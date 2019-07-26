ASUS, yüksek performanslı PA90’ı tanıttı

ASUS, profesyonel kullanıcılar için tasarladığı Pro Art serisinin yeni üyesi PA90 Mini PC’yi tanıttı. Fotoğraf ve prodüksiyon dünyasından profesyonel isimlerin de katıldığı etkinlikte, katılımcılara sektör ekosistemi, donanım performansının önemi ve ASUS’un yeni ürünleri hakkındaki deneyimler aktarıldı. Etkinlik kapsamında PA90 Mini PC ile birlikte yüksek renk gamına sahip üst düzey Pro Art monitörler hakkındaki deneyimler de paylaşıldı.

Pro Art serisi ürünlerin, profesyonel dünyadaki gereksinimleri nasıl karşıladığını sektör profesyonellerinin deneyimlerinden bizzat dinleyen katılımcılar, gerçek bir çalışma ortamı yaratmak için özel olarak tasarlanan standlarda, PA90’ın performansını ve Pro Art serisi monitörlerin sektör standartlarını destekleyen özelliklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

PA90 Mini PC’nin, sektördeki performans beklentisini fazlasıyla karşıladığını belirten ASUS MiniPC Ürün Müdürü Recep Kulan, “Pro Art serisindeki tüm ürünlerimiz, sektör profesyonellerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, özel olarak tasarlandı. Bu serideki ürünler, yüksek performans ve geniş kullanım alanı sunuyor. I9 işlemci, NVIDIA Quadro ekran kartı ve 64 GB RAM ile güçlendirilmiş PA90, ısınmaya karşı özel sıvı soğutma sistemi ve geniş bağlantı seçenekleriyle birleştiğinde, ortaya mükemmel bir iş platformu çıkıyor. PA90, en üst düzey çalışma ortamına sahip olmak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçenek.” dedi.

Pro Art serisi monitörlerin, sektör profesyonelleri tarafından da deneyimlenerek üst düzey performanslarının kanıtlandığını belirten ASUS Monitör Ürün Müdürü Ayten Zora, “Pro Art serisi, özellikle colorist ve fotoğraf sanatçıları gibi üst düzey sektör standartlarını destekleyen ürünleri kullanan profesyoneller için yüksek renk gamı sunarak verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Yüksek kontrast ve görüş açısı sunan monitörler, Rec. 2020, Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB gibi endüstri standartları renk gamutlarını destekliyor ve ön-kalibrasyonu sayesinde DeltaE<2 renk doğruluğu sunuyor. Yeni ürünlerimizde en son HDR teknolojisi de mevcut. ASUS olarak, yüksek standartlara sahip tüm ürünlerimizle profesyonel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Fotoğraf ve video konusunda profesyonel olarak çalışanların günümüzdeki en büyük sorunlarından birisinin, yüksek performanslı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir bilgisayar bulmak olduğunu belirten Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, “Özellikle son yıllarda fotoğraf makinelerinin artan çözünürlük değerleri, işlenmesi gereken yüksek dosya kapasiteleri ve 4K video editleme sonucunda kullanıcılar yüksek performanslı bilgisayarları daha fazla araştırır hale geldi. İçerik oluşturan tüm profesyoneller için üst seviye bir performans sunan ProArt PA90 Mini PC bu sorunları kökten çözebilecek bir seviyede. Görsel işlerle uğraşanların bir diğer çözmesi gereken problem ise kendilerine uygun bir referans monitörü seçmeleri. Bu konuda da yine Asus’un ProArt monitör serisi her seviyede kullanıcıya ihtiyaç duyduğu renk doğruluğu ve geniş renk gamını sunuyor.” dedi.

Endüstriyel fotoğraf alanında teslim edilecek nihai fotoğrafa ulaşmak için çoğunlukla çoklu çekimlerin yapıldığını ve bunları birleştirmek için bilgisayarda uzun işlemlerden geçirmek gerektiğini belirten Fujifilm Türkiye Eğitim Sorumlusu Kaan Kurtuluş, “Kimi çekimlerde bu sayı yüzleri bulabilmekte veya yapılan çok sayıda işlem nedeniyle bir fotoğrafın dosya boyutları onlarca Gigabyte’ı bulabilmektedir. Bilgisayarın işlemci hızı, RAM ve görüntü kartı performansı bu işi bitirebileceğiniz sürece direkt etki etmekte, hatta çoğu zaman bu işlemleri gerçekleştirebilmenin temel önkoşulu oluyor. Belli bir düzeyin altındaki bilgisayarlar ile bu işlemleri yapmak ise mümkün olmamaktadır.

Zorlu işlemlerde test ettiğimiz ASUS Pro Art PA90, yüksek performansı, stabil çalışması, ısınma sorunu olmaması ile endüstriyel fotoğraf sektöründe en yoğun çalışan stüdyoların dahi beklentisini karşılayacak niteliktedir.” dedi.

PA90’ın video post prodüksiyon alanında oldukça verimli olduğunu belirten Colorist ve Görüntü Yönetmeni Arda Yıldıran, “Test ettiğim süre boyunca uzun süre çalışmaya dayanıklı olması ve stabilitesiyle dikkatimi çekti. Gerek fiyat, gerekse tasarım ve boyutuyla ön plana çıkıyor. Günümüzün en önemli konularından biri olan 4K video oynatma ve düzenleme işlemlerinde yüksek verim aldık. Sektör standartı olan renk uzaylarını destekleyen Pro Art monitör serisinin vaat ettiği renkleri, yaptığımız testler sonucunda da doğru şekilde görebildik.” dedi.

Profesyonel iş uygulamalarında yüksek performans sunan ASUS ProArt PA90, yüksek sistem gereksinimlerine sahip uygulamalarda bile kesintisiz ve hızlı bir çalışma ortamı sunuyor. Pro Art monitörler ise, desteklediği standartlarla birlikte sektör gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor ve profesyonellerin çözüm ortağı oluyor. ASUS’un olağanüstü iş performansı sağlayan Pro Art serisi, en üst düzey performans isteyen milyonlarca video düzenleyici, 3D animatör, fotoğrafçı, colorist ve diğer içerik üreticileri için güçlü bir platform olarak öne çıkıyor.