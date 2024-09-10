Canon EOS C80 Profesyonel Sinema Kamerası

Canon, film yapımı ve canlı prodüksiyonda devrim yaratacak RF yuvalı full frame sinema kamerası EOS C80’i tanıttı. EOS R5 C ve EOS C70 modellerinin mirasını devralan EOS C80, son teknolojileri kompakt ve ergonomik bir tasarımda ustaca bir araya getirip profesyonellerin çok daha kolay bir şekilde sinematik görseller yakalamasını sağlıyor.

EOS C80, Canon’un ilk olarak bu yılın başında EOS C400’de kullanıma sunduğu devrim niteliğindeki arka aydınlatmalı (BSI) istifli CMOS sensörüne sahip ikinci sinema EOS kamerası olarak dikkat çekiyor. Bu son teknolojiye sahip sensör, minimum parazitle olağanüstü hassasiyet sunarak 16 stop’lu dinamik aralıkta muhteşem full frame 6K çekimler yapılabilmesini ve tam anlamıyla nefes kesici görseller elde edilmesini sağlıyor.

EOS C80, 800 / 3.200 / 12.800 üçlü temel ISO değeri ile film yapımcılarının değişen aydınlatma koşullarına kolayca uyum sağlayan bu ürün, her ortamda optimum görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Akıllı otomatik geçiş modu, haber sekansları veya canlı spor etkinlikleri gibi dinamik sahnelere ayak uydurmak için bu temel ISO seviyeleri arasında rahatça geçişi mümkün kılıyor.

Canon’un ünlü Dual Pixel CMOS AF II teknolojisinin de entegre edildiği EOS C80; keskin yüz, göz ve kafa takibinin yanı sıra yeni geliştirilen vücut ve hayvan takibi işlevleri ile çekim ne kadar karmaşık olursa olsun konunun daima odakta kalmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş tasarım, profesyonel ölçekte bağlantı kapasitesi

Kullanıcıların beğenisini toplayan EOS C70’in kompakt ve bilindik yapısına sadık kalan EOS C80, incelikli ergonomisi ile kullanıcı deneyimini iyileştirerek özellikle elde kullanım, gimbal ve drone’lara bağlama için kullanışlı bir seçenek haline geliyor. Yeniden tasarlanan ve takıp çıkarılabilen üst sap, konforu artırırken yeni çok işlevli aksesuar kızağı, uyumlu ses aksesuarı seçeneklerini genişletiyor. Üstelik kamera, açık havada kullanıldığında daha iyi görünürlük sunan parlak bir LCD panel ve kolay kullanım için başparmağa daha yakın geliştirilmiş bir joystick tasarımına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Canon’un PL-RF yuva adaptörünü destekleyen EOS C80, bu yenilikle film yapımcılarına Cooke /i TechnologyTM meta veri desteği gibi özellikler sunarak endüstri standardı PL yuvalı sinema lenslerine erişim imkânı tanıyor; böylece geniş bir yaratıcı olanaklar dünyasının kapılarını açıyor. Ayrıca EOS C80; kolay dosya aktarımı, uzaktan kamera kontrolü, IP akışı ve sette daha rahat iş birliği için güçlü entegre Wi-Fi ve Ethernet bağlantısında sınıfının en iyisini sunuyor.

Gerçek zamanlı lens meta verileri ve distorsiyon verilerini kaydetme/çıkartma özelliğinden faydalanan EOS C80, VFX ve sanal prodüksiyonda benzeri görülmemiş bir iş akışı verimliliği ve yaratıcı kontrol olanağı elde edebiliyor. Bununla birlikte Canon’un devrim niteliğindeki RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye Lensi ile kullanım için optimize edilen entegre VR özellikleri sayesinde artık kuşatıcı hikayeler anlatmak çok daha keyifli hale geliyor.

Daha yüksek kayıt formatı kalitesi

EOS C80, her türden prodüksiyonun talebini karşılamak için birçok farklı profesyonel kayıt formatı ve yüksek kare hızı sunarak film yapımcılarının vizyonlarını rakipsiz bir doğruluk ve esneklikle kayda alıyor.

6K 30p’ye kadar 12 bit Cinema RAW Light’ı destekleyen Canon’un bu yeni ürünü, XF-AVC S ve XF-HEVC S gibi yeni MP4 video formatlarını da içeriyor. Bu seçenekler, yönetilebilir dosya boyutlarıyla yüksek hızda örneklemeli 4K 4:2:2 10 bit görüntü kalitesi sunarak prodüksiyondan gönderimlere kadar tüm iş akışlarını kolaylaştırıyor.