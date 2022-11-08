Canon Speedlite EL-5 Flaş

Canon, etkinlik çekimleri için yüksek performansa sahip Speedlite flaş SPEEDLITE El-5’i kullanıcılarının beğenisine sunuyor. EL-1 ile aynı sezgisel tasarıma ve rekabetçi fiyata sahip, geliştirilmiş performans sunan SPEEDLITE EL-5, profesyonel fotoğrafçılar için ideal aksesuar olarak öne çıkıyor.

Yüksek performanslı ve güvenilir bir Speedlite flaş olan SPEEDLITE EL-5, profesyonel özellikleriyle tüm etkinlik fotoğrafçılarının takım çantasında mutlaka yer alması gereken bir parça olarak öne çıkıyor. SPEEDLITE EL-5, olağan üstü hızlı flaş döngüsü süresi sayesinde partiler veya düğünler gibi aksiyonla dolu etkinlikleri aydınlatmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Aynı şekilde, şarj edilebilir pil paketiyle uzun süreli flaş patlatma sayımı sağlıyor. Genişletilmiş manuel güç ayarı sayesinde 1/1.024 güce ayarlanabilen flaş, hassas aydınlatma gereksinimi duyan kullanıcılara çözüm sunuyor.

Canon’un en son EOS R serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Çoklu İşlev ayağına sahip ilk Speedlite’ı olan SPEEDLITE EL-5’in tasarımında yer alan ısının daha hızlı yayılmasına izin veren pasif soğutma sistemi, uzun süreli flaşlı çekimde dahi güvenilir performans sunuyor. Toz ve su girişine dirençli sızdırmazlar, kötü hava koşullarında çekim yaparken, fotoğrafçıların takımlarına güven duyarak çalışabilmesine olanak tanıyor.

Profesyonel iş akışları için üretilen SPEEDLITE EL-5’in Çift Beyaz LED ışığı; modelleme ışığı veya AF yardımcı ışığı gibi işlev görerek düşük ışıklı çekim koşullarında odaklanmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, özel flaş moduyla (C.Flash), Speedlite üzerindeki flaş ayarlarını kaydedebiliyor ve bunları, fotoğraf makinesinin özel modlarına “bağlayabiliyor”.

DPP Bulut Yükseltmesi

Canon ayrıca, ileri düzeydeki fotoğrafçılar için Digital Photo Professional yazılımını; bulut bilişimin gücü ve Canon’un gelişmiş yapay zekâ (AI) teknolojisi aracılığıyla görüntü kalitesini artıran abonelik tabanlı yeni bir Nötr Ağdan Görüntü İşleme aracıyla güçlendirdi. Fotoğrafçılar parazitlenmeyi azaltabildiği gibi daha önce bu kadar yüksek bir ISO hızında mümkün olmayan ayrıntı ve keskinliğe kavuşabiliyor, renk doğruluğunu iyileştirebiliyor ve lens optimizasyonundan faydalanabiliyor.

SPEEDLITE EL-5 temel özellikleri: