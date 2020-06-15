Ricoh GR III “Street Edition”

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Ricoh, bir hayli ilgi gören GR III modelinin sınırlı sayıda üretilecek olan “Street Edition” kitinin duyurusunu yaptı.

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Ricoh, bir hayli ilgi gören GR III modelinin sınırlı sayıda üretilecek olan “Street Edition” kitinin duyurusunu yaptı.

gr3 2 - Ricoh GR III “Street Edition”

Dünya çapında sınırlı sayıda 3.500 adet üretilecek olan bu paket, orijinal metalik gri renkte Ricoh GR III kamera gövdesini, bu paket için tasarlanmış kompakt, çıkarılabilir bir vizör ve hakiki deri el kayışı ile birleştiriyor. Vizör ve kayış içermeyen GR III Street Edition’ın da 2020 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

gr3 3 - Ricoh GR III “Street Edition”

Kamera gövdesi, şehirdeki asfalt kaplamada aktif olarak fotoğraf çeken bir sokak fotoğrafçısının kişiliğini sembolize eden çekici bir metalik gri kaplama ile geliyor. Ayrıca mercek etrafını çevreleyen turuncu-sarı bir halka ile vurgulanıyor. Dış kaplama, damlacıkların kamera gövdesine tekrar tekrar püskürtülmesiyle oluşturulan zarif taneli bir dokuya sahip. Görünüşü pürüzsüz olsa da, bu özel boya aynı zamanda kameranın tutuşunu geliştirmeye yardımcı oluyor.

gr3 1 - Ricoh GR III “Street Edition”

Bu kamera fotoğrafçının, fotoğraf makinesinin arka panelinde bulunan LCD paneline tek bir dokunuşla Full Press Snap özelliğini etkinleştirmesini sağlar. Bu özellik, deklanşöre tam basıldığında lensi önceden seçilmiş bir odak noktasına kaydırır. GR serisinin güçlü noktalarından biri olan bu özellik, sokakta fotoğraf çekerken kullanışlı oluyor.

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