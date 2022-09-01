vivo, ZEISS iş birliği ile akıllı telefonlarda standartları yükseltiyor!

vivo "Önce Kamera" felsefesi ve optik mükemmellik için ZEISS markasıyla gerçekleştirdiği iş birliği ile akıllı telefonlarda görüntülemeyi dönüştürmeye devam ediyor.

vivo “Önce Kamera” felsefesi ve optik mükemmellik için lens devi Alman ZEISS markasıyla gerçekleştirdiği iş birliği ile akıllı telefonlarda görüntülemeyi dönüştürmeye devam ediyor, akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğrafçılık standartlarını getiriyor. vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı, profesyonel mercek kaplamaları, gelişmiş teknikler, simülasyon ve zorlu testlerle akıllı telefonlarda görüntüleme alanında yeni standartlar belirliyor.

vivo, akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf standartlarını getirmek, kullanıcıların mükemmel fotoğraf karelerini yakalamalarını sağlamak için optik ve optoelektronik alanında öncü marka ZEISS ile iş birliği yapıyor. ZEISS’ın teknolojilerini, titiz yüksek standartlarını ve sertifikasyon süreçlerini akıllı telefon dünyasına taşımak amacıyla kurulan vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı’nda gerçekleştirdikleri çalışmalarla iki şirket, akıllı telefonlarda görüntüleme alanında mükemmelliği sağlamak için yeni ölçütler belirliyor. vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı’nda yüksek standartlar her yeni ürünün geliştirilme sürecinde yeni baştan tanımlanıyor. Kalite hedeflerini birlikte tanımlayan vivo ve ZEISS, üstün performansın elde edilmesini sağlamak için kapsamlı simülasyon süreçleri aracılığıyla optik tasarımı belirliyor.

“Dijital İkizler”, akıllı telefonlara profesyonel görüntüleme tasarımı getiriyor

ZEISS merceklerinin benzersiz itibarı; parlama, gölgelenme, renk saçılması ve bozulma gibi optik zorlukları kontrol etmek için optik tasarımda bir asrı aşkın süredir gerçekleştirilen yeniliklerden geliyor. ZEISS ve vivo, X serisi gibi amiral gemisi vivo cihazların kamera sistemlerini geliştirmek için aynı gelişmiş teknikleri kullanıyor. Bunlar arasında, ZEISS tarafından üst düzey fotoğraf ve sinema merceği tasarlamak için geliştirilen ve “Dijital İkizler” olarak bilinen teknik aracılığıyla yeni mercek tasarımları oluşturmak ve prototiplemek de yer alıyor. Yeni vivo mercek tasarımları, performanslarını tam olarak simüle ve test etmek için sanal olarak modelleniyor. Böylece yeni kamera sistemleri hızla prototiplenebiliyor ve iyileştirilebiliyor. Bu da daha yüksek çözünürlük ve kontrast; daha az yansıma ve teçhizat ile olağanüstü akıllı telefon görüntülerini beraberinde getiriyor.

Gelişmiş mercek teknolojileri ile olağanüstü başarılı görüntüler

Bir kum tanesinden yüz kat daha küçük nano yapısıyla endüstri lideri ZEISS sertifikalı T* Kaplama (T* Coating), merceklerin cam yüzeyini neredeyse görünmez yapan gelişmiş bir çözüm. vivo; profesyonel merceklerdeki yansımaları azaltmak amacıyla üstün netlik, kontrast ve kalite için kullanılan ZEISS sertifikasını geçen T* Kaplama’yı amiral gemisi akıllı telefon kameralarındaki merceklere taşıyor.

Mükemmel kare zorlu profesyonel standartlarla gerçek oluyor

vivo amiral gemisi cihazlarla yapılan her harika çekimin arkasında, zorlu bir kalite güvencesi ve vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen test süreci yatıyor. Belirlenen titiz standartları karşılamak ve kullanıcılara sürekli mükemmel sonuçlar sağlamak için, her yeni cihazın 20’nin üzerinde farklı görüntü kalitesi parametresine göre 150’ye kadar farklı kamera modülü ve 5000’in üzerinde test görüntüsü ile zorlu testlerden başarıyla çıkması gerekiyor.

Telefonunuza klasik fotoğrafçılığın büyüsünü getirmek

Harika bir görüntüde teknik kalitenin ötesinde, duygulara ilham veren özel bir büyü vardır. Bu nedenle vivo ve ZEISS, klasik ZEISS gözlük camlarının benzersiz karakterini akıllı telefon deneyimine getirmek için gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla profesyonel gözlük camlarının imza niteliğindeki sığ alan derinliği ‘bokeh’ efektlerini yarattı. vivo mühendislerinin uzmanlığı ile ZEISS’ın optik bilgi birikimini bir araya getiren Ar-Ge ekibi, efsanevi ZEISS portre merceklerinin görünümünü amiral gemisi vivo cihazlara doğru bir şekilde kopyalamanın yollarını geliştirdi.

vivo’nun 300 kişilik Ar-Ge ekibinin 2 yıllık yoğun çalışmalarıyla ortaya çıkan V1 Görüntüleme Çipi de, yerleşik yapay zekayı hız ve güç tüketimindeki iyileştirmelerle birleştirerek gelişmiş fotoğraf ve video özellikleri için gereken performansı ve hızı sunuyor. vivo ayrıca portre, gece fotoğrafçılığı, hareketli nesneleri yakalama, video ve süper çözünürlüklü görüntü yakalama gibi zorluklar için özel algoritmalar geliştirmeye yönelik özel araştırmalar yaptı.

vivo ve ZEISS, yeni portre fotoğrafçılığı özellikleri veya camı “görünmez” yapan mercek kaplaması gibi buluşlarla gelecekte mobil görüntülemeyi daha yüksek seviyelere taşımayı hedefliyor. Buna ek olarak, her iki şirket de mükemmel fotoğraf karesi arayışına katkıda bulunmak için özellikle yüksek ışık geçirgenliği, ultra düşük dağılım ve güçlü termal kararlılık söz konusu olduğunda daha iyi görüntüleme performansı için cam merceklerin uygulanması üzerinde çalışıyor.