Fujifilm’den yeni akıllı telefon uygulaması: INSTAX UP!

Fujifilm, instax baskılarını tarama, depolama ve paylaşma imkanı sunan INSTAX UP! uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama ile daha keyifli ve dijital bir şipşak fotoğraf deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Fujifilm, instax şipşak fotoğraf makinesi serisi tutkunlarının fotoğraflarının tek bir uygulama ile dijital olarak taranması, depolanması ve paylaşılması için INSTAX UP! akıllı telefon uygulamasını geliştirdi. INSTAX baskılarını dijital olarak depolamak ve paylaşmak isteyen, ancak bunun için akıllı telefon ile baskıların fotoğrafını çekmek zorunda kalan kullanıcıların geri bildirimlerinden yola çıkarak geliştirilen uygulama, depolama ve paylaşma sürecini daha kolay hale getirmeyi başarıyor. Uygulama sayesinde taratılarak dijital olarak tek bir yerde depolanabilen fotoğraflar, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden kolayca paylaşılabilecek. Kullanıcılar fotoğrafları kolayca bulabilmek için kategori/liste görünüm seçeneklerini kullanabilecek, instax güncellemelerini, ipuçları ve diğer yaratıcı içeriklere dair en son gelişmeleri takip edebilecek. Ayrıca fotoğraflar instax mini Link 2, instax Link WIDE ve instax mini Evo gibi hibrit kameralar ve akıllı telefon yazıcıları üzerinden de INSTAX UP! uygulamasına aktarım yapılabilecek.