Günümüzde birbirinden bağımsız akıllı cihazlar yerine, ağa bağlı birkaç cihazdan oluşan bağlantılı bir ekosisteme doğru eğilim mevcut.

Kaspersky, yeni çözümü Kaspersky Smart Home Security’i piyasaya sürdü. Çözüm, telekom operatörlerinin akıllı ev cihazlarının korunmasına yönelik artan tüketici talebinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cihaz arızaları, kötü niyetli saldırılar, gizli gözetim ve daha fazlası gibi çok çeşitli olası tehdide karşı kapsamlı koruma sağlıyor. Ürün telekom operatörü tarafından yönlendiriciye kuruluyor. Ardından kullanıcının tek yapması gereken, cihaz güvenliğini kontrol etmek ve izlemek için akıllı telefona bir uygulama indirmekten ibaret.

Günümüzde birbirinden bağımsız akıllı cihazlar yerine, ağa bağlı birkaç cihazdan oluşan bağlantılı bir ekosisteme doğru eğilim mevcut. Özellikle, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları pazarı, 2020’de %23,1’lik çarpıcı artışla son zamanlarda aktif bir büyüme kaydetti. Bu eğilim, bu ekosistemin çok çeşitli tehditlere karşı kapsamlı bir şekilde korunması ihtiyacını doğuruyor. Bu, bağlı cihazları haklamaya yönelik saldırıların bir önceki yıla göre ikiye katlandığını (%16.17’den %32.72’ye) gösteren Nokia anketi tarafından desteklenen bir gerçek. Başka bir Kaspersky raporu da kullanıcıların çoğunluğunun (%89) cihazlarının güvenliği konusunda endişeli olduğuna işaret ediyor.

Yeni ürün, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, gizli gözetim, internet kontrolü ve daha fazlası dahil olmak üzere siber güvenliğin temel yönlerini birleştiriyor. İzinsiz giriş kontrol AV dosyası tarama, kaba kuvvet saldırılarını engelleme, şüpheli URL’leri kontrol etme ve internet bağlantı noktalarını ve protokolleri izleme özelliklerini içeriyor.

Güvenlik kontrol kiti, müşterilerin sistem ve cihazlar için güvenlik seviyesini kontrol etmelerini sağlıyor. Ürün, cihaz parolalarının çok zayıf olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirerek yeni ve güvenli bir parolanın seçilmesine yardımcı oluyor. Ek olarak set, internet protokollerini ve savunmasız internet bağlantı noktalarını kontrol etmeyi de içeriyor.

Kaspersky Smart Home Security ayrıca ebeveynlere, interneti gece veya diğer istenmeyen zamanlarda kapatmak gibi çocuklar için internet kullanım kısıtlamaları belirleme ve uygunsuz web sitelerine ziyaretleri önleme olanağı sağlıyor.