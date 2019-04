Canon Zoemini S ve Zoemini C

Aynı anda fotoğraf çekip, baskı almayı kim istemez? Canon’un fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunduğu Zoemini S ve Zoemini C, her iki işlevi tek bir makinede topluyor. Çek, bastır ve paylaş adımlarını eğlenceli bir fotoğraf deneyimine dönüştüren Zoemini S ve Zoemini C; yeni nesil, şık tasarımları, cebe sığan taşınabilir boyutları ile yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Aynı zamanda yeni modeller, eğlenceli ve hareketli anlara odaklanan fotoğraf makinesi özelliği sayesinde fotoğraf baskı teknolojilerini bir üst düzeye taşıyor.

Canon Zoemini S ve Canon Zoemini C, müzik festivallerinden doğum günü kutlamalarına; düğünlerden tüm özel etkinliklere kadar her yerde gerek fotoğraf gerek selfie çekerek yaratıcılığın sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor. Canon’un 2×3 inç (5 x 7,6cm) boyutlarındaki Zink yapışkan sırtlı fotoğraf kağıtları da yakalanan tüm anların mini baskılarının alınarak istenilen zeminlere yapıştırılmasına imkan tanıyor.

Canon Zoemini S, 8 MP kamerası, tasarımında öne yerleştirilen aynası ve selfie’lere özel ışık halkası sayesinde kullanıcılarına kusursuz kareler sunuyor. Ele, cebe, sırt çantasına sığan; her yere kolayca taşınan Zoemini S, tatildeki maceralardan Instagram’a yakışan, lezzetli sofralara kadar farklı konseptlerdeki fotoğrafların çekilmesi aynı zamanda anında yazdırılması ve paylaşılması gibi tüm ihtiyaçları tek seferde karşılıyor. Pembe , siyah and beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip Zoemini S, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaratıcı filtreler ile karelerinizi tatlı bir hikayeye dönüştürün

Canon Zoemini S, ücretsiz indirilebilen Canon Mini Print Uygulaması (iOS/Android) tarafından da destekleniyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar Bluetooth aracılığıyla akıllı cihazlarından doğrudan bağlanarak diledikleri fotoğrafı yazdırabiliyor ve çeşitli yaratıcı filtre, çerçeve seçenekleriyle de fotoğraflarını düzenleyerek yaratıcı, birbirinden eğlenceli kareler elde edebiliyor. Aynı zamanda uygulamanın uzaktan çekim ve otomatik zamanlayıcı özelliklerini de kullanarak kalabalık selfie’lerin kolaylıkla çekilebilmesini sağlıyor.

Hem küçük hem fonksiyonel

Canon Zoemini S’in daha renkli ve modaya uyan bir versiyonunu tercih edenler için Zoemini C ideal bir seçenek oluyor. Fotoğraf severlerin yanından hiç ayırmak isteyemeyeceği Zoemini C, 5 MP kamerasıyla yapıştırılabilir tatlı anların yaratıcısı oluyor. Kullanıcılar, Zoemini C’nin selfie destekli yansıtıcı aynası ile hayal güçlerini kullanarak eğlenceli dakikalarını anında yakalayabiliyor, Micro SD kart desteği ile de hafıza sıkıntısı çekmeden diledikleri adet fotoğrafı saklayabiliyor. Canon Zoemini C, her biri adeta bir moda ikonu sayılabilecek; pembe, sarı, mint yeşili ve deniz mavisi ismindeki 4 farklı renk seçeneği ile her zevke ve tarza hitap ediyor.

Canon Zoemini S Temel Özellikler:

Aynı cihazdan çekim, baskı ve paylaşım yapmak için Micro SD kart yuvalı 8 MP fotoğraf makinesi.

Mat siyah, inci beyazı ve pembe altın renk seçenekleriyle sunulan bu hafif fotoğraf makinesi yazıcı, mükemmel bir seyahat yoldaşıdır ve cebinize veya çantanıza kolayca sığar.

Öne yerleştirilen bir ayna ve ışıklandırılmış halka sayesinde muhteşem selfie’ler çekilir ve Canon Mini Print Uygulaması uzaktan çekim işlevini etkinleştirerek otomatik zamanlayıcı ile grup çekimleri yapılmasını kolaylaştırıyor.

Bluetooth® işlevini ve Canon Mini Print uygulamasını kullanarak filtre ve kolaj seçenekleriyle düzenleyip akıllı cihazınızdan fotoğraf yazdırılıyor.

Hareket halindeyken fotoğraf baskısı alınmasına olanak tanıyan arkası yapışkanlı, toz/kir korumalı ve yırtılmalara veya suya karşı dayanıklı mürekkepsiz Zink™ teknolojisi ile baskı ve dolum yapar.

Cihaz 10 sayfa içeren 2×3 inç boyutlu Zink™ Baskı Kağıdı paketi ile birlikte gelir.

Canon Zoemini C Temel Özellikler: