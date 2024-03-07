En ince ve en hafif katlanabilir telefonlardan biri olan HONOR Magic V2 Türkiye’de de satışa sunuldu.

En ince ve en hafif katlanabilir telefonlardan biri olan HONOR Magic V2 Türkiye’de de satışa sunuldu. En ince ve en hafif olmasının yanı sıra katlanabilir telefonlar arasında ilk kez katlandığında 1cm’in altına inen telefon olma unvanını da elde ediyor. İnce ve hafif tasarımı ile dünyayı kendisine hayran bırakan HONOR Magic V2, aynı zamanda türünün ilk örneği olan Süper Hafif Titanyum Menteşesi ile daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık konusunda da farkını ortaya koyuyor.

Pil, ekran ve kullanıcı deneyimi gibi önemli iyileştirmelerle sektör kriterlerini yeniden şekillendiren HONOR Magic V2 üst düzey bir teknolojinin çıktısı olarak değerlendirildi. HONOR Magic V2, 231 gr. ağırlığı ve katlandığında yalnızca 9,9 mm’ye kadar ince olan formuyla sektörün oyun kurucusu olarak yerini aldı.

Ortalama kalınlığı 2,72 mm olan yeni nesil Silikon-Karbon-Çift Bataryaya özelliğini taşıyan HONOR Magic V2, ince ve hafif katlanabilir amiral gemisi gövdesinde 5.000 mAh’a kadar yüksek kapasite sağlarken, türünün ilk örneği olan Süper Hafif Titanyum Menteşe ile birlikte menteşe mekanizmasına sağlamlık ve dayanıklılık formlarını kazandırdı. Menteşenin 400.000’den fazla katlanmaya dayanmasını sağlayan bu teknoloji, SGS’nin güvenilir dayanıklılık sertifikası ile birlikte günde 100 kez katlandığında on yıla kadar kullanım ömrü sağlıyor.

Zarif kamerasıyla her anınıza eşlik ediyor

50MP ana kamera (f/1.9), 50MP ultra geniş kamera (f/2.0) ve 20MP telefoto kamera (f/2.4) içeren üçlü bir arka kamera ile donatılan HONOR Magic V2, öne bakan çift kamera kurulumunda ise iki adet 16MP kamera (f/2.2) ile destekleniyor.

3840Hz PWM Karartma teknolojisini de destekleyen HONOR Magic V2 göz yorgunluğunu en aza indirgerken, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcısına rahat görüntüleme sağlıyor.

İlk kez Paralel Alanı destekleyen HONOR Magic V2, iş ve yaşam verilerinin ayrı ayrı depolanmasına ve verilerin güvenli bir şekilde izole edilmesine de izin veriyor. Katlanabilir telefona ikinci bir telefon yerleştirilmiş gibi çift alanlı uygulamaları paralel olarak bağımsız bir şekilde çalıştırmayı mümkün kılıyor.