GP Charge AnyWay

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GP Charge AnyWay yeni nesil şarj cihazı, hem kalem pil hem de ince kalem NiMh şarjlı pillerin, hızlı ve güvenli şarj edilmesi için üretilmiş.

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Günlük koşuşturma içinde farkında olamasak da, pillere bağımlı yaşıyoruz. Kumandalar, saatler, mouse, klavye, fotoğraf makinası, her türlü elektronik cihaz, telsiz, telefon, bazı tıbbi medikal cihazlar, hatta mutfak ve banyoda kullandığımız cihazlar ve en önemlisi cep telefonları…

Türkiye’de kişi başına ortalama 6 ile 8 adet pil tüketiyoruz. Ve farkında olmadan her sene binlerce ton pil atığı üretiyoruz.

GP Charge AnyWay yeni nesil şarj cihazı, hem kalem pil hem de ince kalem NiMh şarjlı pillerin, hızlı ve güvenli şarj edilmesi için üretilmiş. Her bir şarjlı pil kullanımı, “ortalama olarak” doğaya 100 atık pil bırakılmasını önler. GP en başından beri şarjlı pil kullanımını destekliyor ve buna yönelik ergonomik, çevre dostu çözümler sunuyor.

171026 CON RBC CAW X411 MM LS INT Coffee 613241986 - GP Charge AnyWay

Anlık Powerbank olarak kullanın

Cep telefonlarının şarjı bitmek üzereyken stres yaşamayanımız yoktur. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz GP Charge AnyWay, cep telefonunuza anlık ve güvenli hızlı şarj imkanı sağlıyor. Paket içinde bulacağınız GP ReCyko NiMh Şarjlı

Piller, Lityum-Ion İçermezler. Bu nedenle diğer Powerbank’larda görülebilen patlama, ateş alma ve yangın çıkarma riski taşımaz. Uçak seyahatleri için de güvenli bir çözümdür. Sadece NiMh şarjlı pil değil, ayrıca her yerden satın alabileceğiniz tek kullanımlık alkalin pillerle de cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

180516 CON RBC CAW X411 MM SM INT Travel - GP Charge AnyWay

GP Charge Anyway Ürün Özellikleri:

Model: X411

Batarya Şarj Girişi: DC 5V / 1A

Batarya Şarj Çıkışı: 4 Kanal

Kanal Başına Şarj

AA -DC Ortalama 1.4V 500 mA,

AAA -DC Ortalama 1.4V 500 mA,

Mobil Cihaz Şarjı: 5V 1.0A (max.)

4 x AA, 4 x AAA NiMH şarj edilebilir pil veya tek kullanımlık piller

Boyutlar: 80.5×63.8×25.2mm

Yaklaşık Şarj Süresi

Kapasite (mAh) Saat

AA 2600mAh – 6 Saat

2000mAh 5 Saat

AAA 800mAh 2 Saat

Şarj Seviyesi

Akıllı Telefon %

iPhone7 100

Galaxy S8 78

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