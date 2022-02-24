İnceleme: Logitech MX Keys Mini

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Tüm dünyada geliştirdiği kullanıcı dostu aksesuarlar ile hem iş hem de eğlence tarafında tanınan Logitech, tasarımcılar, içerik üreticileri ve fotoğraf severlerin de ilgiyle kullandığı pek çok ürün tasarlıyor. Özellikle görüntü işleme yazılımları ile fotoğraf düzenlemesi konusunda çalışanların yakından bildiği MX Master 3 benim de ilk çıktığı günden beri kullandığım bir mouse.

Günden güne değişen alışkanlıklar ve farklı çalışma sistemleri gereği kullandığımız ekipmanlar da değişiyor. Ofis dışında, seyahatte ve sahadaki çekimlerde taşınabilir bir bilgisayar kullanımı artık olmazsa olmazlarımızdan… Çoğu fotoğrafçı ofiste notebook bilgisayarını görüntü işleme tarafında da gerekli olan büyük bir monitör ile birlikte kullanılıyor. Böyle bir kullanımda sistemimize bir de klavye dahil etmemiz gerekiyor. Piyasada farklı ihtiyaçlara çözüm sunabilen pek çok klavye görebilirsiniz. Burada ihtiyaçlarınız ve belirlediğiniz bütçe oldukça önemli…

Üç farklı cihazla kullanılabiliyor

Logitech’in popüler MX Keys klavyesine kompakt bir alternatif olarak tasarladığı MX Keys Mini klavyesini inceledik. Bu yeni taşınabilir kompakt klavye kullanıcıların birden fazla cihazla çok daha verimli çalışabilmelerini sağlıyor. Klavye, üç farklı cihazla eşleşebiliyor. Eşleştirilecek bu cihazların farklı işletim sistemleriyle çalışması sorun yaratmıyor. Ofis içerisinde taşınabilir bilgisayarla kullandığınız klavyeyi yanınıza alarak tablet ya da bir akıllı telefonla da kullanabilirsiniz. Cihazlar arasında geçiş yapmak için ise üst sol tarafta yer alan Easy Switch düğmeleri kullanılıyor.

Kompakt yapı…

Kullanıcılarının severek kullandığı MX Keys’in en iyi özelliklerini minimalist gövdesinde taşıyan MX Keys Mini, MX Keys’den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) bulundurmaması ile dikkat çekiyor. Her yere kolayca taşınabilen MX Keys Mini 132x296x21mm boyutlarında ve ağırlığı ise yaklaşık 500 gram. Ağırlığı size biraz fazla gelmiş olabilir. Ancak sağlam yapısı ve kullanırken yerinden oynamaması büyük avantaj sağlıyor. Yaratıcılığı ve üretkenliği artırarak kullanıcıların farklı ortam ve mekanlarda rahatça çalışmasını sağlayan MX Keys Mini klavye, alandan da tasarruf sağlıyor.

MX Keys Mini hem MAC hem de PC’lerde sorunsuz kullanılabiliyor. Böylece birden fazla bilgisayarınız varsa tek bir klavye ile hepsini kullanabiliyorsunuz. Tasarımda en dikkat çeken özelliklerinden birisi de tuşların içbükey yapısı. Perfect Stroke tuşlar, her tuş vuruşunun akıcı, doğal ve doğru olmasını sağlıyor. İçe doğru bombeli tuşlar, parmak uçlarınıza iyi bir şekilde uyum sağlıyor ve yazma hızınızı olumlu etkiliyor. Tüm tuşlara uygulanan mat kaplama da aynı şekilde iyi bir dokunsal yazma deneyimi sunuyor. Artırılmış tuş dengesi ise sesi azaltıyor ve yanıt verme oranını artırıyor; böylece her tuş vuruşu hissediliyor ama duyulmuyor.

Arkadan aydınlatmalı

MX Keys Mini, arkadan aydınlatmalı akıllı bir yapıya sahip. Klavye, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. Elleriniz uzaklaştığında veya kullanmadığınız durumlarda da aydınlatma kapanıyor. Böylece pil tasarrufuna katkı sağlıyor. Aydınlatma ayarları manuel olarak da yapılabiliyor.

Üç yeni özellik

Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini kullanırken çalışma deneyimini en üst düzeye çıkaran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip. Logitech, MX Keys Mini’nin işlev tuşlarının en üst satırına, mesajlara biraz renk katmaya yardımcı olacak özel bir emoji tuşu, sesli bir dikte tuşu ve mikrofon açma kapama tuşu eklemiş.

USB-C hızlı şarj

USB-C hızlı şarj imkanı sunan MX Keys Mini, Bluetooth Düşük Enerji teknolojisi ile üç kablosuz cihaza kolayca bağlanabiliyor ve Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile tam uyumlu çalışıyor. MX Keys Mini tam şarj olduğunda 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Arka aydınlatma kapatıldığında ise bu süre 5 aya kadar çıkabiliyor.

Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı

Logitech, tüketici elektroniği endüstrisinde sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileme azmine sahip olmakla birlikte çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına proaktif yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla, hammaddelerin tedarik edildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran Logitech bu nedenle MX Keys Mini’nin plastik parçalarının bir kısmı (grafit renkli ürünlerin%30’u ve açık gri ve pembe renkli ürünlerin de %12’si) geri dönüştürülmüş (PCR) plastikten üretmiş. Logitech’in PCR programı, markanın sürdürülebilir tasarım taahhüdünü ve malzemelere ikinci bir hayat vermek için inovatif çözümler üretme yeteneğini göstererek teknoloji sektörünün karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. MX Keys Mini’nin kağıt ambalajı da ayrıca Logitech’in dünya ormanlarının sorumlu yönetimini destekleme taahhüdünü yansıtan FSC(R) sertifikalı ormanlardan tedarik edilmiş.