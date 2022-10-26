Canon “Sınırların Ötesine Geçin” Etkinlik Serisine Başladı

Canon, fotoğraf ve sinema profesyonelleriyle iş ortaklarına yönelik hazırladığı “Sınırların Ötesine Geçin (See No Limit)” etkinlik serisini başlattı. Serinin ilk etkinliği ‘Görüntülemenin Geleceği’ temasıyla gerçekleşirken sektörün önde gelen paydaşları ve kullanıcılar, Canon’un profesyonel kategorideki yenilikçi ürünlerini ve uçtan uca çözümlerini deneyimledi.

Canon, fotoğraf ve sinematografi profesyonelleri ve sektördeki iş ortaklarını yenilikçi çözümlerle buluşturmayı hedefleyen “Sınırların Ötesine Geçin (See No Limit)” özel etkinlik serisini başlattı. Serinin ilk etkinliği, “Görüntülemenin Geleceği” temasıyla 25 Ekim tarihinde İstanbul Swissotel Bosphrous’ta gerçekleşti. Canon’un fotoğraf ve sinematografi profesyonellerine yönelik ürünlerini ve sektör paydaşlarına değer katmayı hedefleyen uçtan uca çözümlerini deneyimleme fırsatı bulan profesyonel fotoğrafçılar, film yapımcıları ve sektör temsilcileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Basın toplantısıyla başlayarak ardından basına özel gerçekleştirilen sunum ve ürün deneyimleriyle devam eden etkinlikte Canon temsilcileri tarafından ürünler hakkında detaylı bilgi verilirken, uygulamalı gösterimle de katılımcılara ürünleri kapsamlı inceleme fırsatı sunuldu.

“Görüntülemenin Geleceği” teması ile Canon’un geniş ürün portföyü ve görüntüleme teknolojileri alanındaki eksiksiz ekosistemine ait çözüm yetenekleri dört ayrı tematik alanda yer alan ürün sergisiyle sunuldu. 80 yılı aşkın deneyimiyle kullanıcılarının ihtiyaçlarını daima ön planda tutan Canon, etkinlikte oluşturduğu uzaktan stüdyo, baskı çözümleri, hibrit ve VR ve canlı yayın temalarının her birinde yine kullanıcıları odağına alarak ayrı ihtiyaçlara hitap eden ürün ve çözümlerini paylaştı. Böylece katılımcılar, yeni nesil görüntüleme çözümleri ile Canon profesyonel ürünlerini keşfetme olanağına sahip oldu.

Canon yetkilileri; etkileşimli sunumlar aracılığıyla, günümüzün görsel iletişim dünyasındaki fotoğrafçılık ve video endüstrisindeki birleşme ihtiyacını vurgulayarak Canon’un bu değişime nasıl öncülük ettiği konusunda bilgilendirme yaptı. Tüm bunların yanı sıra Canon’un iş ortaklarına sunduğu uçtan uca sistem çözümleriyle, kullanıcılarına sağladığı benzersiz ve rakipsiz avantajlar vurgulandı. Etkinlik katılımcıları aynı zamanda görüntüleme alanında; PTZ kameraları, EOS R serisi ürünleri, Yeni nesil XA serisi ürünleri ve baskı alanında ise imagePROGRAF PRO-1000 ürününü inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu.