Elveda Photokina!

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Son yıllarda yaşanan görüntüleme pazarındaki düşüş, Covid-19 salgını ile birleşince 70 yıldır düzenlenen, dünyanın en büyük fotoğrafçılık fuarı olan Photokina’nın kapılarının kapanmasına neden oldu.

Fuarın organizatörü Koelnmesse tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurulan kararı fotoğraf tutkunları üzüntüyle karşıladı. 1950 yılından beri iki yılda bir düzenlenen ve milyarlarca dolarlık ticari büyüklüğe sahip görüntüleme pazarının en büyük etkinliği olan fuar, Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştiriliyordu. Açıklamaya göre Photokina fuarı süresiz olarak iptal edildi.

Koelnmesse Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Gerald Böse, “Ne yazık ki şu anda sektördeki çerçeve koşulları, fotoğrafçılık, video ve görüntüleme için önde gelen uluslararası ticaret fuarı için uygun bir temel sağlamıyor” dedi. Gerald Böse açıklamasında şu notları paylaştı: “70 yıllık ortak bir geçmişin ardından yaşanan bu sert kesinti bizim için çok zordu. Her zaman yakın ve güvene dayalı bir ortaklık içinde olduğumuz bu sektördeki değişim bizler için acı verici. Ama bu durum karşısında açık ve dürüst bir karar almamız gerekiyordu. Duyurduğumuz karar alternatifi olmayan bir sonuçtu.”

Fotoğraf Dergisi olarak bu büyük organizasyonu şimdiye kadar yönetici, editör ve yazarlarımızla beraber yerinde takip etmeye ve gelişmeleri siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya çalıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 1998 senesinde Photokina’ya sadece ziyaretçi olarak değil, stant açarak da katılmış, fuar için İngilizce özel bir yayın hazırlamıştık. Uluslararası bu etkinliğe Türkiye’den katılan ilk ve tek fotoğraf yayını olmuştuk.

Kişisel olarak severek takip ettiğim ve düzenleneceği zamanı iple çektiğim Photokina’ya 6 kez gidebildim. Analog dönemin o son ihtişamlı zamanlarını yakından görme fırsatı yakaladım. Fuar o kadar büyük bir alan üzerine kuruluyordu ki tamamını sakince dolaşmaya kalksanız günler ayırmanız gerekiyordu. Biz de ekip olarak en az 4-5 gün süreyle fuarın her alanını didik dikik ediyorduk.

En son ziyaretim ise fuarın son düzenlendiği 2018 senesinde oldu. 26-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen fuar, Photokina’nın son resmi etkinliği oldu. 2018 Photokina İzlenimlerimi burada okuyabilirsiniz. 2018 yılındaki bu son fuarda, görüntüleme sektöründe yaşanan değişimin pek çok alanda etkisi görülürken organizasyonda da ciddi değişikliklerin yapılacağı belirtiliyordu. Açıklanan ilk ciddi karar ise fuarın her yıl düzenleneceği ve yapısal bazı değişiklikler olmuştu. Öyle ya dijital görüntüleme pazarı artık hızla değişen, inanılmaz dinamik ve canlı bir sektör haline gelmişti. İki yılda bir düzenlenen böylesine büyük bir organizasyonun son yıllarda bu sektörü temsil edebilme yeteneği iyice azalmıştı. Bir başka sorun ise fuar sektöründe yaşanan sıkıntılardı ve bu sadece Photokina’yı ilgilendirmiyordu.

2019 yılı Mayıs ayında düzenleneceği açıklanan fuar çeşitli sebeplerle iptal edilirken tarih olarak 2020 yılı gösteriliyordu. Hatta fuarın medya satın alma ajansı, Fotoğraf Dergisi’nde fuarın reklamlarının çıkması için bizlerle epey bir yazışma yaptı. Her şeye rağmen 2020 yılında düzenleneceği tahmin edilen Photokina için bu sefer Covid-19 salgını belirleyici oldu. Sonunda da 70 yıllık Photokina fuarının süresiz olarak kapılarını kapadığı açıklandı.

2020 yılı başından itibaren pek çok büyük fuar organizasyonu iptal edildi. Konunun uzmanları önümüzdeki yıllarda pek çok iş kolunda olduğu gibi fuarcılık alanında da köklü değişimlerin olacağını belirtiyor. İletişim imkanlarının artması, sosyal medya uygulamaları ve artık bilginin dakikalar içerisinde yüzbinlerce kişiye ulaştırılabilmesi fuarların geleceğini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek…