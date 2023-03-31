Önemli fotoğraf ve değerli anılarınızı koruma altına alın!

31 Mart Dünya Yedekleme Günü, en sevdiğimiz fotoğrafları, tüm değerli dosya ve belgeleri yedeklemenin önemini hatırlatıyor.

Siz henüz o çok önemli makaleyi kaydetmeden bilgisayarınız donabilir, büyük sunumunuzdan önce klavyenize sıcak bir içecek dökülebilir, güvenilir akıllı telefonunuz toplu taşımada bir anda cebinizden kaybolabilir… Bütün bu talihsizlikler oldukça stresli ve herkesin kendiyle ilişkilendirebileceği senaryolar. Ancak değerli dosyalarımız başka bir yerde saklıysa, bu senaryolar kulağa o kadar da sinir bozucu gelmez.

Aile fotoğrafları, videolar, vergi beyannameleri, okul/üniversite dokümanları ve hatta iş belgeleri gibi dijital olarak sakladığınız tüm verileri düşünmek için 1 dakikanızı ayırın. Eğer evinizden yönettiğiniz küçük bir işletme sahibiyseniz, bu liste daha bile kapsamlı olabilir.

Verileri kaybetmenin epey tatsız ama bir o kadar da yaygın birçok yolu var ve bunların çoğu kasıtlı olarak silme işleminden kaynaklanmıyor. Ponemon Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma, veri kaybının yüzde 29 gibi şaşırtıcı bir oranının kaza sonucu yaşandığını ortaya koyuyor. Her an gerçekleşebilecek bu tür kullanıcı kaynaklı hatalar; tüm bilgisayarların neredeyse üçte birine halihazırda tehlikeli kötü amaçlı yazılım bulaştığını gösteren verilerle birleştiğinde, önemli dosyalarınız için görünmez ama gerçek bir tehdit oluşturuyor.

Gerçek şu ki, birçok kişi dosyaların etkili bir şekilde yedeklenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabiliyor. Gittikçe artan sayıda bilgisayar kullanıcısı verilerini yedeklerken, yakın dönemde yapılan bir ankete göre kullanıcıların yüzde 20’si verilerini hiçbir zaman yedeklemezken, yalnızca yüzde 26’lık bir kesim bunu yılda bir kez yapıyor.

31 Mart Dünya Yedekleme Günü, en sevdiğimiz fotoğrafları, tüm değerli dosya ve belgeleri yedeklemenin önemini hatırlatıyor.

Veri yedekleme için hem son kullanıcının hem de küçük işletmelerin uygulayabileceği basit bir kural var: “3-2-1 Kuralı”. Bu kural şunları yapmanız gerektiğini söylüyor:

* Verilerinizin ÜÇ farklı kopyasını oluşturun: Biri birincil yedek, diğer ikisi kopya.

* Yedeklemelerinizin kopyalarını İKİ farklı ortama veya cihaz türüne kaydedin.

* Talihsiz bir olay yaşanmasına karşı, yedeklediğiniz kopyalardan BİRİNİ farklı bir lokasyonda tutun.

Bu kurallar çok net bir soruyu akla getiriyor: Bahsedilen bu ek kopyalar nerede saklanmalı? Veri depolamada dünya liderlerinden olan Western Digital, yüksek kapasiteli masa üstü depolama ürünlerinden hareket halindeyken de kolayca taşınabilir sürücülere kadar, verilerinizin korunmasına yardımcı olan çok çeşitli harici depolama çözümleri sunuyor.

Western Digital, verileri yedekleme stresini ortadan kaldıran birçok çözüm sunuyor. Tek yapmanız gereken cihazınıza bir sürücü bağlamak, WD yazılımını yüklemek ve ardından fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı ve çok daha fazlasını yedeklemeye başlamak.