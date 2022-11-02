Apple M2 çipli yeni nesil iPad Pro

Yeni iPad Pro, Apple Pencil ile yepyeni dokunmadan algılama deneyimi, ProRes video kayıt özelliği, süper hızlı Wi-Fi 6E ve iPadOS 16’daki güçlü özelliklerle sunuluyor.

Apple taşınabilirlik, çok yönlülük ve inanılmaz performansın mükemmel kombinasyonunu sunan, M2 çipe sahip yeni iPad Pro’yu duyurdu. Yeni iPad Pro dünyanın en gelişmiş mobil ekranı, pro kameralar, Face ID, Thunderbolt ve dört hoparlörlü ses sisteminin yanı sıra Apple Pencil ile yepyeni dokunmadan algılama deneyimi ve süper hızlı kablosuz bağlantı özellikleriyle sunuluyor.

M2 Çip ile Çığır Açan Performans

Apple’ın yeni nesil M serisi çiplerinin ilki olan M2, sektör lideri güç verimliliği, birleşik bellek mimarisi ve özel teknolojilerle iPad Pro’nun çığır açan performansını ve yeteneklerini daha da ileri taşıyor.

M2 çip, hem performans hem de verimlilik çekirdeklerinde yapılan geliştirmelerle M1’den yüzde 15’e kadar daha hızlı 8 çekirdekli CPU’ya ve en çok güç gerektiren kullanımlar için yüzde 35’e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU’ya sahip. 16 çekirdekli Neural Engine, CPU ve GPU’nun da yardımıyla M1’den yüzde 40 daha hızlı çalışarak saniyede 15,8 trilyon işlem gerçekleştiriyor ve yapay öğrenme görevlerinde iPad Pro’yu daha da güçlü kılıyor. M2 çip M1’den yüzde 50 daha fazla olan 100 GBps birleşik bellek bant genişliğinin yanı sıra 16 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunuyor. Böylece multitasking yapmak ve büyük materyallerle çalışmak daha da akıcı hale geliyor.

M2 çipin performansı, devasa fotoğraf arşivlerini düzenleyen fotoğrafçılardan karmaşık 3D nesnelerle çalışan tasarımcılara, gelişmiş görüntüleme ve analiz araçlarını yanında taşıyan sağlık çalışanlarından en yoğun grafiklere sahip oyunları oynayan oyunculara kadar herkes için en zorlu iş akışlarında bile olağanüstü bir güç sağlıyor. M2 çipin gücü yeni media engine ve görüntü sinyali işlemcisinde de fark yaratıyor. Kullanıcılar şimdi gelişmiş kameraların da yardımıyla ilk kez ProRes video kaydedebiliyor ve ProRes çekimlerin kodunu 3 kat daha hızlı dönüştürebiliyorlar. Bu, içerik üreticilerinin sahada tek bir aygıtla sinema kalitesinde videolar çekebileceği, düzenleyebileceği ve yayınlayabileceği anlamına geliyor.

Apple Pencil ile Yepyeni Dokunmadan Algılama Deneyimi

2.nesil Apple Pencil ile dokunmadan algılama özelliği, yeni iPad Pro ve iPadOS 16’dan güç alarak kullanıcılara ekranla etkileşim kurabilecekleri yepyeni bir boyut sağlıyor. Apple Pencil şimdi ekranın 12 mm üzerinden algılanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar bir işaretleme yapmadan önce işaretlemenin önizlemesini görerek daha hassas bir şekilde çizim yapabiliyorlar ve Apple Pencil ile yaptıkları her şey daha da kolaylaşıyor. Örneğin Karalama özelliği sayesinde, kalem ekrana yaklaştırıldığında metin alanları otomatik olarak genişliyor ve el yazısı daha hızlı şekilde metne dönüşüyor. Üçüncü taraf uygulamalar da bu yeni özellikten yararlanarak yepyeni işaretleme ve çizim deneyimleri sunabiliyorlar.