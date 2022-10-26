Xiaomi 12T Serisi Türkiye’de

Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 12T serisini ve çeşitli ekosistem ürünlerini lokal lansmanıyla tanıttı.

12T serisinin her iki modeli de kullanıcılara olağanüstü bir akıllı telefon fotoğrafçılık deneyimi sunan profesyonel kalitede kamera kurulumlarına sahip. Donanım ve Xiaomi tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor.

Kamera, aynı zamanda porte çekmek için ideal olan büyük 1/1.22″ sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile Xiaomi 12T Pro, içeriği akıllıca kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı oluyor. Xiaomi 12T, film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip.

Xiaomi 12T’nin kamera kurulumu 108MP profesyonel ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Üstün performans sağlayan düşük ışık özellikleri, zorlu ortamlarda dahi net ve parlak fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor.

Ultra deneyim için mega performans

Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla CPU ve GPU performansını sırasıyla %16,7 ve %11 oranında artıran ve her birinin güç tüketimini %33 ve %30 azaltan önde gelen 4nm TSMC süreciyle üretilen en iyi Snapdragon işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatıldı. Xiaomi 11T Pro’ya göre %65 daha büyük ve %125 daha yüksek termal kaplama malzemesiyle donatılan Xiaomi 12T Pro, aşırı ısınma endişesi olmadan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor. Xiaomi 12T, gücünü MediaTek’in önde gelen çipseti 5nm TSMC süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8100-Utra’dan alıyor. Tamamen yeni bir GPU yapısı ile yükseltilen çipset, performans ve güç verimliliğini bir önceki modele kıyasla %30 oranında artırıyor.

Daha uzun süre kullanım için yeni pil

Xiaomi 12T Serisi, 5.000mAh pile ve 120W HyperCharge özelliğine sahip. Her iki cihaz da 19 dakika gibi kısa bir sürede %100 şarj düzeyine ulaşıyor ve 13,5 saate kadar ekran açık kullanılabiliyor.

Çarpıcı ekran çarpıcı dokunuşlar

Xiaomi 12T Serisi, 6,67 inç CrystalRes AMOLED ekranı ile mega görüntüleme deneyimi sunuyor. 1220p çözünürlük ve 68 milyardan fazla renk ile her iki model de netlik, renkli ayrıntılar ve güç verimliliğini dengeleyen mükemmel bir tasarıma sahip. Ekran ayrıca, görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan AdaptiveSync gibi akıllı özelliklerle zenginleştirildi. Seri; siyah, gümüş ve mavi renk alternatiflerinde kullanıcılarıyla buluşuyor.