Manfrotto Yeni Pro Light Çantalarını Tanıttı

Fotoğraf, videografi, görüntüleme ekipmanı ve aksesuarları endüstrisinde dünya liderlerinden olan Manfrotto, herhangi bir profesyonel fotoğrafçının veya film yapımcısının tercihine ve iş akışına uyacak iyi koruma donanımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış tamamen yeni PRO Light kamera çantası koleksiyonunu tanıttı.

PRO Light sırt çantaları, yaratıcı profesyonellere endişesiz bir deneyim sunmak için fotoğrafik koruma donanımında endüstri standartlarını yükselten tamamen yeni M-Guard Koruma Sistemini kullanıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar ve film yapımcıları için, kameralarını taşıyan ve koruyan kamera çantaları, yaratıcı sürecin gerçekleşmesinde eşit derecede önemlidir. Ekipmanları, çekici görsel sanatlar yaratmalarını sağlayan araçlardır ve çantaları, yalnızca ekipmanı taşımak için değil, daha da önemlisi ergonomi, verimlilik ve koruma sağlamak için çok önemli bir amaca hizmet eder. Değerli ekipmanlarının güvenli olduğunu bilmek, titiz yaratıcı görevleri yerine getirirken onlara huzur verir ve ihtiyaç duyabilecekleri parçalara hızlı ve kolay erişime sahip olmak, çok yönlülük, verimlilik ve eldeki göreve daha iyi odaklanma sağlar.

PRO Light Koleksiyonu

PRO Light Koleksiyonu, profesyonel fotoğrafçıların ve film yapımcılarının yüksek taleplerini karşılamak için oluşturuldu. Bu koleksiyon, çeşitli profesyonel ihtiyaçları karşılayan 4 şık, koruyucu ve profesyonel sınıf sırt çantası sunar. Her çanta, belirli iş akışlarına uyacak şekilde farklı kullanım ve uygulamalar için özelleştirilir. Her çanta çeşidi, fotoğrafçının veya film yapımcısının tercih ettikleri taşıma stiline, dolgu konfigürasyonuna ve teçhizatlarına erişim şekline uyan bir çanta seçmesine olanak sağlamak için dişli bölmelerine farklı erişim noktalarına sahiptir. Tüm PRO Light koleksiyon çantaları, yaratıcı profesyonellere layık bir arkadaş olarak hizmet etmek için önemli miktarda fotoğraf ve video ekipmanı taşımak üzere özel olarak oluşturulmuştur.

M-Guard Koruma Sistemi

PRO Light koleksiyonu, sırt çantalarının iç bölmelerinin özelleştirilebilirliğini ve yastıklamasını geliştiren, yüksek performanslı bir modüler ayırıcı biçiminde tamamen yeni bir koruma sistemi sunar. M-Guard Koruma Sistemi, özellikle çantanın korumanın en önemli olduğu alanlarda en yüksek düzeyde koruma ve darbe direncini garanti etmek için özel olarak tasarlanmış ve laboratuvarda test edilmiştir. M-Guard ayırıcılar, süper ince bir profili korurken olağanüstü şok emilimi sağlayan yüksek yoğunluklu EVA köpükten yapılmıştır.

Bu koleksiyon, sırt çantası hareketliliği ile şaşırtıcı derecede büyük bir taşıma kapasitesi sunar. PRO Light sırt çantaları, bir yerden diğerine hareket eden profesyoneller için hafif ve konforlu seyahat çözümleri sunar ve tam bir sanal mobil stüdyo olarak hizmet veren kameraları, lensleri, profesyonel boyutlu tripodları, kaydırıcıları ve ışık stantlarını taşımayı destekler. Bu sırt çantaları, DSLR fotoğraf makineleri, aynasız, modüler video kameralar, telefoto lensler, sabitleyici gimballer, hareket kontrolleri, profesyonel tripodlar ve monopodlar gibi farklı türde ekipmanları taşımak için çok yönlü olacak şekilde yaratıldı. Bu koleksiyon, içerik oluşturuculara herhangi bir kurulum ve çekim senaryosu için tek bir çantaya sahip olma konusunda nihai seçeneği sunmaya hizmet ediyor.

PRO Light Backloader

PRO Light Backloader S ve Backloader M, özelleştirilebilir iç mekanlara sahip tamamen dolgulu kamera dişli bölmesine güvenli bir arka erişim ile birlikte gelir. İkinci bir üst erişim noktası, en çok kullanılan kameralara veya lenslere ulaşmak için bir alternatif olarak hizmet eder. Önde, küçük aksesuarlar ve kişisel eşyalar için çok bölümlü bir bölmenin yanı sıra, 15″ dizüstü bilgisayarı tutan kontrol noktası dostu bir dizüstü bilgisayar bölümü bulunur. Backloader çantaları, seyahat boyu tripodlar için çift taraflı bir tripod bağlantısına, daha iyi bir taşıma için ayarlanabilir bir göğüs kayışına ve ekipmanı gün boyu serin ve kuru tutmak için nemi ve güneş ışığını uzaklaştıran bir DuoFace güneş ve yağmur örtüsüne sahiptir.

PRO Light Frontloader

PRO Light Frontloader sırt çantası, ön erişim kapısından erişilebilen özelleştirilebilir iç mekanlara sahip tamamen dolgulu bir vites bölmesi sunar. İkincil bir tek taraflı kapı, önemli küçük aksesuarlar için iç panelde bir servis cebine sahip 70-200mm f/2.8 lens takılı bir tam çerçeve kameraya sığabilecek en çok kullanılan donanıma hızlı erişim sağlar. Nem ve ısı koruması için bir DuoFace güneş ve yağmur örtüsü ile birlikte bir yan tripod eki, kontrol noktası dostu 15 ”dizüstü bilgisayar bölmesi, ayarlanabilir bir göğüs ve bel kayışı içerir.

PRO Light Flexloader

PRO Light Flexloader L, DSLR veya aynasız fotoğraf ve video ekipmanları için yaratılmış ihtiyaçlarınızı karşılamak için kelimenin tam anlamıyla genişleyen bir sırt çantasıdır. Özelleştirilebilir iç mekanlara sahip tamamen dolgulu bir dişli bölmesine önden tam erişim, küçük aksesuarlar için bir ön cep bölmesi, uzantıları olan tripodlar ve sürgüler için çoklu bağlantı noktaları, birlikte verilen bir aksesuar düzenleyici çantası ve nem ve ısı için bir DuoFace güneş ve yağmur örtüsü vardır. koruma. Arka cep, CSC/VDSLR 3 eksenli sabitleyici yalpa halkaları ve diğer aksesuarlar için tasarlanabilen genişletilebilir bir bölmedir. Bu bölme, ana kamera bölmesinden tamamen ayrılmıştır ve ana bölmenin kapasitesinden ödün vermeden ekstra alan sağlar.

PRO Light MultiLoader

PRO Light MultiLoader M sırt çantası, üstün taşıma esnekliği için 4 noktadan erişim sunar. Ana ön erişim kapısı, tamamen dolgulu kamera dişli bölmesine açılır. 2 yan kapı, hızlı bir vites değişimi için stratejik olarak yerleştirilmiş kameralara veya lenslere hızlı erişim sağlar ve üst erişim, en çok kullanılan teçhizatın hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. Multiloader sırt çantası, 3 farklı taşıma konfigürasyonuna sahip tamamen modüler bir çanta sunar. Kemer ve kayışların farklı kombinasyonlarının kullanılmasıyla, maksimum konfor için bir sırt çantası, hızlı lens değişimi için bir askılı çanta veya hareket halindeyken tam teçhizat erişimi için bir spor çantası olarak taşınabilir. Aynı zamanda tam boyutlu bir tripodu (055 serisine kadar) taşıyabilen bir yan bağlantı parçası ve monopodları veya küçük ışık sehpalarını taşımak için 2’ye bölünebilen bir ön bağlantı parçası sunar. Ayrıca kontrol noktası dostu 15” dizüstü bilgisayar bölmesi, ayarlanabilir gövde yüksekliği, çift göğüs kemeri ve yük dağılımı için dolgulu bel kemeri bulunur. Ayrıca nem ve ısı koruması için bir DuoFace güneş ve yağmur örtüsü de dahildir.

PRO Light Tough

Manfrotto PRO Light Tough tekerlekli çantalar, en hassas dişliler için bile en üst düzeyde koruma sağlar. PRO Light TL55 ve TH55, en yaygın havayolu kabin bagajı kısıtlamalarına uyacak şekilde özel olarak yapılmıştır, bu nedenle iki varyant özellikle çok yönlülük için yapılmıştır, yeni PL-RL-TH83 ise özel olarak check-in bagajı için oluşturulmuştur. Bu kasalar, çekmeli serbest bırakma mandallı hava geçirmez bir bölme, kolay açılır bir teleskopik tutamak ve optimum güvenlik için asma kilitle uyumlu noktalar sunar. Metal bağlantı pimlerine takılmak ve bunlara takılmak için özel olarak yapılmış modüler isteğe bağlı aksesuarlar nedeniyle bu Zor kılıflar başka hiçbir şeye benzemez. Ek kapasite için tripod çantası ve dizüstü bilgisayar çantası gibi Tough aksesuarları ve kullanıcının Tough çantayı bir sırt çantası gibi taşımasını sağlayan özel bir koşum sistemi. Tamamen koruyucu iç kısım, ya şok emici köpüklü Manfrotto CPS bölücüler ya da önceden küplenmiş köpüklü yeni çoklu katmanlar halinde gelir. Pro Light Tough kılıflar, toza ve neme, IP67 standartlarına, optimum darbe direncine ve şok emilimine dayanacak şekilde yapılmıştır ve hem aşırı sıcak hem de soğuk sıcaklıklara dayanabilir.