Sizin Fotoğraflarınız – 6

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız “Sizin Fotoğraflarınız” köşesi web sitemizde de yayında…

Sizler de “Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde yorumlamamızı istediğiniz fotoğraflarınızı bize ulaştırabilirsiniz. info@fotografdergisi.com mail adresine değerlendirilmesini istediğiniz (en fazla 2 adet) fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. Her bölümde belli adet fotoğrafı seçerek, genel fotoğraf kuralları çerçevesinde değerlendirip, daha iyi nasıl olabileceğini ve yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız.

“Sizin Fotoğraflarınız” köşesinde her sayıda farklı bir konuğumuz yer alarak fotoğraflarınızı değerlendiriyor. Bu sayımızda Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Emre İkizler fotoğraflarınızı yorumladı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ahmet Gökhan Alpacar

Geniş açılı bir objektifle aşağıdan bakılarak çekilmiş olan fotoğrafta sütunların ritmik dizilimi dikkat çekiyor. Ters ışık fotoğrafı olduğu için sütunların siluete dönüşmesi ve arka plandaki bulutların belirginleşmesi beklenirdi. Ancak fotoğraf fazla pozlandığı için gökyüzünün rengi açılmış ve arka plandaki bulutların etkisi azalmış. Kullanılan objektifin neden olduğu distorsiyon rahatsız edici. Daha da rahatsız edici olan ise sütunların dış hatlarında çok belirginleşen renk saçılmaları. Merak edip fotoğrafla ilgili bilgi detaylarını inceledim ve fotoğrafın Photoshop CameraRAW ile işlendiğini gördüm. Söz konusu programda hem distorsiyon hem de renk saçılmaları tamamen giderilebilirdi.

Ali Kemal Çömez

Sisli bir gece fotoğrafı; oldukça ilginç… Çok az öğe bulunuyor; minimalist ve gizemli… İki farklı renkteki ışık kaynağı fotoğrafın ilgi merkezini oluşturuyor. Görülebilecek ve algılanabilecek fazla da bir şey yok. Fotoğrafın çok az pozlandığını ve bu nedenle çok az şey görebildiğimizi düşünüyorum. 1-2 stop daha fazla pozlansaydı daha çok öğe görebilir ve görüntüyle daha yakın bir bağ kurabilirdik. Bu arada, konuya daha çok yakınlaşılması ya da daha dar bir kadraj seçilmesi durumunda daha etkili bir fotoğraf ortaya çıkabilirdi.

Asuman Ürer

Doğru pozlanmış bir fotoğraf ve renkler çok çekici… Fotoğrafın neden çekildiği gayet açık. Kadraj, çekim uzaklığı, v.b. gayet iyi de fotoğrafın asıl ilgi merkezini oluşturan adanın yeri iyi değil. Ada sağdaki kara parçasına çok yakın (ya da soldaki kara parçasından çok uzak). Bu durumu dengelemek için fotoğrafçının yapması gereken şey sola doğru yürüyerek daha uygun bir çekim noktası aramak olmalıydı. İdeal bir çekim noktası bulunabilir miydi, emin değilim. Ama dengeli bir fotoğraf için gereken böyle bir şey…

Aykut Özen

Herhangi bir fotoğraf kitabında “balıkgözü objektifle portre çekilmez” gibi bir uyarı görmüş olabilirsiniz. Oysa bu fotoğrafa baktığınızda “pekâlâ çekilebilirmiş” dediğinizi duyar gibiyim. Her türlü ekipmanla her türlü fotoğrafı çekebilirsiniz; yeter ki görüntüde bir denge arayışında olun. Fotoğrafçı, çok geniş olan kadrajını mimari öğelerle çerçevelemiş ve konuyu merkezde tutarak optik deformasyondan fazla etkilenmemesini sağlamış. Bütün bunları yaparken renk öğesinden de sonuna kadar yararlanmış. Ve harika bir fotoğraf ortaya çıkmış. Yine de küçük bir eleştiri yapmakta yarar var: Amcanın başının arkasındaki musluk ve hortumu gizleyebilmek için 1-2 cm sola kayması gerekirdi.

Başak Bilgetekin

Soyut bir fotoğraf… Az öğeli ve “az önce buradaydılar” mesajı veren bir görüntü… Son derece ilginç ve sempatik buldum. “Görmek” işte böyle bir şey… Fotoğrafçı arkadaşımızı kutluyorum. Ama tabii daha iyisini yapabilirdi. Fotoğrafın üst bölümündeki ufuk çizgisinin eğikliği rahatsız edici; bunun kadrajımızın üst kenarına paralel hale gelmesi gerekirdi. Konuya biraz daha yaklaşarak soldaki topun kadraj dışına çıkması sağlanmalıydı. Son olarak, fondaki üç şekil ile tenis topunun teller tarafından engellenmemesi için ideal bir çekim noktası bulunmalıydı. Yani, görmek yetmez, fotoğrafı bitirmek gerekir.

Berna Baş

Günbatımı her zaman çekicidir. Burada da fotoğrafçı arkadaşımız bir arkadaşının elinde tutmakta olduğu kuş tüylerini ön plana alarak günbatımını fon olarak kullanmış. Doğru pozlanmış bir fotoğraf olması ve asıl konunun düzgün bir şekilde netlenmiş olması olumlu. Fakat fotoğrafın ne atlatmak istediği pek anlaşılmıyor. Ayrıca kadraj çok dar tutulduğu için tüm öğeler bir taraftan kesilmiş. Fotoğrafta bir denge kurulduğu için kesilen öğeleri dert etmeyebiliriz ama sol üst köşedeki siluete dönüşmüş yapıların kuş tüyü tarafından kesilmesi rahatsız edici. Güneş de iki tüy arasında daha uygun bir noktada bulunabilirdi.

Emir Bozkurt

Yukarıdan bir bakışla çekilen ilgi çekici bir fotoğraf… Yanal ışığın etkisiyle uzayan gölgeler fotoğrafçıya etkili bir anlatım olanağı sağlamış. Fotoğrafçı da bu gölgelerden yararlanmak üzere bir kurgu oluşturmuş. Aslında gölgeler harika ama sırf güzel bir gölge oluşturmak adına “yere çömelerek bir otomobil lastiğini parmak uçlarıyla tutan adam” ne anlama geliyor, bilemedim. Bu noktada, fotoğrafın yalnızca görsel öğelerden oluşmadığını ve “anlam” içermesinin de iyi olacağını vurgulamak isterim. Son olarak, siyah-beyaz tercihinin fotoğraf için olumlu olduğunu ancak aşırı sert tonların “detaysız beyazlar” ve “gömülmüş siyahlar” oluşturduğunu söylemeliyim. Hem konu kontrastı hem de aydınlatma kontrastı yüksek olunca poz kontrolü ile görüntü işleme daha da önemli hale geliyor.

Emir Sevim

Hem ön planda hem de arka planda ilgi merkezleri olunca hangisinin önemli olduğunu fotoğrafçının belirlemesi gerekir. Eğer ön plandaki balık tutanların siluetleri önemliyse diyaframı açarak arka plandaki öğeleri flulaştırmak gerekirdi. Yok, eğer arka plandaki deniz taşıtları önemliyse netliği oraya yaparak ve yine diyaframı açarak balık tutanları flulaştırmak gerekirdi. İkisinin de yapılmadığı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Benim gönlüm balıkçılardan yana çünkü güçlü bir konu ama arka plandaki deniz taşıtlarının varlığı fotoğrafı karmaşık hale getirerek ön planın önemini zayıflatıyor. Bu deniz taşıtlarının sahneyi terk etmesini beklemek ya da daha uygun bir çekim noktası belirleyerek onları kadraj dışında tutmak daha isabetli olurdu. Yüksek gerilim direğinin de konuya bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Balıkçıların ortadaki ikisinin siluetlerinin üst üste binmiş olması da “uygun an”ın beklenmediğinin bir göstergesi. Son olarak, siyah-beyaz bir fotoğrafta bolca siyah ve gri görüyor oluşumuz, buna karşın beyaz olması gereken teknede hiç beyaz göremiyor oluşumuz fotoğrafın az pozlanmış olduğunun göstergesi.

Erdal Taşkın

Sempatik bir konu… Ama neden kare formatın seçildiğini anlayamadım; Instagram için mi çekilmiş? Konu, yapısı gereği dikey kadraj istiyor. Kare format fotoğrafı statik hale getiriyor, oysa konunun ritmi yüksek… Belki birazcık daha yukarıdan çekilebilseydi daha da etkileyici olabilirdi. Sınırlı alan derinliği kullanımı fotoğrafa derinlik kazandırmış. Işık hiç etkileyici değil; asıl konu gölgede, tamamen flu olan arka plan ışık almış. Keşke bir yarı ters ışık kuşları aydınlatsaydı. Bu arada arka plan bir hatayı daha barındırıyor: Ufuk hattı sağa doğru eğik.

Özlem Terli

Göl üzerinde bir yaşam aslında çok ilginç olabilirdi. Ama konuya çok uzak kalındığı için ilgi merkezleri çok küçük kalmış. Göl yüzeyi ve gökyüzü çok uygun bir fon oluşturuyor, ama üç önemli ilgi merkezi hem küçük hem de yerleri dengesiz. Uygun an beklenerek ya da çekim noktası değiştirilerek daha etkin bir “üçgen” oluşturulmalıydı. Kuşların varlığı da fotoğrafa olumlu bir katkı yapamıyor çünkü ne yazık ki çok uzaktalar. Burada, ünlü fotoğrafçı Robert Capa’nın şu sözünü anımsıyorum ister istemez: “Fotoğrafınız yeterince iyi değilse konuya yeterince yakın değilsiniz demektir”.