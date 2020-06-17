Kingston USB Sürücülerde şifrelemeye dikkat çekiyor

USB sürücüler günümüzde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde dosya paylaşma, dosya transfer etme ve dosya yedekleme işlemleri için sıklıkla kullanılıyor.

USB sürücüler günümüzde hem bireysel hem de kurumsal düzeyde dosya paylaşma, dosya transfer etme ve dosya yedekleme işlemleri için sıklıkla kullanılıyor. Ancak; USB belleklerin kompakt yapısı ve şifresiz özellikleri çoğu zaman verilerin kaybolmasına veya çalınmasına neden olabiliyor. Bu durum özellikle kurumsal şirketleri şifreli USB sürücülerine yönlendiriyor ve genelde uygun maliyetleri nedeniyle yazılım tabanlı şifrelemeye sahip USB’ler tercih ediliyor. USB belleklerde yazılımsal ve donanımsal olmak üzere 2 tip şifreleme bulunuyor. Bu noktada kullanıcıların yazılımsal ve donanımsal şifreleme arasındaki farklara dikkat ederek güvenli USB sürücüler tercih etmesi önem arz ediyor. Zira yazılımsal şifrelemeye sahip USB’lerde şifre kırılma riski yüksek olabiliyor.

Donanım Tabanlı Şifrelemeye sahip USB’ler özel işlemciyle şifre kırılmasını çok zor hale getiriyor

Şifrelenmiş sürücüde fiziksel olarak yer alan özel işlemciyi kullanırken bu işlemci, kullanıcının parolası tarafından açılacak olan bir şifreleme anahtarı oluşturmak için rastgele sayı üreticisini kullanıyor. Bu da şifrenin pek çok kombinasyona sahip olmasını ve zor kırılabilir hale gelmesini sağlıyor. Öte yandan ana sistemden şifrelemenin yükünü alarak performansı artıran donanım tabanlı şifreleme anahtarları ve kritik güvenlik parametrelerini kripto-donanımında saklayarak kimlik doğrulama işlemini donanım üzerinde gerçekleştiriyor. Orta ve büyük uygulama ortamları için uygun maliyetli olan bu şifreleme türü kolayca ölçeklendirilebiliyor. Şifreleme, belirli bir aygıta bağlı olduğu için her an şifrelemeye açık konumda bulunuyor. Ana PC’de hiçbir tür sürücü yüklemesi ya da yazılım yüklemesi gerektirmeyen donanım tabanlı şifrelemeye sahip USB’ler soğuk açılış saldırıları, zararlı kodlar, kaba güç saldırıları gibi en sık kullanılan saldırı türlerine karşı koruma sağlıyor.

Yazılım Tabanlı Şifrelemeye sahip USB’lerde verilerin çalınma riski yüksek

Verileri şifrelemek için bilgisayarın kaynaklarını diğer programlarla paylaşan yazılım tabanlı şifrelemeye sahip USB sürücüleri ise yalnızca bilgisayarınızın güvenli olduğu kadar güvenlik sunuyor. Verileri şifreleyen şifreleme anahtarı olarak kullanıcının parolasını kullanan USB’ler yazılım güncelleştirmeleri gerektirebiliyor. Kaba güç saldırısına açık olan bu sürücüler küçük uygulama ortamları için uygun maliyetlidir.

DT2000 Şifreli USB Flash Bellek

Kingston DataTraveler 2000, kolay kullanımlı PIN koruması için bir sözcük ya da sayı kombinasyonu ile sürücüyü kilitleyen bir harf ve sayı içeren tuş takımı ile güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanıyor. DT2000 donanım esaslı, tam disk AES 256-bit veri şifrelemesi içeriyor. Şifreleme sürücü üzerinde yapılıyor ve sistemde PIN ile ilgili en ufak bir bilgi bile kalmıyor. Sık sık istenen kurumsal IT gereksinimini karşılamak için FIPS 140-2 Seviye 3 onaylı olan Kingston DataTraveler 2000; lisanslı ClevX, LLC’ye ait DataLock Teknolojisini kullanıyor.

DT Locker+ G3 Şifreli USB Flash Bellek

Kingston DataTraveler Locker+ G3; makbuzları, banka hesap özetlerini ve diğer hassas belgeleri, çift kat güvenlik için donanımsal şifreleme ve parola koruması ile korumanın güvenli ve kullanışlı bir yoludur. Sürücü, 10 başarısız oturum açma girişiminden sonra kilitleniyor ve biçimlendiriliyor.