realme 6 Serisi Tanıtıldı

Akıllı telefon markası realme, Covid-19 salgını nedeniyle 6 serisi ile birlikte Buds Air kulaklıklarını bugün Youtube kanalından yayınladığı video ile duyurdu. realme 6 serisi Ürün Müdürü Denny Baker’ın anlatımıyla gerçekleşen online lansmanda ürünlerin fiyatları ve satış tarihleri belli oldu.

Şık tasarımların yanı sıra 6 kamera ve güçlü performans özellikleri ile öne çıkan realme 6 serisi Türkiye’de tanıtıldı. Markanın yeni serisi birçok ilki bir arada sunuyor. Dünyanın ilk Helio G80 yonga setine sahip realme 6i’nin yanı sıra, marka seride yer alan yeni amiral gemisi realme 6’yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Markanın yeni ürünlerinin satış fiyatları; realme 6i 2.399 TL, realme 6’nın 4GB+128GB hafıza seçeneği 2.999 TL, realme 6 8GB+128GB hafıza seçeneği 3.199 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu. Merakla beklenen Buds Air’in fiyatı ise 549 TL olarak açıklandı.

realme, yeni ürünlerini tanıtırken çarpıcı kampanyasıyla realme fanlarını da unutmadı. Online kanallarda ön sipariş ile satışa sunulan realme 6 serisi mutlu eden bir kampanya ile geldi. Ön siparişle realme 6i 1.799 TL, realme 6 Pro 3.199 TL, realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL olarak fanlarıyla buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro almak isteyen kişilere Buds Air’de de ayrıcalıklar sunuluyor. realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak kullanıcılara sunulacak.

realme’nin 64 MP kameralı yeni amiral gemisi; realme 6

MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, akıllı telefon oyun deneyiminin tam merkezinde olacak şekilde tasarlandı. 12 nm’lik işlem kullanan işlemci, realme 6’yı daha güçlü ve verimli bir cihaz yapıyor. En son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile realme 6, mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor.

Yeni geliştirilen 30W hızlı şarj ile, realme’nin 4300mAh pili 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında dahi, 30W’lık hızlı şarj sayesinde pil, 60 dakikada yüzde 55’lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran içerir, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz ve pürüzsüz bir görsel deneyim sağlıyor. realme 6, mükemmel bir ekran-gövde oranı ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Ekran ayrıca daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış.

16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanısıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verecek. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfieleri kolaylıkla çekmesine imkan sağlar.

Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

Qualcomm Snapdragon 720G’ye sahip ilk akıllı telefon realme 6 Pro

realme 6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu. 8 nm’lik işlem gücü ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj ederken, zorlu oyun koşullarında bile aynı sürede yüzde 62’lik şarj seviyesine çıkabiliyor.

90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran’la gelişmiş bir görsel deneyim sunan realme 6 Pro’nun ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış durumda.

Altı kamera

realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanısıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebilir.

Yeni amiral gemisi realme 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahiptir. realme 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğine de sahip.