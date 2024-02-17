İnceleme: Nikon Zf

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz haftalarda Tuna Nehri üzerinde ilginç durakları ziyaret ettiğimiz bir gemi turuna katıldım. Bu nehir turunda yanımda Nikon’un yeni fotoğraf makinelerinden Zf modeli vardı. Şimdi sizlere beni oldukça heyecanlandıran, geçmişle geleceği bir araya getirerek efsane bir tasarımla sunan Nikon Zf modelinden ve öne çıkan özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum.

Dikkat çeken ikonik tasarım

Nikon Zf, full frame FX formatlı aynasız bir fotoğraf makinesi… Tasarımı ikonik FM2 modelinden ilham alınarak geliştirilmiş. Makinenin gövdesi, analog kontrolleri ve tasarımı ilk bakışta müthiş ilgi çekiyor. Gezi boyunca fotoğraf çekerken defalarca fotoğraf meraklıları yanıma gelerek makinenin modelini sordular. Makinenin diğer özelliklerinden de bahsedeceğim. Ancak tasarım farklılığının bu makinenin en dikkat çeken özelliklerinin başında geldiğini ilk başta belirtmem gerekiyor. Makineye uzaktan ve hatta yakından bile baktığınızda klasik bir analog fotoğraf makinesi görünümüne sahip. 1970’lerden kopmuş gelmiş gibi…

Üst tarafta en solda çekim modları, onun üzerinde ISO ayarı, sağ tarafta +/- poz düzeltmesi, enstantane ayarı, deklanşör ve video kayıt düğmesi yer alıyor. Makinenin arka kısmında da ideal sayıda düğme yer alıyor.

Tuşların büyüklükleri ve yerleşimleri çekim yaparken istediğiniz ayarları kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Menüde oradan oraya koşturmadan ne yapmak istiyorsanız hızlıca yapabiliyorsunuz.

Çekimlerde genellikle ISO ayarı ve +/- pozlama düğmesine ihtiyaç duyuyorum. Daha doğrusu bunları sıklıkla kullanıyorum. Bu modelde ikisi de az önce söylediğim gibi makinenin üst kısmında ve oldukça büyük bir şekilde konumlandırılmış.

Z9 ile aynı Expeed 7 görüntü işlemcisini kullanıyor

Bu model, Nikon Z9 ile aynı Expeed 7 görüntü işlemcisini kullanıyor. Hem fotoğraf hem de video alanında fotoğraf severlere ve içerik üreticilerine gelişmiş imkanlar sunuyor.

Bu modeli hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanabilirsiniz. Ancak benim kişisel fikrimi soracak olursanız Zf fotoğraf çekmek için çok daha uygun bir fotoğraf makinesi…

Hatta bu modelin fotoğraf ve video seçici kontrolüne bir de siyah-beyaz modu eklenmiş. Böylece hızlıca siyah beyaz çekim moduna geçiş yapılabiliyor. Geleneksel monokrom Picture Control özelliğine ek olarak Zf, düz monokrom ve derin tonlu monokrom olmak üzere iki yeni Picture Control özelliği ile donatılmış.

Yeni fotoğraf makinesi, dahili 10 bitlik H.265 kayıt özelliğinin yanı sıra 125 dakikaya kadar 4K UHD kayıt yapabilme imkanı da sunuyor. 4K video kaydında kırpılarak 60p,tam kare 30p, Full HD kayıtta ise 120p çekim imkanı bulunuyor. MOV ve MP4 dosya biçimleri kullanılabiliyor.

Düşük enstantanede elde sarsıntısız çekim…

Zf, yüksek ISO kapasitesinde bile detaylı sonuçlar sağlayan görüntü işleme sistemi ile destekleniyor. Makine 100 ile 64.000 ISO aralığı sunuyor, ama zorlanarak 50 ile 204.800 ISO aralığına kadar çıkabiliyor.

Z 8’de bulunan dokuz tür konu algılama özelliğinin tümüne sahip olan bu modelin, konu algılama özelliği kullanılırken izleme performansı da bir hayli iyileştirilmiş. Zorlu ve düşük ışık şartlarında elde rahat çekim yapabilmenizi sağlayan ve böylece görüntü kalitesini artıran dahili bir titreşim azaltma sistemi kullanılıyor. 5 Eksenli dahili titreşim önleyici VR sistemi 8 stopa kadar avantaj sağlıyor.

Çift kart yuvası: SD ve microSD

Hazır makinenin özelliklerinden konuşmaya başlamışken devam edelim isterseniz. Full frame sensör boyutu olan Zf, yaklaşık 25MP’lik CMOS görüntü algılayıcı kullanıyor.

Arka kısmında 3.2 inçlik her yöne hareket edebilen yüksek çözünürlüklü bir LCD ekran var. Zf’nin elektronik vizörü de çok başarılı. Gözlük kullanmama rağmen çekimlerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Makinenin maksimum enstantane hızı 1/8000 saniye. Seri çekimdeyse saniyede 30 kareye kadar çıkabiliyor.

Çift kart yuvası olan Zf’de SD ve microSD hafıza kartları kullanılabiliyor. Makinenin otofokus performansını şaşırtıcı derecede iyi bulduğumu da belirtmeliyim. Hızlı ve karmaşık konularda gayet etkili ve hatasız bir seçim yapıyor. Arkadan aydınlatılmış zor sahnelerde bile yüzlere netlik yapabiliyor.

Sağlam gövde yapısı

Makinenin gövdesi, hem full frame olduğu için hem de üst kısmındaki manuel kadranlar neticesinde çok da küçük değil. Ağırlığı pil dahil 710 gram. Boyutları ise 144x103x49mm. Zf, yüksek performanslı hava sızdırmazlığı ile toz, kir ve nemi dışarıda tutabiliyor. Ayrıca gövdede kullanılan güçlü magnezyum alaşım ile günlük kullanımlarda oluşabilecek darbe ve çarpmalar sorun yaratmıyor. Görüntü sensöründe kullanılan özel bir çift kaplama sayesinde sensördeki tozdan da çekinmenize gerek kalmıyor.

Zf’de Nikon kullanıcılarının yakından bildiği EN-EL15 pil tipi kullanılıyor. Ancak bu modelle gelen pil EL15C. Bu pil ile daha yüksek sayıda fotoğraf çekebilmek mümkün. Makine USB-C kablosuyla veya bir powerbank ile de şarj edilebiliyor. Yaptığım çekimlerde yanımda yedek bir pil bulunmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadım. Gün içerisindeki çekimlerimde bir pil yetti. Tabi bu söylediğim kullanımdan kullanıma oldukça değişecektir, unutmayın…

Sonuç olarak Nikon’un bu yeni ikonik fotoğraf makinesi çok hoş bir tasarım, yeni nesil gelişmiş özellikler ve sağlam gövde yapısı ile dikkat çekiyor. Bu kısa seyahatte deneyimleme fırsatı bulduğum Nikon Zf, fotoğraf çekmeyi keyifli bir hale getiriyor diyebilirim.

Nikon Zf modelinin incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: