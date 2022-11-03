Canon EOS R6 Mark II

Canon, şimdiye dek ürettiği en hızlı geliştirilmiş tam kare aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R6 Mark II’yi kullanıcıları ile buluşturuyor. Canon’un öncü EOS R Sistemini genişleten ve tamamen RF Yuvası temel alınarak geliştirilen bu yeni model, 40 kare/sn hız, düşük ışıkta olağanüstü AF performansı ve 6K RAW / 4K UHD videolar sunuyor. Serinin hibrit içerik üreticilerine yönelik en yeni modeli EOS R6 Mark II, RF Yuvasının güçlü temellerinden faydalanıyor ve EOS R6’nın belirlediği standartları yeniden tanımlıyor. Hem fotoğraf hem de videolarda sınıfının öncüsü performans, nefes kesici hız, istikrar ve profesyonel film yapımı özelliklerinin benzersiz bir bileşimiyle çıtayı yükseltiyor.

Hızlı netlik

Yeni bir 24,2 megapiksel CMOS sensörün yanı sıra EOS serisinin özünü oluşturan DIGIC X işlemci teknolojisine sahip olan EOS R6 Mark II, hız ve güvenilirlik kapasitesini benzersiz seviyelere çıkartan yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekliyor. EOS R6 Mark II, gelişmiş derin yapay zekasını kullanarak bir sahnede yer alan insanları, araçları ve hayvanları net tutarak takip edebiliyor.

8-stop’a kadar çıkabilen Görüntü Sabitleyici donanımı, düşük ışıklandırma altında titremeden odaklanma ve ISO 102.400’e kadar çekim yapma becerisi sayesinde fotoğrafçılar, koşullar ne olursa olsun kusursuz fotoğraflar yakalayabiliyor.

EOS R Sistemi için yeni nesil hız

Yeni hız rekorları kıran EOS R6 Mark II, Canon’un şimdiye dek ürettiği en hızlı EOS modeli olarak konumlanıyor. Bununla birlikte RAW Seri Çekim modunda 1/2 saniye ön çekim ile çekim başlamadan önce aksiyonu kaydederek, tenisçilerden küçük çocuklara hareketi öngörülemeyen alanlarda büyük bir avantaj sunuyor.

Değişen video özellikleriyle karşılanan talepler

Sensörün tüm genişliğini kullanan EOS R6 Mark II, kendi sınıfında, eş zamanlı Dual Pixel CMOS AF II odaklanma ile 4K 60p UHD çekim yapabilen tek fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Tüm 4K çekimler, sensörün 6K çıkışının yüksek hızda örneklenmesiyle oluşturularak üstün görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor.

Ortam sıcaklığı, hafıza kartındaki boş alan ve pil ömrüne bağlı olarak 40 dakikadan uzun süre yüksek hızda 4K 60p kayıt veya 4K 30p’de 6 saate kadar çekim kapasitesine sahip olmasıyla içerik üreticileri hız kesmeden çekimlerine devam edebiliyor.

Hem çarpıcı sabit çekimler hem de hareketli görüntüler üretmeye yönelik artan talebi karşılayan yenilikçi EOS R6 Mark II, Full HD kullanarak 179,82 kare/sn’ye kadar AF desteğiyle olağanüstü ağır çekim görüntü çıkışı yapılabiliyor. PQ üzerinden HDR ve Canon’un popüler Canon Log 3 desteği sayesinde içerik üreticileri aslına sadık kaliteli ve bir o kadar da izleyicilerini içine çekecek nefes kesici çekimler yapabiliyor.

İçerik teslimatı için akıllı bağlantı

İçeriğin üretimi kadar önemli bir nokta olan içerik aktarımını sorunsuz ve kolay hale getiren EOS R6 Mark II, bir akıllı telefona ve ağa kolayca bağlanarak yüksek hızda dosya paylaşımı yapabiliyor. Bunun yanı sıra Camera Connect ve EOS Utility uygulamalarını kullanarak da uzaktan kontrol edilebiliyor. Zoom ve Teams gibi görüntülü arama uygulamalarında ek yazılıma gerek kalmadan PC ve Mac bilgisayarlarda web kamera olarak kullanılabiliyor.

Canon Camera Connect Uygulaması

Canon ayrıca yaptığı güncellemeyle Camera Connect uygulamasını merkezi bir portal haline getirerek, kullanıcıların baskı uygulaması veya image.canon bulut hizmeti gibi diğer Canon yazılımlarına ve hizmetlerine kolayca erişmelerini ve uzaktan kumanda işlevi görmesini sağlıyor.

EOS R6 Mark II temel özellikleri: