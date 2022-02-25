Canon MAXIFY GX5040

Sunum baskıları veya pazarlama malzemeleri için ideal olan MAXIFY GX5040, tamamı pigment dayanıklı tam bir mürekkep şişesi setinden 14.000 sayfa yazdırabiliyor.

Canon, MAXIFY GX yazıcı serisine eklediği en son ürünü MAXIFY GX5040’ı tanıttı. Küçük-orta ölçekli ofisler ve çalışma alanları için tasarlanan MAXIFY GX5040 tek işlevli yazıcı, yeniden doldurulabilir MegaTank teknolojisinin kullanıldığı üçüncü ve en kompakt MAXIFY GX modeli olarak öne çıkıyor.

Artık küçük işletmelerin çalıştırma maliyetleri ile yüksek hacimli, yüksek kaliteli renkli baskı arasında bir tercih yapmasına gerek kalmıyor. Sunum baskıları veya pazarlama malzemeleri için ideal olan MAXIFY GX5040, tamamı pigment dayanıklı tam bir mürekkep şişesi setinden 14.000 sayfa yazdırabiliyor. Ayrıca suya ve kalem darbelerine karşı dirençli, son derece dayanıklı işletme belgeleri üretebiliyor. Yerleşik Ekonomi Modu, Standart Moda kıyasla 1,5 kat daha fazla sayfa verimi sunuyor ve daha yüksek hacimli baskı için tam bir mürekkep şişesi setinden yaklaşık 21.000 sayfa üretim gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

MAXIFY GX5040 yüksek hızlı ve hacimli baskı yeteneği ile öne çıkıyor. Yazıcı, dakikada yaklaşık 24 siyah-beyaz görüntü ve yaklaşık 15,5 renkli görüntü hızı sunuyor. Bununla birlikte mono baskıda ilk sayfayı yedi saniye gibi kısa süre içinde hazırlıyor. MAXIFY GX5040, müşteri hizmetleri masaları ve küçük klinikler gibi hızlı yanıt almanın gerekli olduğu koşullar için ideal bir yazıcı olarak öne çıkıyor. Verimliliği artırıp dışarıdan hizmet istihdam etme ihtiyacını ciddi oranda azaltan MAXIFY GX5040; zarflar, dekoratif vitrin posterleri, 1,2 m’ye kadar afişler (sadece düz kağıt), ütü ile yapılan aktarımlar ve mıknatıslı kağıtlar gibi çeşitli medyalara da baskı alabiliyor ve tek bir cihazda çok sayıda baskı ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kesintisiz ve verimli baskı

Daha az günlük bakım ihtiyacına sahip olma özelliği ile MAXIFY GX5040’ın özünde verimlilik yatıyor. MAXIFY GX5040’ın yüksek kapasiteli mürekkep tankları; yeniden doldurma sayısını, sipariş sayısını ve iş kesintisi süresini azaltmaya yardımcı oluyor. Kullanımı kolay mürekkep şişelerinin ayrı girişlere sahip tasarımıyla yazıcının mürekkep tanklarına sadece doğru renk eklenebiliyor. Bununla birlikte özel amaçlı şişe püskürtme uçları, tankın taşma riskini de ortadan kaldırıyor. Yazıcının ön tarafında konumlandırılan mürekkep tankı pencereleri sayesinde mürekkep seviyeleri tek bir bakışta kontrol edilebiliyor.

MAXIFY GX5040’ın 100 yapraklık arka besleme ve 250 yapraklık ön kaset arasında bölünmüş yüksek kapasiteli kağıt tepsisi yeniden kağıt yükleme ihtiyacını azaltıyor. Bu sayede yazıcı her zaman kullanıma hazır olduğundan, yüksek hacimlerde kesintisiz baskı alınabiliyor. Mürekkep tankı pencerelerinde olduğu gibi, kağıt seviyesi de yazıcının ön kasetinde bulunan küçük bir pencereden tek bir bakışla kolayca kontrol edilebiliyor. Bakım kartuşu kolayca değiştirilme imkanı sunduğundan bakım işlemi sorunsuz ilerliyor ve bu da yazıcıyı tamire gönderme veya mühendisin gelmesini bekleme gibi süreçlerde kaybedilen zamandan tasarruf sağlamanıza olanak tanıyor.

MAXIFY GX5040 kullanıcıları iOS ve Android akıllı cihazlar üzerinden Canon PRINT uygulaması ile veya AirPrint, Mopria gibi platformlar üzerinden bir masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ile işlem yaparak hızlı ve rahat bir şekilde baskı yapabiliyor. Ekstra rahatlık ve güvenlik sağlayan Kullanıcı Yönetimi ile bir yönetici, WPA2-EAP ile gelişmiş kurumsal güvenlik elde etmenin yanı sıra yazıcı işlevlerini kısıtlayarak yetkisiz erişimi ve işlemleri önleyebiliyor.

Plastik atığını ve enerji israfını azaltın

Yüksek verimliliğe sahip mürekkep şişeleri sayesinde yeniden doldurma sayısı azalırken mürekkep kartuşu ve toner ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Tek taraflı baskı ile aynı yoğunlukta yüksek kaliteli otomatik çift taraflı baskı sağlama kapasitesiyle MAXIFY GX5040 kağıt tasarrufu yapma özelliğini de sahip. Otomatik açma ve kapama ekonomi ayarları ile kullanıcıların yazıcıyı sadece çalışma saatleri içinde çalışacak şekilde programlayabilmesini sağlıyor.

MAXIFY GX5040 tek işlevli yazıcı, MAXIFY GX serisindeki GX6050 (ADF ile baskı, fotokopi ve tarama) ve GX7050 (D-ADF ile baskı, fotokopi, tarama ve faks) MegaTank modellerinin arasına katıldı.