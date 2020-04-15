TIPA 2020 Ödülleri Açıklandı

Dünya çapında fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin temsil ettiği küresel bir kuruluş olan TIPA 2020 ödüllerini açıkladı.

1991 yılında kurulan TIPA hem basılı hem de çevrimiçi olarak dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf ve görüntüleme alanlarından gelen üye yayınları ile oldukça saygın bir endüstri derneği. Dernek, TIPA Dünya Ödülleri her yıl TIPA editörlerinin, tüketicilere en iyi kalite, performans ve değeri sunduğunu düşündüğü yeni ürünlere veriliyor.

Dünya çapında fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin temsil ettiği küresel bir kuruluş olan TIPA (Technical Image Press Association) 2020 ödüllerini açıkladı. Ödüller, beş kıtada faaliyet gösteren fotoğraf ve görüntüleme dergilerinin editörleri tarafından belirleniyor ve genel kalite, performans ve tanımlanan son kullanıcıya sağladığı faydalar açısından en yüksek puanı alan ürünlere ödül veriliyor.

TIPA 2020 ödül kazanan ürünlerin tamamını burada bulabilirsiniz.