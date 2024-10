Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM

Canon, sabit diyaframlı zoom lensi RF 28-70mm F2.8 IS STM'yi kullanıma sundu.

Portreden sokak ve seyahat çekimlerine kadar birçok farklı çekim senaryosuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanan RF 28-70mm F2.8 IS STM, kullanıcıların her türlü ışıklandırma koşulunda güzel görünen arka plan bulanıklığı ile yaratıcı portreler çekmesini sağlıyor. f/2,8’lik hızlı sabit diyaframı, düşük ışık koşulları dahil olmak üzere sabah ve akşam alacakaranlığından loş iç mekan sahnelerine kadar her ortamda üstün bir performans sergiliyor.

RF 28-70mm F2.8 IS STM, geniş çaplı bayonet ve Canon’un ünlü optik teknolojileri gibi EOS R Sistemindeki avantajlarından yararlanarak mükemmel görüntü kalitesi sunuyor. Özellikle zorlu koşullarda güvenilirlik sunmak üzere üretilen ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olan bu lens, 5,5 stop’a kadar optik görüntü sabitleme özelliğiyle içerik üreticilerine daha zorlu maceralara atılma gücü kazandırıyor.

Geri çekildiğinde sadece 92,2 mm uzunluğuna inen ve 490 g ağırlığında olan bu yeni lens, türünün en hafifleri arasında yer alıyor. Önceki lens seçeneklerine kıyasla ağırlığı oldukça azaltılan bu lens, her yaratıcı hikâye anlatıcısının çantasında kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyor. Kullanıcıların kendilerini tamamen ana odaklamasını sağlayan özelliklerle dolu bir lens olan RF 28-70mm F2.8 IS STM, çok yönlü Kontrol/Odak halkasını kullanarak hareket halindeyken bile hızla enstantane hızı, diyafram veya ISO ayarları yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Canon’un EOS R Sistemi serisindeki EOS R8 gibi kompakt tam kare fotoğraf makinelerinden herhangi biriyle eşleştirildiğinde düşük ışık performansı, günlük anları çarpıcı netlik ve derinlikle yakalama becerisi gibi özellikleriyle de öne çıkan RF 28-70mm F2.8 IS STM, kullanıcılar için hafif bir seyahat dostu oluyor.