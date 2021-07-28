Sony ZV-E10 APS-C sensörlü kamera, optimize edilmiş işlevler ve çok yönlü bağlantı olanağı ile video içerik üreticilerine yüksek kalitede video ve ses performansını deneyimleme imkanı sunuyor.

ZV-E10’un merkezinde, yüksek hassasiyet, ayrıntılı doku tasviri ve doğal efekti ile yüksek kalitede görüntüler üretebilen 24,2 milyon piksel APS-C Exmor CMOS sensör ve BIONZ X görüntü işleme motoru yer alır. Buna ek olarak ZV-E10, bulanık (bokeh) ve net arka plan arasında kolayca geçiş yapabilen “Background Defocus” (Arka Plan Netlik Ayarı) ve odağı öznenin yüzünden vurgulanmak istenen nesneye otomatik olarak kaydıran “Ürün Teşhir Ayarı” modu da dahil olmak üzere, popüler dijital fotoğraf makinesi ZV-1’de vlogger’ların işini kolaylaştıracak özelliklere sahiptir.

ZV-E10, hafif gövdesinin (yaklaşık 343g) içinde video öncelikli bir tasarım barındırır ve içerik üreticilerin kameranın üst kısmına harici mikrofon bağlamasına olanak tanıyan popüler yana açılır değişken açılı LCD Ekrana sahiptir. Bu, bir yandan çekim hazırlıklarını kolaylaştırırken bir yandan da kullanıcıların ekranı özçekim modunda ve gerek yüksek gerekse alçak açılardan görebilmelerini sağlar.

ZV-E10, ekranın yanı sıra, kameranın üst kısmında bulunan ve içerik üreticilerin tek bir dokunuşla tercih ettikleri çekim modları arasında kolayca geçiş yapmalarına olanak tanıyan yeni bir Fotoğraf / Film / Ağır ve Hızlı çekim düğmesi de dahil olmak üzere, video blog hazırlamak için özel olarak tasarlanmış pek çok farklı ve kullanımı kolay işlev içerir.

Yeni kamera ayrıca, 4K (QFHD: 3840×2160) video çekimi ve yüksek görüntü kalitesine sahip Ağır Çekim (FHD 120p) gibi gelişmiş video özellikleri mevcuttur. Aktif Mod ile elektronik görüntü sabitleme özelliği de bulunur ve yürürken ya da elle çekim yaparken bile sabit video kaydı yapabilmeyi sağlar. Ayrıca, ZV-E10’Un gelişmiş AF (otomatik netleme) teknolojisi, mükemmel takip performansıyla hızlı ve hassas AF’nin yanı sıra net ses kaydı için yüksek kaliteli ses sunar.

Yaratıcı Çok Yönlülük

Değiştirilebilir lensli yeni kamera ZV-E10, kullanıcının çekmek istediği her sahne için ideal lensi kullanarak yaratıcı ifade biçimlerinin sınırlarını genişletmesini sağlıyor. Sony’nin E-mount lens serisindeki uyumlu lenslerin çeşitliliği, kullanıcının yaratıcı vizyonuna en uygun lensi seçebilmesine olanak tanıyor.

Gelişmiş Otomatik Netleme

Sony’nin sektör lideri AF teknolojisi, kullanıcının netleme görevlerini kameraya bırakmasına ve böylece çekimi kurgulamaya odaklanmasına imkân veriyor. ZV-E10, kameranın hareket halindeyken ve zorlu ortamlarda kayıt yaparken bile hızlı ve hassas otomatik netleme için nesnenin yüzünü ve gözlerini takip etmesini sağlayan ‘video modunda Gerçek Zamanlı Takip’ yeteneğiyle Hızlı Hibrit AF ve Gerçek Zamanlı Eye AF özelliklerine sahiptir. Kullanıcı ayrıca, yaratıcı tercihlerine göre hızlı veya yavaş netleme arasında seçim yapmak üzere kameranın AF Geçiş Hızı ve AF Nesne Değişikliği Hassasiyeti gibi AF ayarlarını kişiselleştirebiliyor.

Ayrıca, ZV-E10’un Dokunmatik Netleme işlevi, kullanıcının ekrana dokunarak durağan görüntülerdeki odak konumunu sezgisel olarak ayarlayabilmesine imkân verir. Kullanıcı, tek bir dokunuşla, odak konumunu anında kadraj içerisindeki bir nesneye kaydırabilir. Bu işlev hem fotoğraf hem de video modlarında kullanılabilir.

Yüksek Kaliteli Ses

ZV-E10, Dahili ‘Yönlü 3 Kapsüllü Mikrofon’u ve rüzgâr sesini büyük ölçüde azaltmak üzere cihazla birlikte verilen rüzgâr siperi sayesinde, Sony’nin üstün teknolojisiyle, konuşmacının sesini net bir şekilde yakalayarak kristal netliğinde ses çekimi yapabilmeyi sağlar. Daha fazla ses seçeneği için ZV-E10, Çoklu Arayüz (MI) Yuvası Kapağı üzerinden bir dijital ses arayüzüne ve harici mikrofon bağlamak için bir mikrofon jakına sahiptir. Ayrı bir kulaklık jakının da bulunması, kullanıcının ses kayıtlarını en iyi şekilde takip edebilmek için cihaza kulaklık bağlayabilmesine olanak verir. Ses çıkış zamanlaması Canlı veya Dudak Senkronizasyonu olarak ayarlanabilir.

Video Özellikleri:

Piksel birleştirme olmaksızın tam piksel okumayla dahili 4K video kaydı

4K ile kayıt yaparken 100Mbps ve Full HD kayıt yaparken 50Mbps’de yüksek bit hızlı XAVC S kodek

Ağır & Hızlı Çekim

120 fps yüksek hızda full HD kayıt

Aralıklı Çekim moduyla çarpıcı zaman atlamalı videolar

Hibrit Log-Gama (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

Video İçerik Üreticileri için Tasarlandı

Gövde kavranışının kolaylığı ve kameranın üzerine zahmetsizce erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş MOVIE (film) düğmesi sayesinde kullanıcılar, yeni ZV-E10’u ile rahatça çalışabiliyorlar. Opsiyonel olarak sunulan Kablosuz Uzaktan Kumandalı Çekim Kolu (GP-VPT2BT, ayrı satılır) ile bir arada kullanıldığında, zum, kayıt ve özellik atanabilen bir kontrol düğmesine kolay erişim sağlanarak tek elle çekim basit bir hale getirilebilir. Kayıt yapılıp yapılmadığını bir bakışta görebilmek için gövdenin ön yüzünde bir de kayıt lambası bulunur. Kayıt esnasında aynı zamanda LCD ekranda kırmızı bir çerçeve görünür ve kullanıcının kamera arkasındayken kayıt modunun etkin olup olmadığını bilmesini sağlar.