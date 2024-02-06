Nehir Gemisi ile Tuna’da 5 gün…

Gezilen yerler arasında çok özel mekanlar da var. Bunlardan biri de Avusturya’daki Melk Kasabası…

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugüne kadar fotoğraf çekmek için daha çok Asya, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine seyahat etmeye çalıştım. Tabi bunun çeşitli nedenleri var ve şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Ne yazık ki bazı coğrafyalardaki karışıklıklar, iç savaşlar ya da çevresel etkiler yüzünden çektiğimiz fotoğrafların bir kısmı artık tekrarlanamayacak… Avrupa için durum epey farklı tabi… Bugün en popüler Avrupa başkentlerinden birine gitseniz şehrin on yıllar boyunca ne kadar az değiştiğini görebiliyorsunuz. Avrupa’da hem gezmek hem de fotoğraf çekmek için gitmek istediğim pek çok yer var. Bunlardan birisi de Viyana’ydı. Yılbaşı öncesi, içerisinde Viyana’nın da olduğu çok özel bir tur programına katıldım.

Türkiye Cruise ve Outgoing sektöründe yaklaşık 20 yıla yakın tecrübesi olan bir ekip tarafından kurulan InterWorld Turizm markası olan Keşif&Ötesi’nin düzenlediği nehir gemisi turunda keyifli bir 5 gün geçirdim. 5* Deluxe Viva Two gemisi ile 4 gece 5 gün boyunca Tuna Nehri’ndeki önemli birkaç şehri gezme fırsatı buldum.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen ve tercih edilen nehir gemi firmalarından Viva Cruises şirketine ait Deluxe Viva Two gemisi 190 yolcu kapasitesi ile yolcularına maksimum rahatlığı sağlayacak şekilde tasarlanmış. 2023 Nisan ayında suya inen ve filonun en yeni gemisi ünvanına sahip olan nehir gemisi, 52 personel ile hizmet veriyor. Daha önce büyük yolcu gemileri ile çeşitli rotalara seyahat etmiştim. Ancak ilk kez tam anlamıyla bir nehir gemisi tecrübesi yaşamış oldum. Öncelikle gezide sosyal medyadan bana gelen sorulardan bazılarının cevaplarını burada kısaca vermek istiyorum.

Merak edilenler…

* Nehir gemileri, büyük cruise gemilerinden oldukça avantajlı… Gemide yolculuk eden kişi sayısı oldukça az ve bu da gemiye inip binmede, yemeklerde ve diğer pek çok alanda işinize yarıyor.

* Cruise limanları genellikle şehir dışında. Nehir gemileri ise direkt şehrin kalbine, merkezine yanaşabiliyor. Bu da size fazlasıyla vakit kazandırıyor.

* Nehir gemilerinde genellikle 3 kat bulunuyor. Birinci katta genellikle küçük penceresi olan odalar yer alıyor. 2. ve 3. katta ise büyük panoramik pencereler ya da balkonlu odalar bulunuyor.

* Nehir gemileri ile daha sakin yolculuk yapabilirsiniz. Denizdeki gibi dalga ve sallantılar hemen hemen hiç olmaz. (Gerçi büyük yolcu gemilerinde de büyük bir fırtına olmadıkça sallantı olmuyor.) Bu yüzden, “gemi çok sallanıyor mu?” gibi bir endişeniz olmasın.

* Cruise gemilerindeki gibi uzun seyir günleri yoktur. Nehir gemilerinde daha kısa ve genellikle geceleri yolculuk yapılır.

* Küçük çocuklar için eğlenceli aktiviteler, animasyonlar vs yoktur. O yüzden yaş aralığı daha yüksektir.

* Restoranlar üç öğün yemek verir. Yolcu kapasitesi sınırlı olduğu için yemekler daha özenli ve hızlı servis edilebilir.

Tuna Nehri’nde Önemli Duraklar

Şimdi biraz da Tuna Nehri’nde yaptığımız bu gezimizin duraklarından bahsedelim. Nehir gemisi Almanya’nın Nürnberg şehrinden kalktı. Sırasıyla Passau – Melk – Viyana – Grein – Linz (Salzburg) ve Passau’dan geçerek yine Nürnberg’e yanaştı. Bu rota oldukça sakin, rahat ve keyifli bir güzergah. Koşturmaca ve telaş olmadan her şey gayet düzgün bir şekilde işliyor.

Gezilen bu yerler arasında tabi çok özel mekanlar da var. Bunlardan biri de Avusturya’daki Melk Kasabası… Burası Umberto Eco’nun “Gülün Adı” romanına da esin kaynağı olmuş, dünyanın en büyük Barok eserlerinden birisi olan Melk Benedict Manastırı’nın bulunduğu yer. Manastır kompleksi bir hayli büyük, o yüzden aceleniz yoksa gezmek için 2-3 saat ayırabilirsiniz. Fotoğrafik açısından da hem içeriden hem de dışarıdan pek çok farklı açı keyifle fotoğraf çekmeniz için sizi bekliyor. Işığın yönüne ve mevsime göre çektiğiniz fotoğraflar birbirinden farklı olacaktır. Biz dolaşırken Aralık ayında sert bir hava olmasına rağmen kısa bir süre güneş açınca her şey bambaşka oldu. Barok mimarisinin en görkemli yapılarından biri olan Melk Manastırı, Jakob Prandtuer adlı bir mimar tarafından yapımına başlanmış. Onun ölümü üzerine gezginci İtalyan usta sanatçılar tarafından tamamlanmış. 1702-1736 yılları arasında yapılan bu barok mimarinin gösterişli yapılarından biri olan manastır, Avusturya’da Tuna nehri kenarında bulunuyor. Manastırın kütüphanesi de görülmeye değer. İçerisinde 100 bini aşkın nadide kitap ve binden fazla el yazması bulunuyor. Ancak kütüphanede fotoğraf/video çekimi yapılması istenmiyor.

Katıldığım bu programda başta da bahsettiğim gibi beni en çok etkileyen yer Viyana oldu. Osmanlı tarihi açısından da önemli bir merkez olan Viyana içerisinde Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biri yaşıyor. Gemimiz bir gece burada kaldığı için Viyana’yı hem gece hem de gündüz görebilme şansımız oldu. Ancak Viyana birkaç saatle gezilebilecek bir yer değil tahmin edersiniz. O yüzden en çok görmek istediğiniz yerleri önceden belirleyip ona göre bir gezi programı yapabilirsiniz. Sınırlı zamanınız olacağı için müzeleri başka zamana saklamanızı öneririm.

Bu nehir gemisi turundaki bir diğer önemli durağımız da Salzburg oldu. Gemimiz Grein kasabasına yanaştı ve Salzburg’a gidecek olan misafirler indikten sonra bizimle Linz’de buluşmak üzere tekrar hareket etti. Salzburg’a gitmek için otobüsle yaptığımız yolculukta Fuschlsee, Wolfgangsee ve Mondsee gibi muhteşem manzaralı göller bölgesinden geçiliyor. Yol üzerinde durup fotoğraf çekmek için neler vermezdim, ancak organize turların biz fotoğrafçılar için böyle küçük sıkıntıları da olabiliyor. Ben de otobüs penceresinden fotoğraf çekme tekniklerimi biraz geliştirmeye çalıştım.

Yaklaşık iki saatlik yolculuktan sonra Avusturya’nın en güzel şehirlerinden birisi olan Salzburg’a varıyoruz. Bu şehrin turistik olmasının bir sebebi de Mozart’ın doğum yeri olması. Mozart’ın doğduğu ev şu anda bir müze ve ziyaretçilere açık. Şehirde gezerken Mozart’ın resminin olduğu o kadar çok hediyelik eşya görüyorsunuz ki bir süre sonra hiçbiri şaşırtıcı olmuyor. Dünyanın pek çok yerinde ünlü kişilerin bu tür turistik objeler haline gelmesi bana güzel görünmüyor açıkçası…

Keşif&Ötesi tarafından 2024 yılında da pek çok nehir gemisi turu düzenleniyor. Avrupa’nın gözde şehirlerini içeren bu nehir gemisi turları Tuna ve Ren Nehri’nde yapılıyor. Yeni programları Keşif&Ötesi web sitesinde bulabilirsiniz. Seçilen programa göre 7 gece – 8 günlük nehir gemisi programları hem rahatça gezebilmeniz hem de güzel bir tatil yapabileceğiniz anlamına geliyor. Peki, fotoğraf çekmek için gidilir mi diye soracak olursanız… En güzel fotoğraflar henüz çekilmedi!