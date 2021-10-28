DJI’dan 4 Eksenli Sinema Kamerası: Ronin 4D

DJI, yeni nesil film prodüksiyonunu müjdeleyen kapsamlı bir sinematografi sistemini piyasaya sürüyor. DJI Ronin 4D, tamamen yeni tam çerçeve Zenmuse X9 gimbal kamerayı, 4 eksenli bir sabitleme sistemini, bir LiDAR odaklama ve video iletim ile kontrol sistemini tek bir ünitede birleştirir. Profesyonel film yapımcılarının titiz standartlarına göre tasarlanan ve üretilen DJI Ronin 4D, üst düzey prodüksiyonları daha verimli hale getiriyor, muhteşem kamera hareketlerini en uygun şekilde mümkün kılıyor ve yaratıcı profesyonellerin hikayelerini tamamen yeni bir görsel dille anlatmalarını sağlıyor.

Görüntüleme sistemini tamamlayan yepyeni, tam çerçeve Zenmuse X9 gimbal kamera – 8K ve 6K versiyonları mevcuttur – sinematografların tam sinema kalitesinde çekim yapmasına olanak tanır. Yaygın olarak kullanılan H.264 codec bileşenine ek olarak, hem X9-8K hem de X9-6K, Apple ProRes ve ProRes RAW’ı dahili olarak kaydedebilir ve bu da postta düzenleme için daha fazla serbestlik sağlar. Zenmuse X9-6K, 6K/60fps ve 4K/120fps’ye kadar destekler ve Zenmuse X9-8K, 8K/75fps’ye kadar destekler ve içerik oluşturuculara sinema kalitesinde çekimler için birden fazla seçenek sunar.

Sürükleyici, atmosferik çekimler oluşturmak için 800/5.000 çift yerel EI ve 14 duraktan fazla dinamik aralık, çekim senaryosu ne olursa olsun zengin renk dereceleriyle sahneleri yakalamaya yardımcı olur. DJI Ronin 4D’nin tescilli DJI Sinema Renk Sistemi (DCCS), karmaşık aydınlatma koşullarında bile doğal cilt tonları sunar ve farklı sinema kameraları kullanıldığında proje genelinde zahmetsiz ton tutarlılığı sağlar. Kameranın yerleşik dokuz duraklı fiziksel ND filtreleri, özellikle dışarıdayken büyük ölçüde değişen aydınlatma koşullarına uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Ayrıca X9, DJI’nin tescilli DL yuvası, Leica M yuvası ve kısa flanş odak mesafeli diğer yuvalara bağlantı sağlayan değiştirilebilir lens yuvası tasarımıyla donatılmıştır. Bu, görüntü yönetmenlerine ultra geniş diyaframlı lensler, anamorfik lensler ve eski manuel lensler kullanma fırsatı vererek istedikleri stili yaratır.

Sektörün İlk Aktif-Dikey 4 Eksenli Stabilizasyon Sistemi

DJI Ronin 4D, dikey kamera sarsıntısını etkin bir şekilde ortadan kaldırmak için yenilikçi, endüstride bir ilk olan aktif Z ekseni ile tasarlanmıştır. Bu teknoloji, operatörün yürürken, koşarken veya hareket ederken, hız alıştırması yapmaya veya harici ekipmana güvenmeye gerek kalmadan dinamik olarak çekim yapmasına olanak tanır. Merdivenler veya engebeli zemin gibi karmaşık alanlarda çekilen videolar, operatörün ayak seslerine dair herhangi bir iz olmaksızın pürüzsüzdür. DJI Ronin 4D, bir dolly’ye ihtiyaç duymadan geniş kayan çekimleri bile kolayca yakalar.

DJI Ronin 4D, bir dizi aşağı doğru ToF sensöründen, ileri ve aşağı çift görsel sensörden, yerleşik IMU’dan ve barometreden gelen girdileri işleyen gelişmiş yeni bir algoritma ile akışkanlığa ulaşır. Ek Z ekseni ile bile, DJI Ronin 4D, profesyonel bir üç eksenli sabitleyiciye monte edilmiş çoğu sinema kamerasından daha hafif ve daha küçüktür ve profesyonel bir kamera kurulumunun boyutunu ve karmaşıklığını daha önce hiç var olmayan ideal bir forma indirger.

ActiveTrack Pro, karmaşık, gelişmiş izleme çekimlerini kolay ve verimli bir şekilde elde etmek için daha belirgin DJI teknolojisi uygular. DJI’nin mevcut ActiveTrack sistemine dayanan Pro sürümü, en iyi çerçevelemeyi korumak için kompozisyonu ayarlarken daha uzun mesafelerden nesneleri izlemek için DJI Ronin 4D’nin en son yapay zekasını kullanır.

LiDAR, Profesyonel Odaklanma Deneyimini Dönüştürüyor

Yeni tasarlanmış bir LiDAR Mesafe Bulucu, daha keskin, daha hızlı ve daha güvenilir bir odaklama deneyimi ile film yapımında devrim yaratmak için sürekli olarak hassas lazer ölçümleri üretir. Eşzamanlı olarak 10 metreye kadar ulaşan 43.200’den fazla menzil noktası göndererek, düşük ışıklı ortamlarda bile nesneleri hızlı ve doğru bir şekilde konumlandırır. LiDAR, nesneye olan mesafeyi yüzey dokularına güvenmeden veya kenar aramadan ölçtüğü için, görüntü kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermeden daha hızlı odaklama hızı elde eder.

DJI Ronin 4D, her yaratıcının ihtiyaçlarına uygun üç odaklama modu sunar: manuel odaklama, otomatik odaklama ve DJI’nin benzersiz Otomatik Manuel Odaklama (AMF). Manuel odaklamada DJI Ronin 4D, sinematografların odak noktalarını bulmasına ve son derece hassas bir şekilde odak çekmesine olanak tanıyan yardımcı bir araç olan LiDAR Waveform’u sağlar. Otomatik odaklama, belgesel film yapımı gibi daha dinamik ve öngörülemeyen durumlarda nesneye keskin bir odaklanma sağlar. Otomatik Manuel Odak, odak noktasını takip ederken odak tekerleğini otomatik olarak döndürmek için her iki modun en iyilerini birleştirir ve operatörün sezgisel bir deneyim için herhangi bir zamanda manuel olarak müdahale etmesine olanak tanır.