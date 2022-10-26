Canon “Sınırların Ötesine Geçin” Etkinlik Serisine Başladı

Canon, fotoğraf ve sinematografi profesyonelleri ve sektördeki iş ortaklarını yenilikçi çözümlerle buluşturmayı hedefleyen “Sınırların Ötesine Geçin” etkinlik serisini başlattı.
Canon, fotoğraf ve sinema profesyonelleriyle iş ortaklarına yönelik hazırladığı “Sınırların Ötesine Geçin (See No Limit)” etkinlik serisini başlattı. Serinin ilk etkinliği ‘Görüntülemenin Geleceği’ temasıyla gerçekleşirken sektörün önde gelen paydaşları ve kullanıcılar, Canon’un profesyonel kategorideki yenilikçi ürünlerini ve uçtan uca çözümlerini deneyimledi.
Canon, fotoğraf ve sinematografi profesyonelleri ve sektördeki iş ortaklarını yenilikçi çözümlerle buluşturmayı hedefleyen “Sınırların Ötesine Geçin (See No Limit)” özel etkinlik serisini başlattı. Serinin ilk etkinliği, “Görüntülemenin Geleceği” temasıyla 25 Ekim tarihinde İstanbul Swissotel Bosphrous’ta gerçekleşti. Canon’un fotoğraf ve sinematografi profesyonellerine yönelik ürünlerini ve sektör paydaşlarına değer katmayı hedefleyen uçtan uca çözümlerini deneyimleme fırsatı bulan profesyonel fotoğrafçılar, film yapımcıları ve sektör temsilcileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Basın toplantısıyla başlayarak ardından basına özel gerçekleştirilen sunum ve ürün deneyimleriyle devam eden etkinlikte Canon temsilcileri tarafından ürünler hakkında detaylı bilgi verilirken, uygulamalı gösterimle de katılımcılara ürünleri kapsamlı inceleme fırsatı sunuldu.
“Görüntülemenin Geleceği” teması ile Canon’un geniş ürün portföyü ve görüntüleme teknolojileri alanındaki eksiksiz ekosistemine ait çözüm yetenekleri dört ayrı tematik alanda yer alan ürün sergisiyle sunuldu. 80 yılı aşkın deneyimiyle kullanıcılarının ihtiyaçlarını daima ön planda tutan Canon, etkinlikte oluşturduğu uzaktan stüdyo, baskı çözümleri, hibrit ve VR ve canlı yayın temalarının her birinde yine kullanıcıları odağına alarak ayrı ihtiyaçlara hitap eden ürün ve çözümlerini paylaştı. Böylece katılımcılar, yeni nesil görüntüleme çözümleri ile Canon profesyonel ürünlerini keşfetme olanağına sahip oldu.
Canon yetkilileri; etkileşimli sunumlar aracılığıyla, günümüzün görsel iletişim dünyasındaki fotoğrafçılık ve video endüstrisindeki birleşme ihtiyacını vurgulayarak Canon’un bu değişime nasıl öncülük ettiği konusunda bilgilendirme yaptı. Tüm bunların yanı sıra Canon’un iş ortaklarına sunduğu uçtan uca sistem çözümleriyle, kullanıcılarına sağladığı benzersiz ve rakipsiz avantajlar vurgulandı. Etkinlik katılımcıları aynı zamanda görüntüleme alanında; PTZ kameraları, EOS R serisi ürünleri, Yeni nesil XA serisi ürünleri ve baskı alanında ise imagePROGRAF PRO-1000 ürününü inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu.
- Uzaktan Stüdyo: Canon’un PTZ serisi ürünleri, farklı segment ve tipteki CR-N500, XF605 ve EOS C300 Mark III model kameraları aynı ekosistemde, tek bir merkezden yöneterek yüksek kaliteli video akışı çözümleri sunuyor. Video akışı yapmayı kolaylaştırmasıyla öne çıkan PTZ serisi, özellikle eğitim-öğretim, kurumsal yayınlar, televizyon kanalları ve yayıncılıkla ilgili alanlarda sunduğu fayda ile öne çıkıyor. Etkinlikte “Uzaktan Stüdyo” konsept alanında sergilenen PTZ serisi ile katılımcılar, kolaylaştırılmış video akışının yayıncılık uygulamalarını deneyimledi.
- Baskı Çözümleri: Canon, görüntüyü yakalayıp baskı konusunda uçtan uca çözüm sunan tek marka olarak baskı alanındaki ürünleriyle de adından söz ettirdi. Profesyonel baskı çözümleri sunan Canon, bu ürün grubundaki imagePROGRAF PRO-1000 ürünü sergiledi.
- Hibrit ve VR: Katılımcılar, aynasız fotoğraf makineleri ve RF lensler de dahil olmak üzere yenilikçi R sistemini keşfetme şansına sahip oldular. Türünün ilk örneği olan hibrit EOS R5 C’nin yanı sıra EOS R7, EOS R10 ve serinin en üst modeli EOS R3 ve R sisteminin RF lenslerine de özel ilgi gösterildi.
- Canlı Yayın: Canon, lansmanı yeni gerçekleşen XA75 ve XA65 ürünlerini de etkinlikte görücüye çıkardı. Güçlendirilmiş kamera işlevleri, farklı yayın kalitelerinde video çekimi, doğrudan bilgisayara yayın aktarabilme olanaklarıyla bu ürünler, iş akışlarında kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor.
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