 sRGB, Rec709 renk gamı ve 165 Hz yenileme hızı ile geliyor.

ColorPro Wheel

Monitörle birlikte çok ilginç ve oldukça işinize yarayacak bir cihaz daha geliyor. ColorPro Wheel adındaki bu cihaz hızlı ve hassas bir ekran kalibrasyonu yapabilmenizi sağlayan kullanışlı bir tekerlek. Lens tabanlı yerleşik renk sensörü ve monitör yazılımı ile renk denetimini güvenle yapabilirsiniz. Gelişmiş renk doğruluğu ve beyaz dengesi gibi ayarlar kısa bir sürede yapılabiliyor.

Uzmanlar tarafından ayarlanan renk profilleri, ekranda en hassas görüntüler ve okuması kolay, eksiksiz renk raporlarıyla ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Böylece ilk kutu açılımda zaten fabrikasyon güvenilir bir renk kalibrasyonu ile gelen bu monitörü zaman içerisinde tekrar kalibre etmek istediğinizde bu cihaz hayat kurtaracaktır.

Dahili ekran kalibrasyonu işlevi dışında bu cihazı hem düzenleme yazılımlarıyla ve OSD ayarlarına erişim için kullanabiliyorsunuz.

Tekerleği döndürerek örneğin Photoshop yazılımıyla renk ayarları, fırça boyutları, görüntüyü yakınlaştırma veya uzaklaştırma gibi zoom ayarları yapılabiliyor. Tabi bu cihazın hızlı ve verimli kullanımı için biraz alışmak gerekiyor. Ancak sonrasında çalışmalarınızda oldukça işinize yarayacağını düşünüyorum.

Bu tekerleğin yapabildiği bir diğer işlevde monitörün ekran ayarlarına kolay erişim sağlaması… Ekranın sağ arka tarafında yer alan kullanışlı bir joystick bulunuyor. Bu joystick’e uzanıp ekran ayarlarını değiştirmek yerine elinizin altındaki bu tekerleği döndürüp, tıklayarak ayarları bu şekilde de yapabiliyorsunuz.

Manyetik siperlik

Yine bu monitörün kutusundan manyetik bir siperlik veya benim gölgelik dediğim bir parka daha çıkıyor. Bu gölgelik manyetik bir yapıda olduğu için çok kolay bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Böylece çalışılan ortamdan gelen istenmeyen aydınlatmaların büyük bir kısmı ortadan kaldırılabiliyor. Uzun süreli çalışmalarda gözünüzün yorulması engelleniyor ve yaptığınız işe odaklanmanız sağlanıyor.

Arka aydınlatma

Diğer monitörlerde pek görmediğim bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. VP2776 modelinin arka kısmında yerleşik bir ışık bulunuyor. Bu arka ışık duvara yakın, loş veya karanlık bir çalışma ortamınız varsa oldukça işe yarıyor. Beyaz, sıcak beyaz ve sarı renk seçenekleri ile kullanılabilen bu arka ışıkta yine göz yorgunluğunu azaltmaya ve çalışma masanızda harika bir ambiyans oluşturmanıza imkan tanıyor.

Özellikle online oyun oynayan profesyonel oyuncular bu monitörle mutlu olamayabilirler. Ancak film, dizi ve diğer eğlence uygulamaları için bir sıkıntı bulunmuyor. Ayrıca pek çok tasarımcı monitörün aksine VP2776, 3 watlık 2 adet dahili hoparlöre sahip. Yüksek kaliteli bir ses performansı sunmasa da masa başı izlemelerde işinizi rahatlıklı görecektir.

Tek bağlantı…

90 Watlık USB-C bağlantı noktasıyla tek bir kablo ile hem güç hemde veri iletimi sağlayabilen VP2776, MAC ve PC taşınabilir bilgisayarlarla sorunsuz kullanılabilir.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse ViewSonic ColorPro VP2776, dahili renk kalibrasyon cihazı, yüksek renk doğruluğu, görüntü kalitesi, dünya standartı renk sertifikaları, ödüllü ergonomik tasarımı, manyetik gölgelik, arka aydınlatma gibi ek özellikleri ile fotoğrafçıların, video içerik üreticilerinin ve video editörlerinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir monitör olmuş.

ViewSonic ColorPro VP2776 incelemesini aşağıda Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: