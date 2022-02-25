ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Hafıza Kartları Geliyor

Dünyanın önde gelen DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri, mobil aksesuarlar, oyun ekipmanları üreticilerinden biri olan ADATA Technology, Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Hafıza Kartının, SD Association’ın Express Verification Programı (SVP) kapsamında onay alan ilk hafıza kartı olduğunu duyurdu.

SSD Kadar Hızlı

PCIe Gen3x1 ve NVMe teknolojilerini destekleyen ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Hafıza Kartı saniyede 800MB’a varan okuma ve 700MB’a varan yazma hızları sunabiliyor. Bu da Premier Extreme SDXC SD7.0’ın SATA SSD’lere kıyasla 1,5 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydetmek için kameralarla birlikte kullanılabilen yeni model, SD 7.0 destekli hafıza kartı portu olan bilgisayarlarda kolayca veri aktarımı veya düzenleme yapma imkânı veriyor. PCIe Gen3x1 ve NVMe desteği de olan ADATA Premier Extreme, bu sayede SD kart boyutlarında SSD performansı sunabiliyor. Bu sayede ADATA’nın yeni hafıza kartı modelleri önceki nesil UHS-II SD kartlardan 2,7 kat, UHS-I SD kartlardan ise tam 8 kat daha hızlı çalışıyor.

Kullanım kolaylığı sağlamak için geriye uyumlu olan Premier Extreme SDXC SD7.0 UHS-I SD kart uyumlu cihazlarda 100MB/s hıza ulaşabiliyor ve V30 Video Speed Class standartlarını karşılıyor. Ürün 256GB ve 512GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle piyasada olacak.

Sağlam ve Güvenilir

ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Hafıza Kartı içindeki tüm veriler güvende. Verilerin doğru şekilde kaydedilip aktarılması için hata düzeltme kodu teknolojisini kullanan hafıza kartı, aynı zamanda suya, darbelere, x-ışınlarına ve statik elektrik yüklerine de dayanıklı.