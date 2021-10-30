Instagram kullanıyorsanız bu ayarlara dikkat!

Sosyal medya uygulama geliştiricileri gizlilik ve güvenlik ayarlarını zaman zaman değiştirerek ya da güncelleyerek bulunmasını zorlaştırıyorlar. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, şu anki güncel hali ile Instagram’da yapılması gereken bazı önemli ayarları sıraladı.

Instagram arkadaşlarınızla, ailenizle ve isterseniz diğer insanlarla fotoğraf paylaşmanın çok sık kullanılan bir yolu, ancak gizlilik ve güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Kendinizi ve gizliliğinizi olabildiğince koruyarak Instagram’dan faydalanabilirsiniz.

İlk adım parola güvenliği

Profil sekmesinin altından Ayarlar ve Güvenlik bölümüne ulaşın. Her online hesabınızda olduğu gibi Instagram’da da parola/şifre güvenliği en önemli adımlardan biri. Benzersiz ve zor tahmin edilebilecek bir parola belirleyin. Diğer online hesaplarınızda kullandığınız bir parola olmamasına özellikle dikkat edin. Parolanızın ele geçirilmiş olma ihtimaline karşı İki faktörlü kimlik doğrulamasını mutlaka etkinleştirin.

Phishing (oltalama) e-postaları

Birçok platformdan, uygulamadan ve web sitesinden e-postalar alıyoruz. Bu e-postalar fatura veya ödeme makbuzu olabildiği gibi çeşitli servis ve hizmetler hakkında bilgilendirici e-postalar da olabiliyor. Fakat siber saldırganlar tam bu noktada devreye girerek gerçekmiş gibi görünen fakat kullanıcıyı aldatmayı ve verilerini çalmayı amaçlamış e-postalar gönderebiliyorlar. Instagram geliştiricileri bu gibi dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için bir çeşit önlem geliştirmişler. Güvenlik bölümünde gerçekten Instagram tarafından gönderilen e-postaları görebiliyorsunuz. Böylece posta kutunuza Instagram’dan gelen ve bilgilerinizi vermenizi isteyen bir e-posta düştüğü zaman telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açarak gerçekten Instagram tarafından gönderilip gönderilmediğini doğrulayabilirsiniz.

DM ile gelen talepler

Instagram’ın direk mesaj özelliği ile Instagram tarafından gönderilmiş gibi görünen bir takım talepler alabilirsiniz. Bir form doldurmanız, telefon numaranızı girmeniz veya parolanızı değiştirmeniz istenebilir. Unutmayın ki Instagram hiçbir zaman sizden DM ile talepte bulunmaz. Hesabınız ile ilgili talepler ve uyarılar e-posta yolu ile size gönderilir. Bu e-postaların kaynağının gerçekten Instagram olduğunu ise yukarıdaki bölümde tarif edildiği gibi doğrulayabilirsiniz.

Instagram hesabınıza bağlı diğer uygulamalar ve web siteleri

Üçüncü taraf yani Instagram’ın kendisine ait olmayan uygulamalar oldukça tehlikeli olabilirler. Bu tür uygulamalar Instagram için çeşitli araçlar (filtreler, pazarlama araçları vs.) sunarak kendi ağlarını genişletmeye çalışırlar. Fakat bu uygulamalara gözleriniz kapalı güvenmemelisiniz. Geliştiricileri sahtekâr olabilir, hesabınızı ele geçirmeye çalışabilirler, sizin adınıza post atabilirler. Bu tür, hesabınıza erişimi olan üçüncü taraf uygulamaları Veriler ve Geçmiş bölümden takip edebilirsiniz. İzinsiz veya gereksiz olanları mutlaka kaldırın. Bir zamanlar kullanmış olduğunuz uygulamanın, saldırıya uğramış veya başka bir şirkete satılmış olma ihtimali her zaman var.

Instagram gizlilik ayarları

Instagram’daki varlığınızın güvenliği kadar gizliliği de önemli. Birçok insan bilerek veya bilmeyerek paylaşımlarını halka açık olarak yapıyor. Bu da fotoğraflarınızın, videolarınızın ve de profil bilgilerinizin herkes tarafından görülebilir olmasına neden oluyor. Paylaşımlarınızı ve profil bilgilerinizi sadece yakın arkadaşlarınızın görebileceği şekilde sınırlandırmak akıllıca olacaktır. Bunun için Gizlilik ayarlarına yöneliyoruz. Eğer bir fenomen veya ünlü biri değilseniz ve instagram’ı sadece eğlence için kullanıyorsanız hesabınızı gizli olarak ayarlayın. Bu şekilde profilinizi ve gönderilerinizi sadece onayladığınız kullanıcılar görebilecektir. Fakat unutmayın, bu ayarı yapmadan önceki kullanıcıların tamamı onaylanan olarak kabul edilir. Gizlilik bölümünün en altındaki Takip Ettiğin Hesaplar’a gidin ve Takipçi bölümünden istemediklerinizi kaldırın.

Hikayelerinizi kimlerin görebileceğini belirleyin

Profiliniz halka açık olsa da olmasa da hikayelerinizin kimler tarafından görülebileceğini, paylaşılabileceğini veya yanıt verilebileceğini farklı gruplar ve takipçiler için ayarlayabilirsiniz.

İstenmeyen (spam) mesajları engelleyin

Spam gönderilerden, takipçilerinizden gelen doğrudan mesajlardan veya sizi garip gruplara ekleyen yabancılardan rahatsızsanız hepsini durdurabilirsiniz. Gizlilik ayarlarını açın, Mesajlar’ı seçin ve istek alma seçeneklerinizi belirleyin.

Hareket durumunuzu gizleyin

Takipçilerinizin online olduğunuzu bilmesini istemiyorsanız hareket durumunuzu gizleyebilirsiniz. Gizliliğe gidin, Hareket Durumu’nu seçin ve kapatın. Bu durumda sizin de diğer kullanıcıların durumunu göremeyeceğinizi unutmayın.

Bazı kullanıcılardan gizlenin

Bazı spam gönderenlerin ve diğer istemediğiniz kullanıcıların hesabınıza erişmesini engelleyebilir veya kısıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak istemediğiniz kullanıcının profiline gidin, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve Engelle veya Kısıtla’yı seçin.Kısıtlı listenizdeki takipçiler fotoğraflarınızı ve videolarınızı görmeye ve hatta yorum bırakmaya devam edebilirler ama bu yorumlar yalnızca siz ve yorumcu tarafından görülebilir. Son olarak birbiri ile yakın ilişkili olduklarını göz önüne alarak Facebook ayarlarınızı da gözden geçirmeyi unutmayın.