İnceleme: Zhiyun Weebill 2

Yazı: Volkan Yetilmezer

Zhiyun’un yeni gimbalı, Weebill ailesinin yeni üyesi Weebill 2, yepyeni özellikleri ile piyasada…

Bunu sanırım her Zhiyun incelemesinde yazacağım, Zhiyun’un hızına ben yetişmekte zorlanıyorum. Ama şunu anladım ki, bir ürünün piyasaya çıkmasından 1 yıl sonra Zhiyun kurtlanıyor ve o aileye ait yeni bir ürün piyasaya çıkarıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onların bileceği iş elbette. Weebill 2, Weebill S’in yenilenmiş versiyonu değil, öncelikle bunu söylemekte fayda var. Neredeyse çoğu şey değişmiş.

Temel görünüş olarak Weebill formunu koruduğunu söyleyebilirim. Ancak tutma kulpu tamamen değişmiş ve daha kalın ve rahat bir tutuş sağlanmış. Bununla beraber tüm tuşlar, parmak seviyesine getirilmiş. Böylece gimbalın tüm kontrolünü elinizi hiç hareket ettirmeden yapabiliyorsunuz. Ergonomisi son derece iyi olmuş. Bununla beraber focus tekeri de daha iyi bir konuma çekilmiş. Focus tekeri dediğime bakmayın, artık bu tekerin işlevini kamera parametrelerini değiştirmek için de kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber fotoğrafta da görebileceğiniz gibi sabit siyah beyaz küçük bir ekran kullanmak yerine 2.88” boyutunda yani neredeyse bir kamera ekranı boyutunda renkli, dokunmatik bir ekrana sahip. Menü ile ilgili tüm ayarları bu ekrandan dokunarak yapabiliyorsunuz. Peki sadece menü mü? Elbette değil. Görüntü aktarım modülü AI’yi kullanarak, kamera görüntüsünü bu ekrana aktarabiliyor, hem çekimi buradan takip edebiliyor hem de obje takibini bir telefona ihtiyaç duymadan direkt olarak bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir yapı olmuş diyebilirim. Ekranla işiniz bittiğinizde katlayıp gövde üzerine alabiliyorsunuz. Ama dikkat etmek gerekir, ekran 360 derece dönmüyor. Yani ekranı selfi ekranı gibi kullanmak isterseniz bunu yapamıyorsunuz. Sınırlı bir açısı var. Açıyı zorlayacağım derken ekran elinizde kalmasın, buna özen gösterin.

Yeni gimballarda olduğu gibi yine çift el tutmak için özel bir alana sahip. Bu alana ister mecvut tripod’u takın, isterseniz ikinci bir tutma kolunu takın. Eğer Combo ve üzeri paketlerden birini satın alırsanız, özel tasarlanmış tutma kolunu kullanabilirsiniz. Bu kol hem hızlı çıkarma plakası ile geliyor hem de ekstra aksesuar takmanız için vida yuvaları mevcut. Tasarımsal olarak motor kollarında da ufak değişikliklere gidilmiş. Bu arada motorların taşıma kapasitesi yine Zhiyun tarafından açıklanmadı ama yaklaşık 4000-4500 gram civarında denebilir. Son tasarım değişikliği ise denge ayarını yaparken kullandığımız ayar vidaları. Artık sıkıştırmalı vida yerine mandallı sıkıştırma mevcut. Böylece çok daha hızlı denge ayarı yapılabiliyor. Elbette motor açı kilitleri bu gimbalda da yerini almış.

Weebill 2 yepyeni bir çip ve yepyeni bir algoritmo ile geliyor. Bu sayede artık daha titreşimsiz videolar çekme imkanınız olacak. Ayrıca otomatik kalibrasyon, denge ayarı sonrası ayar kontrolü, motor hassas ayarı gibi pek çok seçenek de gimbal menüsüne eklenmiş. Yani kullanımı daha kolay hale getirilmiş diyebilirim.

Piyasadaki hemen hemen tüm aynalı yada aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu. Elbette dengeleme konusunda kullandığınız lensin önemi büyük. Eğer aşırı uzun veya ön merceği aşırı ağır bir lens kullanıyorsanız dengeleme konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle uyumluluk listelerine bir göz gezdirmekte fayda var.

Elbette tüm kullanım modlarına sahip. Ama yeni gelen bir mod var ki insana “olley beee” dedirtiyor. O da portre modu. Herhangi bir tak çıkar yapmanıza gerek kalmadan, kameranızı dikey konuma getirip instagram veya tiktok benzeri mecralar için çekimler yapmanız mümkün oluyor. Bir bilgi vereyim, dikey kamera modu sadece yatay pozisyonda çalışıyor. Gimbal kolları açılı olduğu için, dikey pozisyonda kameranın dikey durması imkansız hale geliyor. Bu nedenle dikey kamera çekimlerini sadece yatay gimbal pozisyonunda yapabiliyorsunuz.

Yapılan bir başka değişiklik ise dahili pil. Evet ilk defa bir Zhiyun kamera gimbalının pilleri çıkmıyor. Kendi üzerinden, paketten çıkan Type C kablosunu kullanarak şarj ediyorsunuz. Bununla beraber burada da bir yenilik olmuş, gimbal çalışırken bir powerbank benzeri cihazla gimbalı şarj edebiliyorsunuz. Çalışma süresi 9 saat olsa da, bu şekilde saatlerce çekim yapmanız mümkün oluyor. Benim en sevdiğim özelliklerden biri de bu oldu.

Ülkemize 3 farklı satış paketiyle gelecek. Standart, Combo ve Pro. Standart pakette sadece ürün var diyebilirim. Combo pakette, özel yapılmış Zhiyun çantası ve ikinci tutma kolu mevcut. Pro paketinde ise bunlara ek yeni nesil focus/zoom motoru ve Weebill 2 ile birlikte piyasaya çıkan görüntü aktarım modülü AI yer alıyor. Bir dip bilgi vereyim, eğer ki görüntü aktarım modülü 2.0 kullanıyorsanız, kamera görüntüsünü gimbal ekranına veremiyorsunuz. Sadece tablet veya telefona görüntü aktarılıyor. AI olan modelini alırsanız, görüntüyü hem gimbal ekranına hem de telefon veya tablete gönderebiliyorsunuz.

Aksesuar yönünden bambaşka bir yenilik ise, Zhiyun VC100. Bu ürün hem ekran, hem alıcı, hem kayıtçı, hem de kumanda. Her şeyin bir noktada birleşmiş hali demek mümkün. Görüntü aktarım modülü 2.0 veya AI ile kullanabiliyorsunuz. Gimbaldan bağımsız olarak uyumlu kameralarda, direkt olarak kamerayı kontrol için kullanabiliyor, kendi içine kayıt alabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranı ile tüm değişiklikleri yapabiliyor, dahili kumanda ile hem kamerayı hem de gimbalı kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca dahili hareket sensörleri ile, gimbal hareketlerini direkt kumanda edebiliyorsunuz. Hem dahili pil hem de f970 benzeri pil ile çalıştırmak mümkün. Kendi içerisine yaptığı kayıt elbette sıkıştırılmış. Bu yüzden bu cihazı Atomos ile kıyaslamamak lazım. Ama günün sonunda, her şeyi ayrı ayrı almaktansa, her şeyin tek bir noktaya toplandığı bir cihaz kendisi. VC100 Türkiye piyasasına çok sınırlı adette gelecek. Yani alma niyetiniz varsa, acele etmeniz gerek. Tabi ki ürün ile ilgili detaylı videoları da kanalımda bulmak mümkün. Ayrıca daha detaylı bilgi için www.zhiyun-tech.com/turkey adresini ziyaret edebilirsiniz.