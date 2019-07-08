Ricoh WG-6, 20 metre derinliğe kadar su geçirmez, 2,1 metre yükseklikten düşmeye, darbeye ve -10 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış.

Zorlu kullanım koşullarına uygun RICOH WG serisinin en üst modeli olarak geliştirilen Ricoh WG-6, yakın mesafe çekimlerinde rahatlıkla kullanılabilen çoklu uygulamalı bir halka ışık ünitesi ve 4K çözünürlükte film kaydı gibi yeni tasarlanmış bir dizi özelliğe sahip.

Bu model, 20 metre derinliğe kadar su geçirmez, 2,1 metre yükseklikten düşmeye, darbeye ve -10 ° C’ye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Yaklaşık 20 MP çözünürlük ve yüksek performanslı bir görüntüleme işlemcisine sahip, arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü ile donatılmış, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K çözünürlüklü film klipleri sunar. Ayrıca, konum verilerini kaydetmek ve kaydedilen görüntülere seyahat günlüğü verilerini kaydetmek için bir GPS modülü ve sahada çalışabilirliği artırmak için bir elektronik pusula gibi dış mekan dostu özellikler içerir. Objektifin etrafına yerleştirilmiş, altı LED içeren çoklu uygulamalı halka ışığı ünitesi, objenin daha parlak ve düzgün aydınlatılmasını sağlar. Ayrıca bu ışıklar, objeyi üç boyutlu olarak daha fazla aydınlatmak için bir araç olarak da kullanılabilir.

Ana Özellikler:

Su altında 20 metreye ve iki saate kadar kesintisiz çekim yapabilen zorlu koşullara dayanıklı yapı

WG-6’nın sağlam gövdesi, bugüne kadarki WG serisi tarihindeki en derin mesafe olan 20 metre derinliğe kadar su geçirmez ve iki saate kadar kesintisiz çekim yapabilme özelliğine (IPX8 veya JIS Sınıf 8’e eşdeğer) sahiptir. Ayrıca 2.1 metreye kadar düşmeye, toza (IPX6 veya JIS Sınıf 6’ya eşdeğer) , -10 ° C’ye kadar soğuğa ve 100 kgf’ye kadar basınca dayanıklıdır.

Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü görüntüler

WG-6, son teknoloji ürünü arka aydınlatmalı CMOS görüntü sensörünü, yüksek performanslı bir görüntüleme motoruyla birleştirir ve yaklaşık 20.0 efektif megapiksel, ISO 6400 hassasiyetinde süper yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar. Ayrıca en yeni süper çözünürlük teknolojisinin sağladığı gelişmiş görüntü işleme işlevleri ile keskin, net ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar.

Aynı gece sahnesinin birkaç görüntüsünü otomatik olarak yakalayan ve bunlardan tek bir bulanık olmayan birleşik görüntü üreten Elde Taşınabilir Gece Çekme modu gibi yenilikçi özellikler sunar.

Yüksek kaliteli filmlerin genişletilmiş çekimleri için 4K çözünürlüklü film kaydı

WG-6, H.264 formatında 4K çözünürlüklü film kaydı yapılmasına olanak sağlar ve kullanıcının yüksek kaliteli, genişletilmiş film klipleri (3840 x 2160 piksel, 30 kare hızı) çekebilmesine olanak sağlar. Geleneksel Movie SR (Sarsıntı Azaltma) moduna ek olarak, aynı zamanda daha aktif, hızlı ve hareketli dış mekanlarda yüksek kaliteli film çekimi sağlamak için gimbal ünitesi tarafından oluşturulana benzer bir sarsıntı azaltma efekti üreten yeni bir Film SR + moduna sahiptir.

28mm geniş açı kapsama alanına sahip 5x optik zoom objektifi

WG-6, 5 mm’den 25 mm’ye kadar görüş açısı (35 mm formatında yaklaşık 28 mm-140 mm’ye eşdeğer) ve sadece bir santimetrelik minimum odaklama mesafesine sahip 5x optik zoom lensi sayesinde, göz alıcı yakın çekimlerden geniş manzaralara kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Akıllı Yakınlaştırma işlevi, yakınlaştırma mesafesini görüntü kalitesinden ödün vermeden yaklaşık 40,5 kat artırırken; Aralıklı Çekim modu, tek noktadan yapılan fotoğraf çekimini kolay hale getirir.

Yakın çekimler için çoklu uygulamalı altı adet makro ışık

Objektif çerçevesine yerleştirilmiş 6 adet LED makro ışık, kullanıcının; fotoğraf makinesi ve makro&yakın mesafe çekimlerde objenin titremesini en aza indirmek için daha hızlı bir enstantane hızı seçmesini sağlar. Ayrıca, kullanıcının objeyi daha üç boyutlu aydınlatmak ve objenin hassas hatlarını vurgulamak için yalnızca yatay veya dikey olarak sıralanmış ışıkları etkinleştirebileceği seçici aydınlatmaya izin verir.

Geniş açı görüntüleme için 3,0 inç, geniş çerçeve LCD ekran

WG-6, 3: 2 oranlarında ve yaklaşık 1,040,000 noktaya sahip geniş, yüksek çözünürlüklü 3,0 inç LCD monitöre sahiptir. AR (Yansıma önleyici) kaplaması, dış mekan çekimlerinde sıkça karşılaşılan parlama ve yansımaları en aza indirir, yoğun güneş ışığında bile net bir ekran görüntüsü sağlar. Ayrıca, ekrandaki görüntünün görünürlüğünü optimize etmek için ortam aydınlatma koşullarındaki değişikliklere göre monitör parlaklığının kolayca ayarlanmasını sağlayan ’Dış Görünüm Ayarı’na da sahiptir.

Daha kolay veri kaydı için gelişmiş GPS işlevleri

WG-6, çekilen görüntülere otomatik olarak konum verileri ile seyahat günlüğü verilerini kaydeden ve yerleşik saati yerel saate ayarlayan dahili bir GPS modülüne sahiptir. Bu modül tek bir hareketle etkinleştirilebilir. İç mekanda çekim yaparken, GPS Kilit işlevi, kullanıcının daha önce elde edilen konum verilerini kullanarak GPS verilerini çekilen görüntülere kaydetmesini sağlar.