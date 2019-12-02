Sizin Fotoğraflarınız – 7

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi web sitemizde de yayında…

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı siz de kolayca bize ulaştırabilirsiniz. info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Tabi mail içerisinde adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz de olsun. Her sayıda belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde fotoğraflarınızı konuklarımız değerlendiriyor. Bu sayımızda Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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Fotoğrafın günümüzde popülaritesinin yüksek olmasına karşın gelişen/değişen teknolojiler karşısında eğitimden sanata, hobiden ticarete kadar fotoğrafın pek çok alanda sorgulanması belki de radikal bir takım değişikliklere giderek kendini yeniden yapılandırması gerekmektedir. Fotoğrafın yaşam platformları içerisinde tuttuğu “layer”lar açısından bu sorgulamanın ötelenmesi ve/veya göz ardı edilip ötelenmesi fotoğrafik yapılandırmanın er ya da geç karşımıza çıkmasının gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır. Belki de Türkiye Fotoğraf Federasyonunun öncülüğünde, fotoğraf eğitimi konusunda lokomotif rol üstlenen üniversitelerimizin, güzel sanatlar fakültelerindeki fotoğraf bölümlerinin, fotoğraf sanatına geçmişten günümüze önemli katkılar sağlayan fotoğraf derneklerimiz, fotoğraf malzemeleri tedarikçileri, fotoğrafa yön veren kuruluşlarla birlikte geniş bir yelpazedeki paydaşların katılımı ile düzenlenecek olan kapsamlı bir organizasyon ile bu süreçte önemli adımlar atılabilir. Fotoğraf sever dostlarımız da fotoğraf konusundaki ilgilerini ortaya çıkacak sonuçlar doğrultusunda düzenlenecek organizasyonlar aracılığıyla yönlendirip geliştirebilirler. Kamera çözünürlüğünüz ne olursa olsun artık bir akıllı iletişim aracınız varsa fotoğraf hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğuna göre bunun doğru bir şekilde geliştirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Dergimizde yer alan “Sizin Fotoğrafınız” adlı bu köşe fotoğraf adına katkı sağlamak için farklı kanallardan almış olduğu destekle “yangına su taşıyan karıncanın” azminde fotoğraf sanatına ve fotoğraf severlere destek olmaya devam etmektedir. Bu sayıda dergimize katkı sağlama onurunu tarafıma lütfeden dergi yönetimine öncelikle teşekkür etmek istiyorum.

Gelelim fotoğraflarınızla ilgili değerlendirme kısmına daha önce de bu sayfalarda fotoğraflarınızın değerlendirilmesi konusunda katkı sağlamıştım. Fotoğraf sever dostlarımıza öncelikle fotoğraflarınızın değerlendirilmesi konusunda yöntem açısından küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Fotoğraflar değerlendirilirken en basit ölçüde “Biçim” ve “İçerik” açısından değerlendirilmeye alınır. Burada tematik bir yaklaşım söz konusu olmadığı için içerik kısmının “konuya uygunlu” bölümü değerlendirme dışında bırakılmıştır. Öte yandan “Biçimsel öğeler” ise kendi içerisinde Teknik (netlik, doğru pozlama, açık-koyu/negatif-pozitif etkisi, efekt vs); Bakış Açısı (yaratıcılık düzeyi-estetik); Kompozisyon Kurallarına Uygunluk şeklinde sıralanması mümkündür. Dolayısıyla fotoğrafınız “sizin için” çok güzel ya da çok anlamlı olabilir. Önemli olan sizin için çok güzel/çok anlamlı olarak bulduğunuz ve değerlendirilmeye layık gördüğünüz fotoğraflarınız hakkında burada yapılan değerlendirmelerden elde edeceğiniz kazanımların en üst seviyede olabilmesi adına “yeni” yapacağınız çekimlerde burada belirtilen hususları göz önünde tutarak çekimlerinizi gerçekleştirmenizdir. Fotoğrafik hassasiyetinizin artması fotoğraf vizyonunuzun gelişmesi adına oldukça önemli bir kazanımdır.

AYŞEGÜL SALİHOĞLU

Öncelikle kadrajda ciddi sıkıntı var. Fotoğraf adeta sol alta doğru çökmüş izlenimi veriyor. Denizdeki hareketlilik ve parçaların dağılımı güzel ama gökyüzü gereksiz derecede fazla yer kaplıyor. Arkadaki antenlerin biraz üzerinden fotoğraf kesilmiş olsa daha derli toplu görünürdü. Güzel bir aktüel fotoğraf olması için gökyüzünün daraltılması gerekir. Sol taraftan kadraja giren vapur ile kadrajdan çıkmak üzere sol alt köşeye yönelmiş vapur fotoğrafa önemli dinamizm katmış.

FİGEN ÖZDEMİR

Fotoğrafın gerek içeriğe gerekse biçimsel olarak kompozisyona katkı sağlama bağlamındaki en önemli özelliklerinden biri de “atmosfer oluşturma” kavramıdır. Bunu ne yazık ki pek çok fotoğrafçı kardeşimiz fotoğrafı siyah – beyaz çektiği taktirde gerçekleştirebileceğini düşünür. Aslında teknik anlamda makinamızın beyaz ayarları ile fotoğrafın çekildiği saatin Kelvin derecesi üzerinden renk ısısı “atmosfer oluşturma” konusunda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Figen kardeşimiz atmosfer oluşturma açısından iyi bir iş yapmış olmakla beraber ne yazık ki fotoğrafı tam da ortadan gökyüzü ile bölerek kadrajı deforme etmiş. Ayrıca çerçeve içerisindeki öğeler sol tarafın ağır basmasına sebebiyet vermiş. Bu bağlamda gözümüz fotoğrafik dikdörtgen içerisinde sol kısımda takılıp kalıyor. Kadrajı dolaşmıyor. Fotoğrafçı dostlarıma öncelikli uzun vadeli önerim Rahmetli Sabit Kalfagil hocamızın Fotoğrafta Kompozisyon kitabını edinmeleri ve iyice okumalarıdır. Kısa vadede ise naçizane tavsiyem kadrajınızı yaparken sizin için önemli olan/vurgulamak istediğiniz alan neresi ise kadrajınızda o alanın 2/3’lük yer tutmasıdır.

HÜSEYİN GENCER

Işık çok güzel ama hindinin üzerine doğru eğilen adamın ne yapmaya çalıştığı anlaşılmıyor. Kafa kaybolmuş. Arkada duran 3 kişi de hindinin üzerine koyulan elin olduğu alana odaklanmış. Bir kişi hindinin ayağına bağlı olan ipi tutuyor. Ama eylemin ne olduğu açık değil. Dolayısıyla çok durağan kalmış. Arka plandaki duvarın üstü çok karışık. Bu tür sokak fotoğraflarında bir dinamizm olması için bir hareket izlenimi gerekmektedir. Geniş açı objektiflerle oldukça yakından daha etkili fotoğraflar elde edilebilir. Bu yüzden böyle karelerde birden fazla açı yakalanmaya çalışılmalı ve en anlamlı olanı seçilmelidir.

MELİS KANT

Arka plandaki ağaçlar ile mermer heykel arasında kurulan sıcak-soğuk zıtlığı güzel. Heykelin arkasındaki gökkuşağı da fotoğrafa bir atmosfer katmış. Biraz daha sağ tarafa kayıp fotoğraf çekilmiş olsaydı heykelin başı da eli de arka plandaki ağaçtan kurtarılmış olacaktı. Böylece sol taraftaki boşluk da azalacaktı.

MERT TURAN

Bakış yönümüze göre sol tarafta duran egemen figürün üzerindeki ışık harika. Ama arka tarafta duran netsiz figürün duruşu fotoğrafın durağan kalmasına sebebiyet vermiş. Eylem halinde olsaydı arka planda netsiz olarak çalışan figür daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Ayrıca böyle dar ve ışıksız alanlarda fotoğraf çıkarmak oldukça güçtür. Daha sağlıklı değerlendirme yapabilmek için Mert kardeşimizden birden fazla fotoğraf görmek isterdim.

NAZLI YILDIRIM

Güzel bir sokak fotoğrafı harika bir aktüel fotoğraf olmuş. Durağan ve hareketli objeler arasındaki bağlantı çok güzel. Fotoğrafın grenli yapısı fotoğrafa ayrı bir tat vermiş. Fotoğraf o kadar dolu dolu ki adeta öğeler birbiri ile iç içeymiş gibi görünmekteler. Ancak bu sıkışıklığın içerisinde kuşların hareketliliği fotoğrafa bir dinamizm katmış ve fotoğrafın değerini yükseltmiş. Arka planda patlayan gökyüzü de havadaki kuşlar sayesinde bir miktar maskelenmiş.

NEŞE HİÇDÖNMEZ

Turuncu güzel bir zemin üzerinde yer alan, “görece” kümelenmiş meyve ve sebzelere kuş bakışı çekilmiş “reprodüksiyon tarzı” bir fotoğraf yollamış. Öncelikle toplamsal ve çıkarımsal renkler üzerinde bir miktar çalışmamız gerek. Ayrıca bu kadar çok unsuru bir arada kullanmaktan ziyade daha az öğelerden bir kompozisyon yapılabilir. Basit bir örnek: kırmızı bir t-shirt üzerinde kırmızı biber doğru bir ışık kullanımıyla harika görünür. İkinci tavsiyem de Edward Weston’un dolmalık biber ve lahana gibi fotoğraflarına Neşe kardeşimiz bir baksın. Üzerinde düşünsün. Son olarak bu tür fotoğraflar çekilecekse “buruşmuş” olanlar değil “daha canlı/taze” olan ve daha düzgün görünenler tercih edilmeli ve üst kısımda anlamsız bir boşluk bırakılmamalıdır.

SELVA BAL

Fotoğrafta güzel bir ritim örneği olmuş. 3 eşdeğer öğe bir birini tekrar ediyor. Işık güzel. Ama diyagonal figürlerin yerleştirilmesinden başka bir şey yok. Keşke ritmi bozan bir öğe daha olsaydı fotoğrafta. Böylece fotoğrafa bir dinamizm gelebilirdi. Düşünce güzel. Fotoğraftaki netliğin kuruluşu oldukça iyi. Ancak sanki eksik olan bir şey var değil mi? Figürlerin ne yaptıklarının anlaşılamamış olması temel eksiklerden biri.

SERDAR AYDIN

Kaderin örülen “zorlu” iyi ve kötü iki ağı gibi güzel bir düşünce arayışının adeta fotoğrafa aktarılmış hali. Tonlar güzel. Seçici ve sınırlı net derinliği fotoğrafa değer katmış. Ancak üst taraftaki boşluk gereksiz. Kare formatta daha etkili bir fotoğraf olacağını düşünüyorum.

YILMAZ NİZAM

Güzel bir yansıma fotoğrafı. Arka tarafta yer alan hafiflemiş sis fotoğrafa atmosfer katmış. Yeşil ağaçların içerisinden kendisini gösteren al bayrağımız renk zıtlığı açısından fotoğrafa dinamizm katmış. Keşke hafif de bir rüzgar olsaydı da dalgalanan bayrağımız görünseydi diye içimden geçirmiyor değilim. Sağ tarafta kadrajı kapatan ağaç “görece” iyi ama sadelik açısından değerlendirdiğimde daha az görülseydi sanki daha iyi olacaktı gibime geliyor. Nitekim yansımayla beraber önemli ölçüde ağırlık oluşturuyor. Bu da diğer tarafın güçsüzleşmesine sebebiyet veriyor. Her ne kadar alt ve üst olarak tam ortadan kadrajlanmış olsa da teknik olarak “istisnai” başarılı bir yansıma fotoğrafı dememiz mümkün. Teknik olarak başarılı ama suda ya da bayrakta hareket izleniminin olmaması fotoğrafı çok durağan kılmış. Öte yandan önplan – arka plan; açık – koyu; oran – orantı ve büyük küçük ilişkisi başarılı bir şekilde kurulmuş.