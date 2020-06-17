Ricoh’tan Yeni Outdoor Kamera: WG-70

En zorlu dış mekan koşullarında bile mükemmel ve güvenilir performans gösteren WG-70, 14 metre derinliğe kadar su geçirmez bir gövdeye sahip.

Her türlü hava koşulunda ve zorlu ortamlarda sorunsuzca kullanılabilen Ricoh WG-70 kompakt fotoğraf makinesi Türkiye’de de satışa sunuldu.

En zorlu dış mekan koşullarında bile mükemmel ve güvenilir performans gösteren WG-70, 14 metre derinliğe kadar su geçirmez bir gövdeye sahip. 1,6 metre yükseklikten düşmeye ve darbeye, -10 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda donmaya ve 100kg ağırlığa kadar ezilmeye dayanıklı olan bu model özellikle outdoor tutkunlarını hedefliyor.

WG-70, yüksek hassasiyete sahip arkadan aydınlatmalı bir CMOS görüntü sensörü ile donatılmış. Keskin, net, yüksek çözünürlüklü görüntüler için gelişmiş görüntü işleme fonksiyonu sunar. Aynı gece sahnesinin birkaç görüntüsünü otomatik olarak yakalayan ve onlardan tek, bulanık olmayan bir kompozit görüntü üreten Handheld Night Snap modu gibi yenilikçi özellikler sunar.

Dijital Mikroskop ve Makro Modu

WG-70, nesnenin büyük ölçüde büyütülmesini sağlayan Dijital Mikroskop moduna sahip. Makro çekim için lensin çevresinde yer alan altı adet LED Makro Işık, Dijital Mikroskop modu seçildiğinde WG-70’in bir nesne üzerinde daha parlak bir aydınlatma sağlamasına olanak tanır. Makro Işıklar ayrıca, çekilen öznenin yüzünün resim çerçevesi içinde güvenli bir şekilde yakalanıp yakalanmadığını kontrol etmek için bir LED lambasının yanıp sönmesini kullanan Özçekim Yardım Modu ( Self-Portratit Assist Mode) ve Makro Karanlıkta bir aydınlatma cihazı olarak yanar.

Sualtı Çekim Modu

Sualtı fotoğrafçılığı için özel olarak tasarlanmış Sualtı ve Sualtı Filmi çekim modları renk, kontrast ve beyaz dengesini optimize eder, kontrast kaybını etkili bir şekilde telafi eder. Sualtı modunda, Flaş Kapalı + Flaş Açık seçeneği, kullanıcının biri flaşsız diğeri flaşsız olmak üzere tek bir deklanşörle iki görüntü yakalamasını sağlar.

5X optik zoom lens

WG-70, yüksek performanslı 5x optik zoom objektife sahip. Ayrıca, telefoto fotoğrafçılığı için yakınlaştırma mesafesini görüntü kalitesinden ödün vermeden yaklaşık 36 kat genişletmek için Akıllı Yakınlaştırma işlevi de kullanılabilir.

Dış Görünüm Ayarı moduna sahip 2,7 inç LCD

WG-70, 16:9 oranında, 2,7 inç LCD monitöre sahip. AR (Yansıma Önleyici) kaplaması, dış mekan çekimlerinde sıkça karşılaşılan sert güneş ışığında bile keskin, net bir ekran görüntüsü sağlamak için parlama ve yansımaları en aza indirir. Ayrıca ekran parlaklık seviyesini kolayca ayarlayan Dış Görünüm Ayarı modu mevcuttur.