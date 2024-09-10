ASUS Zenbook S 14 Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

ASUS Türkiye, sınıfındaki en ince ve en taşınabilir 14 inçlik ASUS AI PC’lerden biri olan ve performansı sofistike bir şekilde harmanlayan Zenbook S 14’ü (UX5406) Türkiye’de ön satışa çıkardı. ASUS Zenbook S 14’ün Türkiye’de satışa sunulması ve ASUS’un gelecek AI vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan ASUS Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölge Müdürü Aaron Tsai, yaptığı değerlendirmede 2026 yılının sonunda tüm notebook pazarının yüzde 60’ının AI PC’lerden oluşacağını ve ASUS’un bu değişime en hızlı ayak uyduran marka olduğunu belirtti.

ASUS, IFA 2024’te tanıtılan, sınıfındaki en ince ve en taşınabilir 14 inçlik ASUS AI PC’lerden biri olan ve performansı sofistike bir şekilde harmanlayan Zenbook S 14’ü (UX5406) Türkiye’de ön siparişe açtı. ASUS E-Store üzerinden ön sipariş edilebilen Zenbook S 14’ün fiziki satış ve teslimatları ise 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Zenbook S 14, ASUS E-Store’da ön siparişe özel 69.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

“İki yıl içinde tüm notebook kategorisinin en az yüzde 60’ı AI PC olacak”

ASUS’un gelecek AI vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan ASUS Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölge Müdürü Aaron Tsai, 2026 yılının sonunda tüm notebook pazarının yüzde 60’ının AI PC’lerden oluşacağını ve ASUS’un bu değişime en hızlı ayak uyduran marka olduğunu belirtti. Tsai, “ASUS olarak Türkiye pazarına büyük önem veriyoruz. Türk tüketicisinin en son teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini ve talep ettiğini biliyoruz. Bu nedenle tüm yeni ürünlerimizi ilk olarak Türk tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun ilk örneği ilk Co-Pilot PC’miz ASUS Vivobook S 15… ASUS olarak gerçek yapay zekalı notebook’ları diğer tüm markalardan önce Türk tüketicisiyle buluşturduk. Bu strateji ışığında Intel® Core Ultra 9 işlemcili yeni ASUS Zenbook S 14 modelimizi bugün itibariyle ön siparişe açtık.” dedi. Sözlerini ASUS’un gelecek vizyonuyla sürdüren Tsai, “Yenilikleriyle sektöre öncülük eden bir markayız ve bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayar pazarının önümüzdeki yıllarda çok daha fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm notebook kategorisinin en az yüzde 60’ının bu yeni işlemciye sahip notebooklardan oluşacağını düşünüyoruz ve tüm stratejimizi buna göre şekillendiriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İncelik rakipsiz güçle birleşiyor

Zenbook S 14, en yeni yapay zeka özellikli Intel® Core Ultra 9 işlemci (Seri 2) ve Intel Arc grafikler ile güçlendirildi ve 48 NPU TOPS’a kadar performans sunuyor. Gelişmiş CNC frezeleme, ultra sessiz ortam soğutma sistemine ultra ince bir buhar odasının entegre edilmesini sağlıyor. Bu kadar ince bir cihaz için benzersiz olan bu özellikler minimum gürültü ile 28 watt’a kadar CPU TDP performansı sağlıyor. İşlevsel tasarımda özel bir Copilot tuşu ve akıllı hareketleri destekleyen genişletilmiş 16:10 kesintisiz dokunmatik touchpad bulunuyor.

3K 120 Hz ASUS Lumina OLED ekran ve güçlü dört hoparlörlü ses sistemi, gerçek bir sinematik deneyim sağlayarak ilgi çekici eğlence sunuyor. Güvenlik Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi ile sağlanıyor ve yeni Windows passkeys özelliği kimlik doğrulama verilerini güvenli bir şekilde saklıyor. AiSense IR kamera sistemi tarafından desteklenen gelişmiş biyometrik güvenlik ve gizlilik özellikleri arasında otomatik oturum açma ve kapatma için yüz tanıma, Uyarlanabilir Kilit ve Uyarlanabilir Karartma yer alıyor.

Sanat ve teknolojinin birleşimi

İşlevsel bir estetikle yeni tasarlanan Zenbook S 14, hem dayanıklılık hem de şık bir tasarım sağlayan yenilikçi ASUS Ceraluminum™ malzemesini içeriyor. Bu malzemenin renklerini, dokusunu ve sertliğini dört yıl boyunca geliştirdikten sonra ortaya olağanüstü sonuçlar çıktı. En son CNC teknolojisini kullanan Zenbook S 14, gelişmiş bir buhar odası soğutma sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bileşenleri barındırırken sadece 1,1 cm’lik olağanüstü bir inceliğe ulaştı. Bu kadar şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren tek dizüstü bilgisayar olan Zenbook S 14, en ince ve en kompakt 14 inç dizüstü bilgisayarladan biri ve birinci sınıf performans ve taşınabilirliğe olan bağlılığı vurguluyor. CNC işleme, klavyenin üzerindeki özel geometrik ızgara tasarımını ve genişletilmiş dokunmatik yüzey alanını da yaratıyor. Dizüstü bilgisayar, Zumaia Gri ve İskandinav Beyazı olmak üzere doğadan ilham alan iki renk seçeneğiyle sunuluyor.

Zenbook S 14’ün sürdürülebilir tasarımı, doğadan ilham alınarak GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen isteğe bağlı kılıfa kadar uzanıyor. Bu kılıf, çevre dostu ve doğadan ilham alan yeniliklere olan bağlılığı temsil ediyor.