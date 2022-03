DJI Mini SE ve Mini 2’nin öne çıkan özellikleri

DJI, drone meraklısı kullanıcılar için alternatifler sunuyor. Profesyonel dronelarının yanı sıra DJI, ‘Mini’ serisi ile isteyen herkesin uçuş keyfi yaşamasına imkan sağlıyor. Görüntü kalitesinden ödün vermeden kolay kullanımı ile fark yaratan DJI Mini 2 ve Mini SE ile drone kullanmak daha keyifli ve ulaşılabilir hale geliyor.

DJI Türkiye Yetkili Distribütörü Karfo Karacasulu’nun Eğitim ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Erdem Aydın, Mini 2 ve Mini SE’yi seçmekte kararsız kalan kullanıcılar için bu iki drone’un ayırt edici yönlerini şöyle sıraladı: “Sadece 249 gr. ağırlığında olan Mini 2, avucunuza sığan bir mutluluk, Mini SE ise 249 gr. ağırlığıyla yanınızda taşıma özgürlüğünün yanında piyasada bulunan bütçesel anlamda en ulaşılabilir drone… Mini 2, 4K 30fps videolar çekebilen, havadan 12 MP’lik fotoğraf çekmenizi sağlarken, tek bir pille 31 dakika uçuş süresi ile istediğiniz videoları çekebilmenize imkan sağlıyor. 2.7K 30(fps)video çekebilen Mini SE 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar üretebiliyor ve 30 dakikalık uçuş süresine sahip.”

DJI Mini 2, Özgürce Uçmanın Zahmetsiz Yolu…

Kompakt ve fonksiyonel yapısıyla DJI Mini 2, seyahat ederken favori anıları yakalamak için en ideal yol arkadaşı oluyor. Hafif ve taşınabilir bir gövdeye sahip olan DJI Mini 2, sezgisel özellikleri sayesinde istenilen her an, her yerde çekim yapma özgürlüğü sunuyor. Issız kumsallardan, kalabalık aile toplantılarına kadar her yerde özgürce üretebilir, görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz. 4K video kalitesi sunan DJI Mini 2 ile çekilen anıların tekrar tuşuna basılmış kadar gerçekçi ve kaliteli görüntüler elde ediliyor. 4K/30fps video ve 3 eksenli motorlu bir gimbal ile birlikte Mini 2, pilotluğunuz ne kadar maceralı olursa olsun sürekli pürüzsüz olan çarpıcı görüntü kalitesi sağlar. Hafifliği ve boyutuna rağmen üstün performansa sahip olan DJI Mini 2, 31 dakikalık mükemmel çekimi oluşturmak için fazlasıyla yeterli zaman sağlıyor. DJI Mini 2, 29-38kph rüzgarlara dayanabiliyor ve maksimum 4.000 metre yükseklikte havalanabiliyor, böylece rüzgarlı bir sahil şeridinde veya bir dağ ormanının üzerinde uçarken bile çekimler sabit kalıyor. Çarpıcı içerikler için basitleştirilmiş uçuş deneyimi sunan DJI Mini 2, kullanıcı deneyimini ve akıllı özellikleri dikkatlice optimize ediyor. Eve Akıllı Dönüş, otomatik kalkış ve hassas gezinme sayesinde uçuşlar her zamankinden daha düzenli ve daha güvenli hale geliyor. Yolculuklarda veya şehir için gezilerde kolaylıkla çantada taşınabilen Mini 2 ile şehri gökyüzünden izleyebilirsiniz.

DJI Mini SE, Uçuş Keyfinin Hafif ve Uygun Alternatifi…

Benzersiz bakış açısı ve kolay uçuş keyfini bir arada sunan DJI Mini SE, mükemmel bir yaratıcı arkadaş oluyor. DJI Mini SE, 249 gram daha az hafifliğiyle, ortalama bir akıllı telefon kadar… Gidilen her yerde çantada taşınabilme kolaylığıyla DJI Mini SE, bütün anlarda uçuş imkanı sunuyor. Kullanımı kolay DJI Fly uygulamasıyla entegre çalışan DJI Mini SE, basitleştirilmiş bir uçuş deneyimi ve sinematik görüntüler elde etme şansı veriyor. DJI Mini SE, yenilenen tasarımı, hafifliği ve teknolojisi sayesinde, üstün kamera kararlılığı ve net, ultra pürüzsüz görüntüler ile çekim keyfini zirveye taşıyor. DJI Mini SE, pervaneleri tamamen koruyan ve uçuş güvenliğini artıran opsiyonel 360° Pervane Koruması ile birlikte kullanılabiliyor. Mini SE, sırt çantalarına rahatlıkla sığabilen boyutuyla doğa yolculuklarında ve özel günlerde farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatmaya hazır… Paylaşılan en güzel anlara gökyüzünden eşlik eden DJI Mini SE ile sınırlar olmadan dünyayı keşfetmek ulaşılabilir ve kolay hale geliyor.