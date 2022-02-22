İnceleme: Huawei Watch Fit Mini

Gelişmiş özellikleri ve dikkat çeken şık tasarımı ile kısa bir süre önce satışa sunulan Huawei Watch Fit Mini inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Gelişmiş özellikleri ve dikkat çeken şık tasarımı ile kısa bir süre önce satışa sunulan Huawei Watch Fit Mini inceleme konuklarımızdan biri oldu. Huawei son yıllarda akıllı saat yatırımlarına hız vererek pek çok farklı modeli kullanıcılarla buluşturdu. Akıllı saatlerinde özellikle pil ömrü ve sağlık uygulamaları ile rakiplerinden bir adım önde olan Huawei, akıllı saatlerin tasarımlarında da dikkat çekici detaylara yer veriyor.

Özenli Tasarım

Akıllı saat seçerken kullanıcıların göz önünde bulundurdukları pek çok kriter olabilir. Ancak hiç kimse kötü tasarımlı bir akıllı saat satın almak ve kullanmak istemez. Özellikle kadınların tercih etmesi istenilen akıllı saatlerde kullanılan malzeme kalitesi, renkler ve zarif detaylar oldukça önemli olabilir. Huawei Watch Fit Mini, hafif, şık ve birinci sınıf saat gövdesi ile kadın kullanıcıların ilgisini çekecek bir model. Saat gövdesinin yüzeyi, kayışın kenarı ve kullanıcılarla temas eden yüzeyler özenle işlenmiş. Kadın kullanıcılar için daha iyi bir bilek uyumu için hafif bir eğrilik verilmiş. Zarif, kavisli tasarım, saati takarken ve kullanırken rahat bir dokunuş sağlıyor. Huawei Watch Fit Mini’nin saat gövdesi ve kulpları titanyum alaşımı, paslanmaz çelik, seramik ve diğer malzemelerden daha hafif olan alüminyum alaşımı ile üretilmiş. Huawei Watch Fit Mini, kahve deri ve buzlu beyaz kayış seçenekleri ile geliyor. Kayışlar, yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer, kire ve tere karşı dayanıklı… Watch Fit Mini akıllı saat elbette istediğiniz farklı kayışlarla da kullanılabiliyor.

AMOLED Ekran

Huawei bu akıllı saatini, Watch Fit Elegant ile Band 6 modelleri arasında konumlandırıyor. Ekran türü AMOLED olan akıllı saatin ekran boyutu 1,47 inç. 368×194 piksellik ekran çözünürlüğü olan Watch Fit Mini’nin ekran boyu ve çözünürlüğü Band 6 ile aynı… Huawei Watch Fit Mini, yüksek tanımlı ve net görüntü efektleri sağlamak için doğru renklere sahip kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor. AMOLED ekran yalnızca renk gamı bakımından LCD ekrandan daha geniş değil, aynı zamanda daha hafif ve daha ince. Bu nedenle daha dolgun renk, daha güçlü kontrast ve daha renkli ekran efektleri elde ederek kullanıcılara üst düzeyde görsel deneyim sunuyor. Huawei’nin bu akıllı saat modelinde GPS yer almıyor, ancak 5 ATM (50 metre) suya dayanıklılık özelliği bulunuyor.

Uzun Pil Ömrü

Watch Fit Mini, Android, iOS ve tabi ki Huawei akıllı telefonlarla kullanılabiliyor. Uygulama mağazalarından indirilebilen “Huawei Sağlık” uygulamasıyla kullanıcı kimliği oluşturarak kolayca eşleştirilebiliyor. Watch Fit Mini, kullanıma göre değişse de yaklaşık 14 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Bu da kullanıcıların sadece iki kez şarj ederek bu akıllı saati neredeyse bir ay boyunca sorunsuzca kullanmalarına imkan sunuyor. Hatta sadece 5 dakikalık bir şarj ile yaklaşık 2 gün kullanılabiliyor.

Gelişmiş Sağlık Takibi

Watch Fit Mini’nin güçlü olduğu bir diğer konu da sağlık takibi ve kişisel antrenör modları… Watch Fit Mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 kapsamlı egzersiz moduna ve egzersiz teşvik sistemine sahip. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmek için planlarını zamanında ayarlamalarına da yardımcı oluyor.

Tüm gün SpO2 takibi, akıllı nabız takibi, TrueSleep uyku takibi, adet döngüsü takibi, TruRelax stres takibi, kişisel asistan modları sağlık takibi için düzenli ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

Huawei Watch Fit Mini, zarif, hafif, detaylı, şık tasarımı, uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık ve uyku takibi özelliklerinin yanı sıra uygun sayılabilecek fiyatı ile kadın kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir akıllı saat.