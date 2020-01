Lenovo Smart Frame

Lenovo, CES 2020 Fuarı’nda fotoğraf severlerin ilgisini çekecek yeni bir ürün tanıttı. Akıllı ev konusunda da yatırımlarına devam eden Lenovo’nın duyurduğu bu yeni ürün Smart Frame (Akıllı Çerçeve) adını taşıyor.

Akıllı Çerçeve, mat cilalı, yansıma engelleyici katmana sahip bir ekran içeriyor. Bu sayede günün her saatinde ya da her parlaklık ayarında fotoğraflar, görüntüler net bir şekilde görüntülenebiliyor. Renk tonu sensörü görüntülerin parlaklık düzeyini odadaki ışığın durumuna göre ayarlıyor. Akıllı çerçeve daha doğal ve estetik bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Bu da akıllı çerçeveyi her odada kullanım için ideal kılıyor. Fotoğrafları ya da videoları oynatmak, devam ettirmek ya da durdurmak için bir dizi el hareketi kullanılabiliyor.

Akıllı Çerçeve 21.5 inç IPS ekran teknoloji ile Full HD görüntü sunabiliyor. Fotoğraflar kablosuz bağlantı ile bir uygulama yardımıyla çerçeveye aktarılabiliyor.