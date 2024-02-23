OMIX, günün her anında yanımızda olan akıllı telefonumuzu bir yol arkadaşına dönüştürüyor. OMIX’in teknoloji tutkunlarıyla buluşturduğu yeni modeli X6, yüksek performansı ile oyun keyfini ikiye katlarken fotoğraf çekmek için ihtiyacınız olan güçlü kamera sistemi ve dinlediğiniz müzikten doyasıya keyif almanıza yardımcı olan çift hoparlörüyle hayata enerji katıyor.

Estetik tasarımıyla kaliteli bir stil sunan OMIX X6, şık ve minimalist görünümünün arkasında barındığı fonksiyonel ve güçlü özellikleriyle sizi kendine hayran bırakıyor. Full HD Plus 90Hz yenileme hızına sahip ekranı ile oyun oynarken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken kusursuz bir akış sunuyor, sizi adeta ekrana sürüklüyor.

Çektiğim fotoğraflar hem net olsun hem de doğallıktan uzaklaşmasın diyenlerin tercihi olacak OMIX X6, ön kısımda yer alan 32 MP’lik güçlü selfie kamerası ve arka kısımda bulunan 50MP + 5MP + 2MP’den oluşan eksiksiz kamera setiyle renklerin doğal dengesini bozmadan yalnızca sizin ışığınızı öne çıkarmaya odaklanıyor.

Müzik ruhu iyileştirir! Kaliteli seslerle dinlenen müzik ise hayatı güzelleştirir. OMIX X6, çift hoparlöre sahip ses sitemiyle günün her anında size eşlik eden müziği eşsiz kılarak adeta bulunduğunuz her ortamı konsere çeviriyor.

Cam arka kapağıyla premium hissini yaşatırken NFC teknolojisi sayesinde temassız ödeme ve kablosuz veri aktarımını mümkün kılıyor. 5000 mAh’lik dev pil gücünün yanında 18W hızlı şarj desteğiyle ise her an durmadan yola devam etmenize yardımcı oluyor.