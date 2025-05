İnceleme: Huawei Watch 5

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazımızda heyecan verici yepyeni bir akıllı saat olan Huawei Watch 5 modeline yakından bakacağız. Yeni duyurulan bu akıllı saat, stil ve işlevselliği bir üst seviyeye taşıyor.

Huawei giyilebilir ürünler kategorisinde kulaklıklarda olduğu gibi akıllı saat modellerinde farklı segmentler oluşturmayı başardı. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanan yeni akıllı saat modelleri gittikçe daha şık ve işlevsel hale geldi.

2 boyutta, 4 farklı model ve 8 renk seçeneği

Huawei Watch 5, 2 boyutta, 4 farklı model ve 8 renk seçeneği sunuyor. Yeni akıllı saat boyut olarak 42mm ve 46mm olarak geliyor. Benim incelediğim ve sizlere anlatacağım akıllı saat ise 46mm’lik havacılık ve uzay sınıfı titanyum kasaya sahip olan model.

En başta bu akıllı saatin öne çıkan birkaç özelliğini kısaca söylemek istiyorum. Sonra zaten bu özelliklere daha yakından bakacağız. Havacılık sınıfı titanyum malzemeden yapılması, kavisli safir cam, parlak ekran, X-Tap çoklu algılama teknolojisi, tek dokunuşla sağlık özeti, eSIM desteği, ultra uzun pil modu, gelişmiş sağlık ve egzersiz modları, iOS ve Andorid uyumu Huawei Watch 5 için ilk göze çarpan detaylar arasında…

Uzun yıllar sizinle…

Bu modeli kutusundan çıkardığınız anda üst seviye bir akıllı saat sizleri karşılıyor. Sadece ekranın parlaklığı ve kullanılan malzemesiyle bile analog saat severlerin bu modele ilgi göstereceklerini düşünüyorum. 46mm’lik bu kasa, 904L paslanmaz çelikten %45 daha hafif, 1,8 kat daha güçlü ve 1,5 kat daha sert olan havacılık ve uzay sınıfı titanyum malzemeye sahip. Kullanılan malzeme, hafif ve sağlam bir dış yüzeye sahipken aynı zamanda güçlü bir korozyon direnci sağlayarak saat için sağlam bir koruyucu dış yüzey oluşturuyor. Tüm bunlar ne demek oluyor diye soracak olursanız… Kısaca bu saati uzun yıllar kullanmanız garanti ediliyor.

Şık bir akıllı saat

Bu akıllı saatin bileğinizde oldukça çekici bir duruşu var. Tüm akıllı özelliklerini bir kenara koysanız bile sadece saat olarak bile takmak isteyeceğiniz bir model olduğunu söylemeliyim. Az önce söylediğim gibi bu modelin kasası için farklı malzeme seçenekleri kullanılmış. Hem farklı boyut hem de farklı renk seçenekleri kişisel tercihlerinize göre bir seçim yapabilmenize imkan tanıyor. Tüm modeller ve detaylarına Huawei web sitesinde göz atabilirsiniz. Modeller arasında renk, kayış, kasa seçenekleri ve tabi fiyat farklılıkları da bulunuyor. Benim incelediğim 46mm’lik titanyum kasa olduğu için doğal olarak bu modelden bahsedeceğim.

Titanyum kasa ve kavisli safir cam

Saatin kasası evet çok şık ve çok sağlam… Ancak ilk gördüğünüzde sizi kalbinizden vuran kavisli safir cam ekran oluyor. Bu ekran, sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda kristal netliğinde görüntüler ve dayanıklılık sağlıyor. 46mm’lik bu kasada 1.5 inçlik AMOLED renkli ekran kullanılmış. Bu ekran, canlı görseller ve parlak ışıkta bile rahat okunabilirlik sağlıyor. Bunu da 3000 nit yüksek parlaklık değeri sunan LTPO 2.0 ekran teknolojisi ile yapıyor. Bugüne kadar Huawei akıllı saatlerin birçok modelini deneyimleme fırsatı buldum. Ancak bu saatin ekran parlaklığı ve canlılığını hiçbir saatte görmedim doğrusu… Watch 5’te ekran-gövde oranı önceki nesle göre %13 artırarak %82,5’e çıkarılmış. Bence bu oran çok yerinde olmuş.

Bu modelin titanyum kayışı ilginç bir tasarıma sahip. Kasa ile kayış arasında hiç boşluk bulunmuyor. Böylece daha dinamik bir hava sağlanıyor. Kutudan kayışı uzatmak için ek bir parça daha çıkıyor. Tabi benim gibi biraz ince bileğiniz varsa kayışı hiçbir alete gerek kalmadan kolayca kısaltmakta mümkün.

Düğmeler, işlevleri ve X-TAP sensörü

Saatin yan tarafında en üstte alışık olduğumuz döner taç düğme yer alıyor. Bu düğmeye bir kez bastığınızda tüm uygulamalar karşınıza çıkıyor. Bunları liste görünümlü ya da altıgen formda görüntüleyebilirsiniz. Yine bu düğmeye çift bastığınızda açık olan uygulamalar görünüyor ve bunları tek tek ya da komple kapatabiliyorsunuz.

Bu düğmenin altında ise bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri olan ve Huawei’nin devrim niteliğinde bir yenilik olarak lanse ettiği X-Tab sensörü yer alıyor. Bu yeni çoklu algılama teknolojisi, bilek ve parmak ucu sinyal entegrasyonu ile geliştirilmiş bir hassasiyet sunuyor. Veri toplama ve izleme için parmak ucu sinyallerinden yararlanan çoklu algılama X-TAP teknolojisi sağlık açısından birçok yenilik getiriyor. Özetle parmak ucunun küçük arteriyel kan akışı, daha net nabız dalgası sinyalleri sağlıyor. Sadece bilekten ölçüme göre daha doğru sonuçlar verebiliyor. Yoğun damar dağılımları, farklı cilt kalınlıkları ve kıllardan kaynaklı parazitler önemli ölçüde azaltıyor. Parmak ucu ölçümleri ayrıca sensörle daha yakın temas sağlayarak kayışın gevşekliğinden kaynaklanan değişkenliği de en aza indiriyor. Sonuç olarak bu yeni X-Tap sensörü sayesinde gelişmiş sinyal kalitesi, daha kolay okumalar ve daha hassas izleme sağlanmış oluyor.

60 saniyede mini check-up

Saatin yan tarafında yer alan bu sensöre parmağınızı 3 saniye basılı tuttuğunuzda sadece 60 saniye içerisinde 9 temel sağlık göstergesini ölçebilirsiniz. Hatta buna mini checkup bile denilebilir belki… Bu tek dokunuşla yapılan mini sağlık kontrolü içerisinde EKG, SPO2, kalp atış hızı, stres, deri sıcaklığı, arteriyel sertlik, HRV ve solunum sağlığı gibi raporlar elde edilebiliyor. Tabi tüm bu verilerin tıbbi kullanım için tasarlanmadığından referans açısından ele alınması gerektiğini hatırlatmak isterim. Sonuçta bu akıllı saat bir tıbbı cihaz değil.

X-TAP Çoklu Algılama Teknolojisi sayesinde Parmak Ucu Oksijen Ölçümü SpO2 de yapılabiliyor. Sensöre dokunarak sadece 10 saniyede hassas kan oksijen seviyenizi öğrenebilirsiniz. Yüksek irtifalarda veya günlük aktivitelerinizde bu özellik oldukça pratik olacaktır. Hatta bu ölçüm tek okumalardan sürekli izlemeye yükseltiyor. Kullanıcıların özellikle düşük oksijenli ortamlarda kan oksijen dalgalanmalarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak sağlanıyor. Sürekli okumalar kan oksijen trendlerinizi net bir şekilde gösteriyor. Özellikle solunum rahatsızlığı olan veya yüksek irtifa aktiviteleri yapan kişiler için faydalı ve daha rahat sağlık takibi sağladığı söylenebilir.

Bu sensörün altında ise özelleştirebileceğiniz bir kısa yol düğmesi daha yer alıyor. Bu düğmeye bastığınızda istediğiniz 3 uygulamayı ana ekranda görebilirsiniz.

Sizi adım adım takip ediyor!

Watch 5 modelinin bahsedebileceğimiz birçok sağlık takip özelliği daha var. Ancak size net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bu akıllı saati bileğinizden çıkarmadan en az 15 gün kullandığınızda size sunacağı sağlık ve diğer verilere siz de şaşıracaksınız. Kısaca bu akıllı saat ile sağlığınız açısından önemli olabilecek gerçek verileri görebilir, egzersiz ve spor düzeninizi sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu saat sizi adım adım takip ediyor buna emin olabilirsiniz. Hatta uyuduğunuzda bile hem uyku takibi hem de nefes darlığı ölçümünü bile yapabiliyor.

Hareket kontrolü özelliği

Watch 5’e yeni hareket kontrolü özelliği de geldi. Şimdilik bu özellik birkaç uygulamada kullanılabilse de bence yakında daha fazla kullanım alanı bulabilir. Akıllı hareketler, saate dokunmadan bazı kontrolleri yapabilmenizi sağlıyor. Bir seçeneği onaylamak için başparmağınız ve işaret parmağınızın uçlarını iki kez birleştirebilir, buna çift dokunma diyebiliriz veya seçenekler arasında geçiş yapmak için başparmağınızı işaret parmağınız boyunca iki kez kaydırabilirsiniz. Bu hareketlerle aramaları yönetebilir, alarmları sessize alabilir, müziği kontrol edebilir ve uzaktan deklanşörü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu hareketlerin kullanımı şimdilik biraz sınırlı. Ancak mutlaka daha fazlası gelecektir diye düşünüyorum.

eSIM desteği de var

Watch 5’in öne çıkan özelliklerinden birisi de eSIM desteği sunması. Bu eSIM olayı henüz ülkemizde tam oturmuş değil. Operatörlerin ne yapacağı ve nasıl bir fiyatlandırma sunacakları her an değişebilir. Şu anda sadece Turkcell aynı telefon numarasını hem telefonunuzda hem de akıllı saatinizde kullanabilmenize imkan tanıyor. Bu sayede örneğin koşuya çıkarken telefonunuzu yanınıza almanız gerekmiyor. Akıllı saatin eSIM özelliği ile tüm aramaları yanıtlayabilir ya da arama yapabilirsiniz. Bu noktada şunu belirtmem gerekiyor. Bu akıllı saati kullanacağınız telefon Android işletim sistemine sahipse gelen mesajlara ekranda çıkan klavye ile yazarak cevapta verebiliyorsunuz. Ancak iPhone’larda bu özellik Apple’ın sınırlamalarından dolayı ne yazık ki çalışmıyor.

iOS ve Android ile uyumlu

Watch 5 hem iOS hem de Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Ben de iPhone ile birlikte kullandım ve bu mesaj cevaplama özelliğinin dışında bir eksiklik olduğunu görmedim. Watch 5 ayrıca daha iyi bir ağ deneyimi için Wi-Fi 6’ya yükseltilmiş. Böylece yüksek hızlı bağlantı sayesinde yazılım güncellemeleri ve uygulama indirmeleri çok daha hızlanmış.

Çift pil modu

Bana kalırsa Huawei akıllı saatlerin en beğenilen yanlarından biri uzun pil ömrü olmuştur. Watch 5 modelinde Standart Mod ve Ultra Uzun Pil Ömrü Modu olmak üzere çift mod deneyimini destekleniyor. Bu iki mod arasında geçiş yapmak sadece 3 saniye sürüyor.

Standart Mod, size tam kullanım yelpazesi sunuyor. Saatin aktif olan tüm özellikleri kullanılabiliyor. Bu modda test ettiğim 46mm’lik versiyon ortalama 4.5 gün pil ömrü sunabiliyor.

Ultra Uzun Pil Modu ise bazı özelliklerin kullanımını sınırlandırarak size 11 güne kadar pil ömrü sunuyor. Her iki modda da Always On Ekran açık olduğunda pil ömrü biraz daha kısalacaktır tabi bunu da hatırlatmak istedim. 46mm’lik versiyonda hızlı şarj özelliği de bulunuyor ve 90 dakika içerisinde tamamen şarj olabiliyor.

100’den fazla antrenman modu

Watch 5 modelinde diğer Huawei akıllı saatlerde olduğu gibi yine kapsamlı egzersiz ve spor modları yer alıyor. 100’den fazla antrenman modu destekleniyor. Bu modlar arasında golf ve serbest dalış gibi 14 profesyonel spor da bulunuyor. Bu geniş antrenman yelpazesi, kullanıcıların çeşitli fiziksel aktivitelerini doğru bir şekilde takip etmelerini ve atletik potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyor.

İçerisinde uygulama mağazası da var

Watch 5’in içerisinde bir de uygulama mağazası bulunuyor. Buradan farklı uygulamalar direkt olarak akıllı saatin içerisine yüklenebiliyor. X-Tap sensörüne basılı tutularak oynanan garip oyunlarda var bu uygulama mağazasında… Bu mağazadaki uygulamaların yakında zamanda daha da artacağını düşünüyorum.

Sonuç olarak toparlayacak olursak, Huawei Watch 5 gerçekten de hem tasarımsal hem de teknolojik olarak iddialı bir akıllı saat olmuş. Üst düzey malzeme kalitesi, X-TAP çoklu algılama teknolojisiyle sunduğu gelişmiş sağlık takibi, eSIM sayesinde telefondan bağımsız arama yapabilme, akıllı hareketlerle kontrol imkanı ve uzun pil ömrüyle göz dolduruyor.

Huawei Watch 5 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: