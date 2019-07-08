GP Charge AnyWay yeni nesil şarj cihazı, hem kalem pil hem de ince kalem NiMh şarjlı pillerin, hızlı ve güvenli şarj edilmesi için üretilmiş.
Günlük koşuşturma içinde farkında olamasak da, pillere bağımlı yaşıyoruz. Kumandalar, saatler, mouse, klavye, fotoğraf makinası, her türlü elektronik cihaz, telsiz, telefon, bazı tıbbi medikal cihazlar, hatta mutfak ve banyoda kullandığımız cihazlar ve en önemlisi cep telefonları…
Türkiye’de kişi başına ortalama 6 ile 8 adet pil tüketiyoruz. Ve farkında olmadan her sene binlerce ton pil atığı üretiyoruz.
GP Charge AnyWay yeni nesil şarj cihazı, hem kalem pil hem de ince kalem NiMh şarjlı pillerin, hızlı ve güvenli şarj edilmesi için üretilmiş. Her bir şarjlı pil kullanımı, “ortalama olarak” doğaya 100 atık pil bırakılmasını önler. GP en başından beri şarjlı pil kullanımını destekliyor ve buna yönelik ergonomik, çevre dostu çözümler sunuyor.
Anlık Powerbank olarak kullanın
Cep telefonlarının şarjı bitmek üzereyken stres yaşamayanımız yoktur. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz GP Charge AnyWay, cep telefonunuza anlık ve güvenli hızlı şarj imkanı sağlıyor. Paket içinde bulacağınız GP ReCyko NiMh Şarjlı
Piller, Lityum-Ion İçermezler. Bu nedenle diğer Powerbank’larda görülebilen patlama, ateş alma ve yangın çıkarma riski taşımaz. Uçak seyahatleri için de güvenli bir çözümdür. Sadece NiMh şarjlı pil değil, ayrıca her yerden satın alabileceğiniz tek kullanımlık alkalin pillerle de cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz.
GP Charge Anyway Ürün Özellikleri:
Model: X411
Batarya Şarj Girişi: DC 5V / 1A
Batarya Şarj Çıkışı: 4 Kanal
Kanal Başına Şarj
AA -DC Ortalama 1.4V 500 mA,
AAA -DC Ortalama 1.4V 500 mA,
Mobil Cihaz Şarjı: 5V 1.0A (max.)
4 x AA, 4 x AAA NiMH şarj edilebilir pil veya tek kullanımlık piller
Boyutlar: 80.5×63.8×25.2mm
Yaklaşık Şarj Süresi
Kapasite (mAh) Saat
AA 2600mAh – 6 Saat
2000mAh 5 Saat
AAA 800mAh 2 Saat
Şarj Seviyesi
Akıllı Telefon %
iPhone7 100
Galaxy S8 78
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