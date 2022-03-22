TECNO Mobile, yeni CAMON 18P modelini Türk kullanıcısıyla buluşturuyor. TECNO CAMON 18P, sarsıntı önleyici lens ve yüksek netlik sunan kamerasıyla akıllı telefonlarda sınırları zorluyor. Yeni TECNO CAMON 18P, Gece Portre Videosu, Portre Videosu Bokeh gibi en yeni teknolojilerini 30X Hibrit Zoom, 2K öözünürlük gibi yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme özellikleriyle buluşturuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranlı telefon, her dokunuşu daha hızlı ve pürüzsüz hale getiriyor. En yeni MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen TECNO CAMON 18P, teknolojinin sunabileceği en iyi fotoğrafları ve videoları sağlamaya çalışıyor.

50mm Pro Portre Kamera

Yoğun video titremesi ve bulanık görüntü sorununu ortadan kaldırmak için 48 MP EIS Kamera ile donatılan TECNO CAMON 18P, video çekimini ultra net ve sabit hale getiriyor. Üstelik “Film Ustası” özelliğiyle, daha kaliteli videolar oluşturulabilmesi için profesyonel filtre, geçiş, müzik ve diğer özel efektlere ek ön ve arka kamera geçişleri de sağlıyor. TECNO CAMON 18P’nin arka kamerası üç mercekten oluşan, titizlikle oranlanmış bir tasarım felsefesini takip ediyor. 48 MP ana kamera, 2 MP Derinlik Kamerası ve 13 MP portre kamerası ile “Özelleştirilmiş Güzellik” filtre imkânı sunuyor ve 6 farklı effect uygulaması bulunuyor. 16 MB Çift Flaşlı ön kamera ve 2X optik zoom özellikli 50 mm Pro Portre Kamera ile yüzün üç boyutlu hissini daha doğru şekilde vurgulamak mümkün oluyor. Ekstra parlaklık sağlayan Gece Portre Videosu ve parlaklığı artırmak için gece algoritmasını otomatik etkinleştiren Süper Gece Fotoğraf moduyla TECNO CAMON 18P, gece çekimlerini daha da belirgin hale getiriyor.

Hızlı Şarj, Daha Akıcı Teknoloji Deneyimi

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 128 GB ROM depolamayla donatılan TECNO CAMON 18P, çoklu görev becerisine sahip ve çok sayıda uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu inanılmaz işlem gücünün 5000 mAh pil ile birleşimi, kullanıcı deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirerek olağanüstü akıcılıkta fotoğraf ve video çekme, internet ve oyun yeteneklerine sahip bir sistem ortaya çıkarıyor. Güvenli Hızlı Şarj Sistemleri için TÜV Rheinland sertifikalarına sahip TECNO CAMON 18P, 33W Flaş Şarjı desteklerken, sadece 30 dakikada %70 şarj ve 45 dakikada tam şarj olabiliyor. Parlak mat ve parmak izi bırakmayan bir tasarıma sahip olan TECNO CAMON 18P, 3V Lens dokusuyla yüzeyindeki parmak izi sorununu çözerken ipeksi, pürüzsüz bir dokunuş sağlıyor. Cihaz üç renk alternatifiyle sunuluyor: Alacakaranlık Grisi, Seramik Beyazı ve İris Moru.

Memory Fusion Özelliğiyle Kendinize Daha Fazla Yer Açın

Memory Fusion teknolojisi, kullanılmayan salt okunur bellekten (ROM) yararlanmak ve bunları RAM işlemlerine aktarmak için tasarlandı. Örneğin, Memory Fusion ile standart bir 8GB + 128GB akıllı telefon, 13GB + 128GB’a kadar genişletilmiş dahili RAM ile güçlendirilebilir. Memory Fusion Teknolojisi, RAM’e daha fazla depolama ayırarak bir cihazın çoklu görev kapasitesini geliştirir, arka planda aynı anda çalışan uygulamalar arasında sorunsuz geçişe olanak tanır ve daha sürdürülebilir performans ve daha uzun pil ömrü için telefonun sistemlerini dengeler.