Hem tablet hem dizüstü bilgisayar MateBook E

MateBook E, istenirse hem klavye, hem touchpad, hem dokunmatik ekran hem de Huawei M-Pencil kalemiyle kullanılabiliyor.

Huawei’nin ilk Windows 11’li tablet PC’si olan MateBook E aynı zamanda yine Huawei’nin ilk 2in1 tasarımlı tablet bilgisayarı.

11. nesil Intel Core i5 1130G7, 16 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Intel Xe Graphics ile donatılan MateBook E, istenirse hem klavye, hem touchpad, hem dokunmatik ekran hem de HUAWEI M-Pencil kalemiyle kullanılabiliyor. Ayrıca normal bir PC gibi klavye ve fare bağlantıları ile monitör dahil tüm çevresel PC birimlerini destekliyor. Thunderbolt 4 destekli USB-C formunda bağlantı noktası ile 40Gbps veri aktarımı ve iki adet 4K 60 Hz monitör bağlantı desteği (veya 1 adet 8K 60 Hz monitör desteği) haricinde, her türlü USB cihaz ve harici ekran kartları da dahil olmak üzere MateBook E’ye bağlanabiliyor. 12,6 inç boyutunda, yüzde 90 ekran-gövde oranlı, 2.5K çözünürlüklü, P3 renk gamı destekli, 1.000.000:1 kontrast oranlı 600 nit parlaklıkta OLED ekrana sahip MateBook E, yalnızca 7,99 mm kalınlığında ve 709 gram ağırlığında.

Sıfırdan yüzde 100’e 90 dakikadan kısa sürede şarj etmesini sağlayan 65 watt hızlı şarj desteği ile tüm bu özellikler MateBook E’yi en işlevsel ve en taşınabilir bilgisayar haline getiriyor.