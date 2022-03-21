İnceleme: Huawei Watch GT Runner

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kısa bir süre önce duyurulan ve yeni satışa çıkan Huawei Watch GT Runner inceleme konuklarımızdan biri oldu.

Akıllı saat pazarı genişledikçe farklı ihtiyaçlar için de değişik ürünleri görmeye başlıyoruz. İncelediğimiz bu yeni akıllı saat de sporcular ve özellikle koşucular için geliştirilmiş bir model. Huawei Watch GT Runner adıyla satışa çıkan yeni akıllı saat, farklı bir tasarım anlayışını ve özel spor modunu bize sunuyor. Akıllı saatin tasarımı, anti bakteriyel silikon saat kayışı, hafifliği, gövdesinde kullanılan farklı malzemeler, gelişmiş sensörleri, profesyonel antrenman modları, detaylı sağlık takip uygulaması, anlık veri akışı, hassas GPS ve uzun pil ömrü gibi birçok detaya biraz sonra bakacağız.

Kolumuzdaki koçlar!

Böylesine özel bir akıllı saati incelemek için bu sefer farklı bir çalışma yapmak istedik. Sevgili arkadaşım Orhan Öztürk’ten yardım istedim. Kendisi profesyonel kürek koçu, kürekçi, koşusu, dağcı ve daha birçok spor dalında uzmanlığı olan birisi. Durum böyle olunca da kendisiyle Suadiye Kürek ve Kano Kulübü’nde buluştuk, hem bu akıllı saat üzerinden hem de genel olarak bir sporcunun akıllı saatlerden beklentilerden konuştuk. Tabi benim için işin en heyecanlı kısmı ise denize açılmak oldu. Sağolsunlar bana kürek çektirmediler ve ben de bu güzel anları drone ile kaydetmeye çalıştım.

Profesyonel bir sporcu olan Orhan Öztürk, bir akıllı saatte baktığı ilk özelliklerden birinin uzun pil ömrü olduğunu söylüyor. Onun için akıllı saatin her an bileğinde olması ve antrenmanların dışında da sürekli veri sağlaması çok önemli… Uyurken ya da duşta bile saatini çıkarmadığını belirtiyor. Tabi bir sporcu için akıllı saatin sağlam ve hafif olması gerektiğinin de altını çiziyor. Ekran parlaklığı, çizilmeye karşı dayanıklı olması, dokunmatik hassasiyeti, hızlı GPS bağlantısı kurabilmesinin de önemini anlatıyor. Bu arada koşu, yürüyüş, kayak, bisiklet gibi sporları yaparken akıllı saatlerde GPS bağlantısı otomatik olarak kuruluyor. Ancak kürek antrenman modunda Huawei Watch GT Runner’da da GPS bağlantısı bulunmuyor. Belki bunun teknik bir açıklaması olabilir. Ancak profesyonel kürekçi olan Orhan Öztürk, kürek modunda da GPS datasının olmasının önemli olduğunu söylüyor.

Özellikle kürek sporunda el ve bilek hareketlerinden dolayı akıllı saatlerin kalp atış hızı verilerinde bazen tutarsızlıklar olabildiğinden de bahseden Orhan Öztürk, bazı antrenmanlarda kalp atış hızı göğüs kemeri kullandığını anlatıyor. Watch GT Runner, daha zengin ve daha profesyonel verileri elde etmek için kalp atış hızı göğüs kemerlerinin bağlanmasını ve üçüncü taraf donanımları da destekliyor. Bu, birçok spor dalında daha profesyonel veriler elde etmek için önemli bir gelişme…

Anlık veri takibi çok önemli…

Yapılandırdığı antrenmanların programlarını takip etmek, bu antrenmanlardaki performansı ölçmek Orhan Öztürk gibi pek çok sporcu için çok önemli… Bu yüzden anlık nabız takibine ve bunun doğruluğuna da güvenmek istiyor. Gün içerisinde ister antrenmanda ister normal hayatta yolunda gitmeyen pek çok şeyi nabız takibi ile yapabildiğini anlatıyor. Orhan Öztürk, Huawei Watch GT Runner akıllı saati kısa bir süre kullansa da hafifliği, kullanıcı dostu alıştığı menü sistemi, büyük, kaliteli ve görünür ekranı ilk bakışta beğendiği özelliklerden bazıları oldu.

Profesyonel bir sporcuyla bu akıllı saatin detaylarını konuştuktan sonra şunu anladım ki normal bir kullanıcının baktığı şeylerle sporcuların bir akıllı saatten beklentileri, anlık veriler ve sağlık takibi gibi uygulamalara verdikleri önem çok farklı… Özellikle antrenmanlardaki anlık veri takibi ve sonrasındaki data analizleri performanslarını geliştirmeleri için kritik bir öneme sahip.

Koşucular için özel tasarım

Şimdi dilerseniz biraz da Huawei Watch GT Runner’dan ve özelliklerinden bahsedelim. Adından da anlaşılacağı gibi Watch GT Runner, özellikle koşucular için özel olarak tasarlanmış bir akıllı saat. Watch GT Runner, yeni tasarımlı, sade, şık ve sağlam bir gövdeye sahip. Tasarımı geliştirilirken süper otomobillerin hava giriş ızgarasından ilham alınmış. Sadece dayanıklılığı artırmakla kalmayan, aynı zamanda GPS hatalarını azaltan ve konumlandırma verimliliğini artıran hafif, yüksek mukavemetli bir kompozit fiber saat kasası kullanılan Watch GT Runner’da silikon nitrür seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kurma kolu sayesinde tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 grama kadar azaltılarak sporcuların ekstra ağırlık taşıması engellenmiş.

Akıllı saat, 1.43 inç dairesel (466x466piksel) AMOLED ekrana sahip. Dahili hafızası 4GB ve ortalama bir kullanım için yaklaşık 14 günlük pil ömrü sunuyor. Bu süre kullanım şekline göre farklılık gösterse de en az bir hafta şarj derdiniz olmayacağı kesin. HarmonyOS 2.1 yüklü olarak gelen Watch GT Runner, hem Andoid hem de iOS işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Huawei telefonlarda yüklü olarak gelen, diğer telefonlarda ise uygulama mağazalarından indirilen Huawei Sağlık uygulamasıyla kolayca eşleştirme yapılabiliyor. Eğer Huawei marka bir telefon kullanıyorsanız akıllı saat ile eşleştirme çok daha kolay yapılabiliyor. Akıllı saati sadece telefonun yanına getirmeniz ve telefon ekranından onaylamanız yeterli oluyor. Suya ve toza dayanıklı olan akıllı saat, 50 metre derinlikteki (5ATM) su basıncına dayanıklı. Gelen arama cevaplama, bildirimleri görüntüleme, kamera kontrolü, müzik çalma gibi özellikler de yine Watch GT Runner’da yer alıyor.

Huawei Watch GT Runner, bir koşucunun bilmesi gereken tüm veriler dahil olmak üzere antrenman yükü, Koşu Kabiliyeti İndeksi, toparlanma süresi ve hava durumu gibi verileri gösteren özel bir saat yüzü ile geliyor. Farklı antrenman ve koşu durumları için kullanıcılar, görüntülemek istedikleri verileri özelleştirip, ayarlayabiliyor. Böylece antrenman durumlarını gerçek zamanlı görüp antrenman hacmini de ayarlayabiliyorlar.

Anti bakteriyel silikon kayış

Huawei Watch GT Runner, anti bakteriyel bir silikon saat kayışı kullanıyor. Böylece sağlığı ve konforu etkileyebilecek ter ve kirin antrenman sırasında kayışa temas etmesinden endişe edilmesine gerek kalmıyor. Aynı zamanda, silikon kayış tabi ki su direncine sahip ve egzersiz sırasında biriken ter nedeniyle koşucunun kullanım deneyimini pek etkilemiyor.

Kişiselleştirilebilen Profesyonel Eğitim Koşu Kabiliyet Endeksi

Koşucular için koşu performansını derecelendirmek her zaman zor olmuştur. Koşu Kabiliyeti İndeksi (KKİ), bir koşucunun dayanıklılık seviyesini ve teknik verimliliğini ölçmek için kullanılan kapsamlı bir indeks. Genel olarak, daha yüksek KKİ’ye sahip bir koşucu daha iyi sonuçlar verir.

Her antrenman seansından sonra, kullanıcı limitine ulaşmamış olsa bile sistem, geçmiş kalp atış hızı, tempo, mesafe, frekans ve diğer çok boyutlu verilere dayanarak koşucuların yeteneklerini doğru bir şekilde sınıflandırmak için KKİ’yi hesaplayabiliyor. KKİ, kullanıcıların durumu kavramasına ve gerçek zamanlı olarak koşu yeteneklerinin ilerlemesini hissetmesine olanak tanıyor.

AI koşu antrenörü

Yeteneklerdeki bireysel farklılıkların eğitim planına dahil edilmesi son derece önemli… Fizyolojik göstergelerdeki, KKİ’deki ve normal antrenman koşullarındaki farklılıklara dayalı olarak, farklı antrenman seviyeleri düzenlenmesi uygun olur. Huawei Sağlık Uygulaması, eğitim hedefleri ve performans gereksinimleriyle birlikte KKİ, kullanıcının kişisel fiziksel ve koşu geçmişi verilerine dayalı olarak kullanıcının yetenek düzeyini akıllıca belirledikten sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir eğitim planı tasarlayabiliyor. Akıllı bir giyilebilir cihaz olarak Watch GT Runner, kullanıcının egzersiz verilerini kaydedip, analiz ediyor ve kullanıcının mevcut atletik yetenek düzeyi ile hedeflerine göre temel periyodunu, yükleme periyodunu, koruma periyodunu ve azaltma periyodunu akıllıca tanımlayabiliyor. Ardından egzersiz yoğunluğunu ayarlayıp, koşma yeteneğinizi geliştirmek için egzersiz hacmini kademeli olarak artırabiliyor.

Hassas veri senkronizasyonu

Kullanıcılar, eğitim planlarını Watch GT Runner ile senkronize edebiliyor ve akıllı saat, farklı aşamalarda eğitim rehberliği sağlayabilyoir. Kullanıcının eğitimi sırasında, akıllı saat, mevcut eğitim hedeflerine ve eğitim durumuna ilişkin gerçek zamanlı sesli hatırlatıcılar ile kullanıcının eğitim verimliliğini de artırabiliyor.

Kullanıcılar kendi antrenman verilerini öğrenmek istediklerinde, Huawei Sağlık Uygulaması aracılığıyla geçmiş koşu planlarını ve çeşitli fiziksel verileri görüntüleyebiliyorlar. Sporcular, her hafta antrenmanı tamamladıktan sonra, Koşu Kabiliyet Endeksi (KKİ), VO2 max ve ilerlemelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan diğer göstergeler dahil olmak üzere kendi antrenman sonuçlarını görebilirler. Aynı zamanda, kullanıcının antrenman planının uygulanması, fiziksel uygunluk koşulları hakkında geri bildirim ve koşu gücündeki değişikliklerle birlikte antrenman planı düzenli olarak güncelleniyor.

Çift kalp atış hızı sensörleri

Biraz önce de bahsettiğim gibi kalp atış verilerinin doğruluğu profesyonel sporcular için çok önemli… Bu konuda Huawei’nin de pek çok önemli geliştirmesi bulunuyor. Watch GT Runner, 4 PD’yi 8’e yükselten ve dört noktalı bir düzenlemeden geliştirilmiş bir dairesel düzenlemeye geçen yeni Huawei TruSeen 5.0+’ı destekliyor. Fresnel filmin paraziti, tek kanala kıyasla %66 oranında azaltılmış. Dinamik kalp atış hızı parazit önleme özelliği optimize edilmiş ve doğruluk kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş. Diğer akıllı saat markalarındaki gibi 10 yaygın senaryo kullanılıyor ve çıktı değeri, güven düzeyine (24 saatlik kalp atış hızı) göre kontrol ediliyor.

Yeni TruSeen 5.0+ teknolojisinin geliştirme sürecinde Huawei, kullanıcılara daha doğru bir kalp atış hızı ölçümü deneyimi sağlamak için sapma eşiği olarak 5 bpm (endüstri standardı 10 bpm) kullanıyor.

TruSeenTM 5.0+’ın güçlü anti-parazit ve gürültü azaltma tasarımı, düzensiz hareketlerin neden olduğu hareket gürültüsüyle de daha iyi başa çıkabiliyor ve HIIT, yoga, aerobik ve ip atlama dahil olmak üzere egzersiz yaparken kalp atış hızı ölçümünün doğruluğunu artırıyor.

Kavisli alt gövde tasarımı

Huawei Watch GT Runner, bilek kemiğinin özelliklerine uyan, dikkatle ayarlanmış kavisli camlı, ergonomik olarak tasarlanmış bir 2.5D arka saat kasası kullanıyor. Tasarım sadece rahat olmakla kalmıyor, aynı zamanda sarsılması da hiç kolay değil… Biz kendi kullanımlarımızda da bunu çok başarılı bulduk. Tasarım dış ışığın girişimini etkili bir şekilde azaltıyor ve kalp atış hızı sinyalinin kalitesini de iyileştiriyor. Bu arada, arka saat kasasının kavisli tasarımı, düz bir arka saat kasasından daha az terletiyor ve sinyal kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Yenilikçi anten tasarımı ve navigasyon

Huawei bu akıllı saatte, metal malzemeden kaynaklanan konumlandırma sinyali girişimini azaltmak için konumlandırma antenini polimer fiber malzemeden yapılmış kulaklarda saklayan patentli asılı gizli anten tasarımını yenilikçi bir şekilde kullanmış. Ayrıca, binalar ve yollar gibi engellenmiş ortamlarda konumlandırma doğruluğunu etkin bir şekilde iyileştirmek ve ana yolu doğru bir şekilde ayırt edebilmek için GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO ve QZSS çift frekanslı koordineli konumlandırma dahil olmak üzere çift bantlı GNSS beş sistemli konumlandırma çipi desteklenmiş.

Kolayca favori koşu rotalarınızı paylaşabilir ve arkadaşlarınızdan önerilen rotaları da ekleyebilirsiniz. Rotanızı belirledikten sonra, çevrimdışı olarak onu kullanabilir ve başlangıç noktanıza güvenli bir şekilde geri dönebilmek için dönüş işlevini kullanabilirsiniz.

Kablosuz ve ters kablosuz şarj

Huawei Watch GT Runner, hızlı ve kullanışlı kablosuz ve ayrıca ters kablosuz şarjı da destekliyor. Kullanıcılar, Huawei akıllı telefonu kullanarak, şarj aleti taşımak zorunda kalmadan da saati hızlı bir şekilde şarj edebilirler. Akıllı saatin kutusundan sadece manyetik şarj kablosu çıkıyor. Akıllı saati ister bilgisayardan isterseniz de uygun bir güç adaptörü ile şarj edebilirsiniz. Tam şarj süresi yaklaşık 90 dakika sürüyor.

Yerleşik barometre ve pusula

Akıllı saatte hava basıncındaki keskin değişimi gözlemleyerek şiddetli havalar gelmeden önce uyarı verebilen yerleşik bir barometre de bulunuyor. Ayrıca pusula özelliği de destekleniyor.

Son olarak…

Huawei Watch GT Runner, koşucular ve sporcular için detaylı pek çok özelliğe sahip. Bu yeni akıllı saatin sadece sporcuların ilgisini çekeceğini düşünmüyorum. Hafifliği, inceliği, kola oturan sağlam yapısı, ekran kalitesi, kullanışlı ve tutarlı sağlık yönetimi, uzun pil ömrü gibi özellikleri ile akıllı saat meraklılarının da göz atmasını öneririm. Son olarak Huawei Watch GT Runner’ın 3.499 TL fiyatla satışa çıktığını da belirtelim.