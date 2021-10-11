Canon, EOS R Sisteminde yaptığı en son yenilik olan RF yuvasının üstün becerilerinden yararlanan öncü ve yeni bir sanal gerçeklik yakalama çözümünü kullanıma sunuyor. Yeni Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensini içeren Canon’un EOS VR Sistemi, yüksek kaliteli 3D VR180 içeriğe yönelik talebi karşılama noktasında öne çıkıyor. Eğitim, seyahat, spor, canlı etkinlikler ve belgeseller gibi birçok sektörde yükselişte olan sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin benimsendiği bu günlerde Canon’un yeni çözümü, stereoskopik VR180 yakalama ve post prodüksiyon sürecinin tamamını basitleştiriyor. EOS VR Sistemi’nin kuşatıcı bir deneyim yaratma becerisi, profesyonel görüntü kalitesi ve daha yüksek düzeyde gerçekçilik sağlayarak izleyicileri aksiyonu gerçek zamanlı yaşamasına olanak tanıyor.

Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensi, Canon’un ilk değiştirilebilir VR lensi olma özelliği taşıyor. Bu lens, EOS R5 ile VR180 video ve fotoğraf düzeneği kurulmasını ve çekim yapılmasını kolaylaştırıyor. Tüm üretimlerde EOS R Sisteminin yüksek optik performansını koruyor. Bu sayede, mevcut VR içerik üreticiler, profesyonel prodüksiyon şirketleri ve VR pazarına daha verimli bir sistemle girmek isteyen profesyoneller için 3D içerik üretimini daha pratik hale getiriyor. Canon’un EOS VR SİSTEMİ, VR180 post prodüksiyon sürecini kolaylaştırmak, içerik üreticilerin deneyimini girdiden çıktıya kadar modernleştirmek için, Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensiyle birlikte, yeni geliştirilen Canon VR yazılımı uygulamasını (EOS VR Utility) ve eklentisini (Adobe Premiere Pro için EOS VR Eklentisi) de içeriyor.

Yenilikçi lens tasarımı

Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE çift öne bakan balık gözü lensleri, stereoskopik VR yakalama becerisinin temelini oluşturan ultra geniş 190 derecelik bir görüş alanına sahip. Canon’un geliştirilmiş lens tasarımı, doğrudan fotoğraf makinesinde mükemmel hizalama ve senkronizasyon için iki görüntünün makinenin tek sensörüne yansıtılmasını sağlıyor. Lensin bu şekilde kullanılması sayesinde VR kurulumu, iki fotoğraf makineli sistemlere kıyasla daha basit şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Tek bir sensörde iki görüntü yakalamak, her iki görüntünün de aynı performans özelliklerine sahip olması anlamına geliyor ve diğer iki sensörlü sistemlerde karşılaşılan görüntü kalitesi ve pozlama gibi unsurlarda ufak tefek farklılıkların olmasının önüne geçiliyor. Ayrıca, her lens için bir tane olmak üzere iki EMD (diyafram) birimi de sensöre tutarlı pozlama sağlamak için hassas bir şekilde kontrol ediliyor. Bu da post prodüksiyonda gradasyon ihtiyacını azaltıyor ve sol ve sağ görüntü çıktısını eşleştirmek için gereken uzmanlık seviyesine en aza indirgiyor.

Kompakt lens, akıllı bir katlanır optik tasarıma ve doğal bir görünüm için 60 mm’lik temel mesafeye sahip olmasıyla öne çıkıyor. VR sistemindeki Canon EOS R5 gibi uyumlu fotoğraf makineleri ile çalışacak şekilde geliştirilen sistem, EOS Sisteminin hem taşınabilirlik kapasitesi hem de alışılmış özelliklerini sunuyor.

Optik sınırlar zorlanıyor

Stereoskopik Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensi, kenardan kenara keskin ve net görüntüler üretmeye yardımcı olan lens başına iki UD elemanı kullanan profesyonel bir L-serisi lens ürünü olduğunu ifade eden ünlü kırmızı halkaya sahip. Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensinin SWC kaplaması, VR yakalamada sıkça karşılaşılan bir çekim koşulu olan güneş ışığı kaynaklı ışık lekeleri ve mercek parlamalarını önlediğinden, çerçeve içine güneş giriyorken çekim gerçekleştirmeye olanak tanıyor.

Arka elemanlarda jelatin tutucuya sahip olan Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensin kullanıcıları, güneşli ortamlarda çekim yaparken “normal” enstantane hızlarını ve diyaframları korumak için üçüncü taraf jelatin ND filtrelerinden yararlanabiliyor. EOS R5’teki MF Pikleme işlevi, odak içindeki alanları vurgulayarak basit ve destekli manuel odaklama sağlıyor.

EOS R5’in 8K Tam Kare sensörünü kullanırken, Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lens, Canon Log / Log 3 kullanarak geniş dinamik aralıkla yüksek çözünürlüklü VR180 yakalama elde edilmesini sağlıyor. Hızlı f/2,8 diyafram, EOS R5’in yüksek ISO kapasitesiyle birlikte harika düşük ışık performansı üreten lens, içerik üreticilere daha geniş bir yelpazede senaryo çekme fırsatı sunuyor.

Geliştirilmiş VR180 iş akışları

Yepyeni EOS VR SİSTEMİ, hiçbir lens hizalaması gerekmeden tek sensörlü bir fotoğraf makinesinde Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensini kullanıyor ve bu da hem sol hem de sağ görüntüler için zaten mükemmel bir şekilde senkronize edilmiş yalnızca bir dosya üretimi anlamına geliyor. Bu, Canon yazılımının veya eklentisinin, yakalanan çift dairesel balıkgözü formatını, Adobe Premiere Pro’da daha fazla düzenlemeye veya bir VR kulaklıklı başlığında görüntülemeye hazır, standart VR180 formatına doğru bir şekilde dönüştürmesini sağlıyor.

Canon’un yeni güçlü EOS VR Utility uygulaması ve Adobe Premiere Pro için EOS VR Eklentisi, VR içeriği oluşturmada genellikle daha karmaşık ve zaman alıcı görevlerden biri olan çift dairesel balıkgözü görüntüden daha tanınabilir yan yana eşkenar dörtgen VR180 formatına görüntü dönüştürme işlemini basit hale getiriyor. Bu iki ek çözümle, video ve fotoğraflar kolayca işlenebiliyor ve video çıkışı için dosya boyutunda 8K’ya kadar, farklı çözünürlüklerde ve (profesyonel) kodeklerle dışa aktarılarak uygun VR kulaklıklı başlıklarında post prodüksiyon düzenlemesi ve/veya son oynatma için kullanılabiliyor.

Canon’un güncellenen EOS Utility ve Camera Connect uygulaması da içerik yakalanırken kolay uzaktan kumanda ve canlı görüntü önizlemesi sunuyor.

Bu yüksek kaliteli çözüm, kurulumdan prodüksiyona kadar tüm VR180 yakalama sürecini basitleştirmek için yenilikçi ve yeni VR teknolojisi sunarken RF yuvasının avantajlarından yararlanıyor.

EOS VR SİSTEMİ’nin temel özellikleri:

Kompakt bir formda basitleştirilmiş VR180 kurulumu ve yakalaması

8K dosya boyutunda çıktı ile profesyonel seviyede görüntü kalitesi

Tek bir görüntü dosyası, post prodüksiyonda verimli bir iş akışı sağlar.

EOS VR Utility görüntü dönüştürmeyi basitleştirir.

EOS VR Eklentisi, Adobe Premiere Pro ile entegre olur.

Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE lensi temel özellikleri: