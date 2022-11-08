Canon RF 135mm F1.8L IS USM

Canon, düşük ışıkta portre çekiminde öne çıkan telefoto sabit lensi RF 135mm F1.8L IS USM’yi duyurdu. Hızlı, parlak f/1,8 diyafram ve dahili optik görüntü sabitleyici özellikleri, RF 135mm F1.8L IS USM lensin yumuşak bir arka planla net görüntüler çekmesini sağlarken daha uzun odak uzaklığı kapasitesi ile göz kamaştırıcı portreler üretilmesine de olanak tanıyor.

RF 135mm F1.8L IS USM, bokeh efekti yaratan ve daha etkileyici çekimler için konu özelliklerini sıkıştıran hızlı bir f/1,8, 9 ağızlı diyafram ve 135 mm odak uzaklığı kombinasyonu sayesinde yüksek kaliteli portre çekimlerine olanak tanıyor. Kamera ve fotoğrafçı arasındaki mesafenin artması sayesinde daha konforlu ve stressiz çekim ortamı sunarken hem vesikalık hem de tüm beden çekimlerinde doğal görünen fotoğraflar üretilmesine yardımcı oluyor.

RF 135mm F1.8L IS USM, 0,26x büyütme sunan 0,7 m netleme mesafesi sayesinde yakından çekimlerde öne çıkıyor. RF 135mm F1.8L IS USM’de yer alan Optik Görüntü Sabitleyici, 5,5 stop’a kadar sabitleme sunması ve koordineli sabitleme ile 8 stop’a kadar çıkabilmesi sayesinde düşük ışıkta veya elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı oluyor.

RF 135mm F1.8L IS USM, sahip olduğu üç UD elemanı ile geliştirilmiş optik tasarım, yüksek çözünürlük, doğru renk üretimi ve kromatik bozulmada azaltma sağlıyor. Kullanım ve bakım kolaylığı sayesinde düğünler veya canlı spor etkinlikleri gibi yüksek stresli çekim senaryolarında fotoğrafçıların yükünü hafifletiyor. Hızlı ve sessiz AF işlemine olanak tanıyan Nano USM motoru, Canon’un Gözden AF özelliği ile birleştiğinde, fotoğrafçının kompozisyona odaklanabilmesine olanak tanıyor.

RF 135mm F1.8L IS USM temel özellikleri: