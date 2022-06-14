ASUS ProArt Display PA328CGV

Advertorial

ASUS, 2560×1440 piksel çözünürlüklü 32 inç HDR ekrana sahip ProArt Display PA328CGV modelini satışa sundu. İçerik üreticilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bu profesyonel monitör, Calman Verified sertifikasına sahip. Fabrikada önceden kalibre edilen bu model Delta E < 2 renk doğruluğu ile %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk gamlarını sunuyor.

ProArt Display PA328CGV modelinin diğer bazı öne çıkan özellikleri ise şöyle:

* 32 inç WQHD (2560×1440) ve 600 nit parlaklığında, 178 derece geniş izleme açılı IPS HDR ekran.

* 90 W Güç Dağıtımı özelliğiyle USB-C üzerinden DP, DisplayPort, HDMI ve USB bağlantı merkezi.

* 165 Hz değişken yenileme hızı (VRR) ve FreeSync Premium Pro ile içerik üreticilerine akıcı, hızlı ve rahat bir kullanım deneyimi.

* En rahat izleme deneyimini sunmak için C biçimli mandala sahip tasarım ve ergonomik öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme ve yükseklik ayarı olanakları.

Yaratıcı profesyoneller için tasarlandı

32 inç boyutundaki PA328CGV’de 165 Hz değişken yenileme hızı (VRR) ve AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojileriyle son derece akıcı ve yüksek kaliteli görüntüler sunan bir WQHD (2560×1440) HDR panel bulunuyor. Bu panel hızla görüntü işlenen oyunlar hazırlamak ve tek bir ekranda kalite kontrol yapmak isteyen oyun geliştiricileri için ideal çözüm sunuyor. Ayrıca içerik üreticilerinin hazırladıkları görselleri en iyi renk doğruluğu ile istedikleri senaryolara uyumlu bir şekilde geliştirmelerine imkan tanıyor.

Bu akıcı görüntüler aynı zamanda rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikalı PA328CGV maksimum 600 nit parlaklığa ulaşıyor.

Gerçekçi renkler

ProArt Display PA328CGV modeli fotoğrafçılık, video çekimi ve oyun geliştirme gibi farklı birçok sektörde çalışan yaratıcı profesyoneller için tasarlandı. Calman Verified sertifikasına sahip bu monitör fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğu elde ediliyor. Bu da üzerinde çalıştıkları işin tam istedikleri gibi çıkması için renk doğruluğuna ihtiyaç duyan profesyoneller için bu modelleri mükemmel kılıyor. Ayrıca bu ekranla sektör standardı %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk alanlarını ve zengin, canlı renkler için DCI-P3 alanını destekleyen geniş renk gamları sunuyor.

Üretkenliği artırın!

ProArt Display PA328CGV; USB-C, USB 3.1, DisplayPort ve HDMI bağlantı noktaları sayesinde çoğu multimedya cihazıyla uyumlu çalışabiliyor. Entegre USB-C bağlantı noktası DisplayPort desteği sunmasının yanı sıra yüksek hızlı veri aktarımı yapıyor ve mobil cihazları veya dizüstü bilgisayarları şarj etmek için 90 watt Güç Dağıtımı özelliğini taşıyor. Daha kullanışlı bir deneyim sunmak için monitörler bir adet USB-C ve dört adet USB 3.1 bağlantı noktasıyla birlikte bir USB bağlantı merkezi görevi görüyor. Kullanıcılar monitöre birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyor.

Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun

ProArt Display PA328CGV kullanıcı ergonomisi göz önünde bulundurularak tasarlandı. Dört yöne ayarlanabilir stant ve C biçimli masa mandalı sayesinde bu monitörleri öne arkaya eğmek, kendi eksenleri etrafında döndürmek, dik konuma getirmek ve yükseklik ayarı yapmak mümkün. Kullanıcılar bu sayede kendi istedikleri konumu belirleyebiliyor. C biçimli masa mandalı ise masa üzerinde yer açmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ekranları, uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün.

Üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

Adobe® ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud® uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display PA328CGV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop®, Premiere® Pro ve After Effects®’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt PA ve PQ serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

ASUS ProArt Display PA328CGV modeli hakkında daha detaylı bilgi için: https://www.asus.com/tr/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA328CGV/