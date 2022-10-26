Sony A7R V İlk İnceleme

Sony’nin bugün duyurduğu yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi A7R V modelini Türkiye’de ilk kez inceledik.

Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, Sony A7R V modeli ile fotoğraflar ve videolar çekti, izlenimlerini YouTube kanalında paylaştı. Aşağıdaki linkten inceleme videosunu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UC9nRnfJrDtlyxlR5uKLplcA

Sony A7R V, 61 MP’lik yüksek çözünürlüklü görüntü sensörünü ve yeni Bionz XR görüntü işleme motorunu ilk kez bir Alpha 7R makinede bir araya getiriyor.

Yüksek çözünürlük ve bu işlemcinin birleşimi, fotoğraf ve video için odak tanıma, veri işleme ve yakalamada yeni katkılar sağlıyor.

Yeni makine şimdiye kadar sunulan en etkili 8 stopluk bir görüntü sabitleme teknolojisi kullanıyor. 4 eksenli, çok açılı LCD ise gerçekten çok kullanışlı…

A7R V, derin öğrenmeyi içeren yeni bir yapay zeka işleme birimi sayesinde, gelişmiş odak tanıma özelliğine sahip yeni nesil AF özelliğiyle öne çıkıyor. Son teknoloji yapay zeka, insan poz tahmini hakkında ayrıntılı bilgileri kullanarak kameranın odak tanıma doğruluğunu önemli ölçüde iyileştiriyor ve potansiyel çözünürlüğünden tam olarak yararlanıyor.

Gelişmiş yapay zeka teknolojisine ek olarak A7R V, Sony’nin Alpha serisindeki diğer kameraların sevilen birçok özelliğinde iyileştirmeler içeriyor. Sony’nin 7R serisinde ilk defa yer alan iyileştirmeler ise şu şekilde öne çıkıyor:

Güçlü Gerçek Zamanlı İzleme

Daha hızlı ve daha hassas geniş alan, yüksek yoğunluklu AF sistemi

AF/AE izleme ile 10 fps’ye kadar kesintisiz çekim

7 fps’ye kadar sessiz, titreşimsiz çekim

Yüksek hızda sürekli olarak 583’e kadar sıkıştırılmış RAW görüntü çekim.

Yeni makine hem fotoğraf hem de videolar için ISO 100’den ISO 32.000’e kadar hassasiyet aralığı sunuyor. A7R V’in en çok konuşulan özelliklerinden biri de 8K/25p kroplu video kaydı yapabilmesi.

Makine iki adet CFexpress Type A veya SD kartları kullanabiliyor.

Dokunmatik kontrollü, çeşitli özelleştirilebilir işlevlere sahip yepyeni bir menü sistemini de yeni modelle birlikte geliyor.

Profesyonellerden alınan geri bildirimlere dayanarak tasarlanan A7R V, uzun kayıt süreleri esnasında oluşabilecek ısınmanın önüne geçmek adına sahip olduğu iyileştirilmiş ısı dağılımı ve yükseltilmiş toza-neme dayanıklı tasarımıyla da öne çıkıyor.

Makine, dayanıklı magnezyum alaşımlı kasasıyla oldukça sağlam bir yapıya sahip. Ancak çok kompakt bir gövdeye sahip olduğunu söylemek biraz zor.