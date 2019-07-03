Epson’dan Taşınabilir Projeksiyon: EF-100B

En uzun kenarı 23 cm olan Epson’un en küçük projeksiyonu EF-100B siyah renkte ve beyaz alternatifi de EF-100W.

Epson’un taşınabilir ilk lazer projeksiyonu, ev sineması kategorisinde hem kullanım hem de gövde olarak mümkün olan en esnek şekilde tasarlandı. En uzun kenarı 23 cm olan Epson’un en küçük projeksiyonu EF-100B siyah renkte ve beyaz alternatifi de EF-100W.

İstediğiniz her yöne görüntü sağlayın

Epson mühendisleri, lazer ışık kaynağı kullanarak ve havalandırmayla güç girişini cihazın yan tarafına yerleştirerek her yere konabilen ve her yöne görüntü yansıtabilen bir projeksiyon geliştirdi. Bu özellik, kullanıcılara görüntüyü yansıtabilecekleri yer açısından (örneğin duvar, tavan veya zemin) esneklik sağlıyor. Ayrıca 150 inçe kadar yansıtma özelliğiyle içerik büyütmek için ideal. Lazer ışık kaynağı, gün ışığında bile parlak ve canlı görüntüler sağladığından ışıkları söndürmeye, pencereleri örtmeye ya da projeksiyon perdesi kullanmaya gerek kalmıyor. Ayrıca, otomatik görüntü ayarlama özelliği sayesinde kaymış ve bozulmuş görüntüler söz konusu olmuyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca en sevdiğiniz içerikleri izleyin

Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı sayesinde, ekonomik modda her gün beş saatlik seyir yapmanız halinde lamba ömrünüz on yıla kadar dayanır. HDMI bağlantı noktasına kablo takarak telefondan, tabletten, DVD oynatıcıdan, oyun konsolundan ve dizüstü bilgisayardan içeriğe kolayca erişilebilir. Arkasına Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku gibi çeşitli cihazlar bağlanabildiğinden içerik akışı da oldukça kolaydır. Tak ve oynat tasarım, aynı zamanda ses için de esnek seçenekler sunuyor. Dahili hoparlörler, soundbar için Bluetooth bağlantısı veya kulaklık girişi, mevcut alternatifler. Buna ek olarak, oynatılan içeriğin türünü yansıtan ses modları da mevcut.

Tasarımda gümüş ve bakır şıklığı

Beyaz olan EF-100W gümüş rengi ayrıntılara sahipken, siyah model EF-100B bakır tonu kenarlıklarla tasarıma önem veren kullanıcıların evinde fark yaratacak. Her iki modelin de yuvarlak köşeleri, küçük tuşları ve deri hissi veren dış yüzeyi görsellikte öne çıkıyor.

Hem evde, hem işte

Kompakt boyutu, şık tasarımı, yüksek görüntü kalitesi ve uzun lamba ömrüyle EF-100B ve EF-100W’yu evinizdeki seyir keyfinin yanı sıra profesyonel iş yaşamınıza katarak da fark yaratabilir, dilediğiniz yerde sunum yapabilirsiniz.